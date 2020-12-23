https://ria.ru/20201223/ugroza-1590567323.html

Житель Чувашии ответит в суде за угрозу выбросить ребенка с балкона

Житель Чувашии ответит в суде за угрозу выбросить ребенка с балкона

Житель Чувашии предстанет перед судом по обвинению в истязании шестилетней девочки, которую он угрожал выбросить с балкона, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:32

2020-12-23T14:32

2020-12-23T14:32

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Житель Чувашии предстанет перед судом по обвинению в истязании шестилетней девочки, которую он угрожал выбросить с балкона, сообщает прокуратура республики.По версии следствия, 27-летний житель Ибресинского района в период с 3 по 5 сентября, находясь в своей квартире, неоднократно наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении 6-летней дочери сожительницы, которая неоднократно заступалась за свою мать в ходе ссор.Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия) и статье 119 УК РФ (угроза убийством).Предварительное следствие по делу проведено следственным управлением СК РФ по Чувашии. Материалы уголовного дела направлены прокуратурой в Ибресинский районный суд.Обвиняемому грозит наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20201223/soprotivlenie-1590560233.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), происшествия