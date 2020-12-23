Памфилова объяснила значение победы уборщицы на выборах

"Тот уровень ответственности, те чиновники, которые таким образом потеряли доверие или оторвались от людей, я имею в виду тех, кто находится на избираемых доходностях, считают, что им проще всего не работать с людьми - не отвечать тем требованиям, которые они предъявляют, а вот так хотят себе обеспечит некую безальтернативную, такую формальную схему, спойлера... это очень хороший знак, что дальше таких возможностей у них будет все меньше", - сказала Памфилова, комментируя журналистам случаи победы на выборах уборщиц и сторожа, которые выдвигались как подставные кандидаты, но в итоге победили.