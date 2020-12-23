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Житель Чувашии ответит в суде за угрозу выбросить ребенка с балкона
Житель Чувашии ответит в суде за угрозу выбросить ребенка с балкона
Житель Чувашии предстанет перед судом по обвинению в истязании шестилетней девочки, которую он угрожал выбросить с балкона, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:32
2020-12-23T14:32
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Житель Чувашии предстанет перед судом по обвинению в истязании шестилетней девочки, которую он угрожал выбросить с балкона, сообщает прокуратура республики.По версии следствия, 27-летний житель Ибресинского района в период с 3 по 5 сентября, находясь в своей квартире, неоднократно наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении 6-летней дочери сожительницы, которая неоднократно заступалась за свою мать в ходе ссор.Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия) и статье 119 УК РФ (угроза убийством).Предварительное следствие по делу проведено следственным управлением СК РФ по Чувашии. Материалы уголовного дела направлены прокуратурой в Ибресинский районный суд.Обвиняемому грозит наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Житель Чувашии ответит в суде за угрозу выбросить ребенка с балкона

14:32 23.12.2020
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Житель Чувашии предстанет перед судом по обвинению в истязании шестилетней девочки, которую он угрожал выбросить с балкона, сообщает прокуратура республики.
По версии следствия, 27-летний житель Ибресинского района в период с 3 по 5 сентября, находясь в своей квартире, неоднократно наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении 6-летней дочери сожительницы, которая неоднократно заступалась за свою мать в ходе ссор.
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"Шестого сентября обвиняемый нанес девочке многочисленные удары руками по голове и телу, в том числе с помощью зарядного кабеля от сотового телефона. После этого он подвел девочку на край балкона квартиры, находящейся на третьем этаже, приподнял ее, наклонил голову через перила и угрожал сбросить ее с балкона", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия) и статье 119 УК РФ (угроза убийством).
"Вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал. Мать девочки в ходе предварительного следствия отмечала, что боялась своего сожителя, а также того, что он может выгнать их из его квартиры. В настоящее время они совместно не проживают", - отмечается в сообщении.
Предварительное следствие по делу проведено следственным управлением СК РФ по Чувашии. Материалы уголовного дела направлены прокуратурой в Ибресинский районный суд.
Обвиняемому грозит наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.
 
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