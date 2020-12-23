Памфилова объяснила значение победы уборщицы на выборах
© Фото : страница Марины Удгодской в соцсетиМарина Удгодская
© Фото : страница Марины Удгодской в соцсети
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Случаи с победой на выборах уборщиц и сторожа - это хороший знак для тех чиновников, которые рассчитывали на административный ресурс и хотели обеспечить себе безальтернативные выборы, считает глава ЦИК Элла Памфилова.
"Тот уровень ответственности, те чиновники, которые таким образом потеряли доверие или оторвались от людей, я имею в виду тех, кто находится на избираемых доходностях, считают, что им проще всего не работать с людьми - не отвечать тем требованиям, которые они предъявляют, а вот так хотят себе обеспечит некую безальтернативную, такую формальную схему, спойлера... это очень хороший знак, что дальше таких возможностей у них будет все меньше", - сказала Памфилова, комментируя журналистам случаи победы на выборах уборщиц и сторожа, которые выдвигались как подставные кандидаты, но в итоге победили.
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По ее словам, это очень хороший опыт для тех, кто считает, что административного ресурса достаточно, что "на веки вечные он избран".