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Памфилова объяснила значение победы уборщицы на выборах
Памфилова объяснила значение победы уборщицы на выборах
Случаи с победой на выборах уборщиц и сторожа - это хороший знак для тех чиновников, которые рассчитывали на административный ресурс и хотели обеспечить себе... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:26
2020-12-23T14:26
россия
элла памфилова
политика
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Случаи с победой на выборах уборщиц и сторожа - это хороший знак для тех чиновников, которые рассчитывали на административный ресурс и хотели обеспечить себе безальтернативные выборы, считает глава ЦИК Элла Памфилова.По ее словам, это очень хороший опыт для тех, кто считает, что административного ресурса достаточно, что "на веки вечные он избран".
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россия, элла памфилова, политика

Памфилова объяснила значение победы уборщицы на выборах

14:26 23.12.2020
 
© Фото : страница Марины Удгодской в соцсетиМарина Удгодская
Марина Удгодская - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : страница Марины Удгодской в соцсети
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Случаи с победой на выборах уборщиц и сторожа - это хороший знак для тех чиновников, которые рассчитывали на административный ресурс и хотели обеспечить себе безальтернативные выборы, считает глава ЦИК Элла Памфилова.

"Тот уровень ответственности, те чиновники, которые таким образом потеряли доверие или оторвались от людей, я имею в виду тех, кто находится на избираемых доходностях, считают, что им проще всего не работать с людьми - не отвечать тем требованиям, которые они предъявляют, а вот так хотят себе обеспечит некую безальтернативную, такую формальную схему, спойлера... это очень хороший знак, что дальше таких возможностей у них будет все меньше", - сказала Памфилова, комментируя журналистам случаи победы на выборах уборщиц и сторожа, которые выдвигались как подставные кандидаты, но в итоге победили.

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По ее словам, это очень хороший опыт для тех, кто считает, что административного ресурса достаточно, что "на веки вечные он избран".
 
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