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"Росводоканал" запустил в Омске каталитическую установку сжигания осадка

"Росводоканал" запустил в Омске каталитическую установку сжигания осадка

В Омске 21 декабря ГК "Росводоканал" запустил в промышленную эксплуатацию каталитическую установку сжигания осадка сточных вод. Уникальный проект реализуется... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T15:22

2020-12-23T15:22

2020-12-23T15:22

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МОСКВА, 23 дек – ГК "Росводоканал". В Омске 21 декабря ГК "Росводоканал" запустил в промышленную эксплуатацию каталитическую установку сжигания осадка сточных вод. Уникальный проект реализуется совместно с Институтом катализа Сибирского отделения РАН.Старт работы приурочен к заявлению акционеров "Росводоканала" и государственного института развития ВЭБ.РФ о создании совместного предприятия для развития отрасли водоснабжения и водоотведения.Комментируя реализацию инновационного проекта генеральный директор, акционер ГК "Росводоканал" Антон Михальков отметил:"Очень большой блок совместных интересов сконцентрирован в проектах экологического характера, в первую очередь, в проектах утилизации иловых осадков, миллионы тонн которых накоплены за десятилетия на иловых полигонах по всей России. Мы считаем, что необходимо разрабатывать стандарты работы с иловыми осадками и внедрять российские технологии их утилизации, а также строить заводы по их сжиганию".Сегодня в России самый распространенный способ переработки осадка – складирование его на иловых полях. Только в Омске ежечасно на очистных сооружениях канализации формируется 12 тонн илового осадка. Теперь в миллионном городе безопасно утилизировать осадок сточных вод будет высокотехнологичная установка. Данную технологию "Росводоканал" планирует предложить другим российским регионам и странам - проблема утилизации осадка является одной из ключевых и имеет важное значение для оздоровления экологии."Существующие мощности илошламонакопителя, состоящего из трех секций, вмещают 3,2 миллиона кубометров осадка и в настоящее время все секции заполнены. Изучив и сравнив возможные варианты утилизации осадков, мы остановились на инновационной разработке ученых Института катализа Сибирского отделения РАН. В прошлом году построили здание цеха и ключевое оборудование – каталитический реактор. В течение этого года провели приемку основных технологических узлов, выполнили монтаж оборудования и инженерных коммуникаций. Были определенные сложности, связанные с поставкой нестандартного оборудования немецкого производства, но тем не менее, мы уложились в намеченные сроки сдачи объекта", - рассказал генеральный директор "Росводоканал Омск" Сергей Шелест. Инвестиции в первую очередь установки по сжиганию мощностью более 50 тысяч тонн ежегодного производимого в Омске илового осадка, составили менее 400 миллионов рублей. Более 90% оборудования на этом заводе является российским. Построив три такие установки, омский водоканал планирует утилизировать не только ежедневно формируемый осадок, но и накопленный за предыдущие десятилетия. "Всего на город-миллионер потребуется менее 1 миллиарда рублей для строительства завода по утилизации всех производимых иловых осадков. Эти деньги можно амортизировать даже в тарифах. Операционные расходы такого завода сопоставимы с расходами на вывоз осадков на полигоны. При использовании альтернативных зарубежных технологий он обошелся бы в 50-60 миллионов евро", - отметил Михальков. Уже в следующем году компания планирует представить первые итоги работы завода в Омске потенциальным партнерам и инвесторам.Справка о компанииГруппа компаний "Росводоканал" - крупнейший в Российской Федерации частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК "Росводоканал" работают 7 региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5,5 млн жителей в крупных административных и промышленных центрах: Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени. Группа компаний "Росводоканал" эксплуатирует 16,5 тысячи километров сетей водоснабжения и водоотведения. Предприятия ежегодно подают в сеть 557 миллионов кубометров воды и принимают на очистку 521 миллиона кубометров стоков.Омская городская система водоснабжения основана в 1915 году. С 1 апреля 2005 года функции по водоснабжению и водоотведению выполняет "Росводоканал Омск" (АО "ОмскВодоканал"). Компания обслуживает водопроводные сети протяженностью 1866 километров, канализационные сети протяженностью 1313 километров. Предприятие оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению более 8000 юридическим лицам, 949 160 абонентам – физическим лицам.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы