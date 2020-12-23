https://ria.ru/20201223/ubiystvo-1590608165.html

Житель Арзамаса убил и попытался расчленить знакомую

Житель Арзамаса убил и попытался расчленить знакомую

Житель Арзамаса подозревается в том, что пытался скрыть совершенное им убийство женщины, придумав легенду о сданной неизвестным людям квартире, где обнаружили... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:18

2020-12-23T17:18

2020-12-23T17:25

россия

следственный комитет россии (ск рф)

арзамас

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Житель Арзамаса подозревается в том, что пытался скрыть совершенное им убийство женщины, придумав легенду о сданной неизвестным людям квартире, где обнаружили тело со следами расчленения, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Заявление об обнаружении в квартире дома по улице Кирова в Арзамасе тела женщины с признаками насильственной смерти поступило в следственные органы СК РФ от хозяина квартиры 22 декабря. Мужчина заявил, что якобы предоставил свою квартиру под наем этой женщине и неизвестному ему мужчине. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).По версии следствия, в ночь на 21 декабря нетрезвый подозреваемый пригласил к себе в гости женщину, с которой познакомился накануне. В ходе ссоры он избил женщину, а затем задушил. "С целью сокрытия совершенного мужчина попытался расчленить ее тело. Но, придумав себе алиби, решил сообщить правоохранителям придуманную им версию", - отмечается в сообщении.Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20201019/ubiystvo-1580512787.html

россия

арзамас

нижегородская область

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россия, следственный комитет россии (ск рф), арзамас, нижегородская область, происшествия