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Житель Арзамаса убил и попытался расчленить знакомую
Житель Арзамаса убил и попытался расчленить знакомую
Житель Арзамаса подозревается в том, что пытался скрыть совершенное им убийство женщины, придумав легенду о сданной неизвестным людям квартире, где обнаружили... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:18
2020-12-23T17:25
россия
следственный комитет россии (ск рф)
арзамас
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Житель Арзамаса подозревается в том, что пытался скрыть совершенное им убийство женщины, придумав легенду о сданной неизвестным людям квартире, где обнаружили тело со следами расчленения, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Заявление об обнаружении в квартире дома по улице Кирова в Арзамасе тела женщины с признаками насильственной смерти поступило в следственные органы СК РФ от хозяина квартиры 22 декабря. Мужчина заявил, что якобы предоставил свою квартиру под наем этой женщине и неизвестному ему мужчине. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).По версии следствия, в ночь на 21 декабря нетрезвый подозреваемый пригласил к себе в гости женщину, с которой познакомился накануне. В ходе ссоры он избил женщину, а затем задушил. "С целью сокрытия совершенного мужчина попытался расчленить ее тело. Но, придумав себе алиби, решил сообщить правоохранителям придуманную им версию", - отмечается в сообщении.Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), арзамас, нижегородская область, происшествия

Житель Арзамаса убил и попытался расчленить знакомую

17:18 23.12.2020 (обновлено: 17:25 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Житель Арзамаса подозревается в том, что пытался скрыть совершенное им убийство женщины, придумав легенду о сданной неизвестным людям квартире, где обнаружили тело со следами расчленения, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Заявление об обнаружении в квартире дома по улице Кирова в Арзамасе тела женщины с признаками насильственной смерти поступило в следственные органы СК РФ от хозяина квартиры 22 декабря. Мужчина заявил, что якобы предоставил свою квартиру под наем этой женщине и неизвестному ему мужчине. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

"В ходе расследования уголовного дела следователи СК установили, что к убийству потерпевшей причастен сам хозяин квартиры. Под тяжестью собранных доказательств он сознался в содеянном, сообщив, что поссорился с новой знакомой из-за малозначительного повода", - говорится в сообщении регионального СУСК.

По версии следствия, в ночь на 21 декабря нетрезвый подозреваемый пригласил к себе в гости женщину, с которой познакомился накануне. В ходе ссоры он избил женщину, а затем задушил. "С целью сокрытия совершенного мужчина попытался расчленить ее тело. Но, придумав себе алиби, решил сообщить правоохранителям придуманную им версию", - отмечается в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 16:37
В Петербурге после приговора освободили женщину, расчленившую соседа
Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)АрзамасНижегородская областьПроисшествия
 
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