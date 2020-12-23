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Стали известны подробности тройного убийства полицейских во Франции
Стали известны подробности тройного убийства полицейских во Франции
Французское издание le dauphine раскрыло детали убийства трех полицейских. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T12:27
2020-12-23T12:27
франция
происшествия
в мире
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Французское издание le dauphine раскрыло детали убийства трех полицейских. Сержант Арно Мавел, лейтенант Сирил Морель и старший офицер Реми Дюпьи были вызваны по звонку о домашнем насилии в удаленную от города Сент-Этьен деревушку. Прибыв на место, полицейские попытались защитить девушку, прятавшуюся от своего супруга на крыше дома. В этот момент по полицейским открыли огонь. Они были ранены и впоследствии умерли, несмотря на оказанную им помощь. Сержанту Арно Мавел был 21 год. Причины, по которым мужчина напал на полицейских, еще предстоит выяснить.В сообщении министра внутренних дел Франции, опубликованном в статье le dauphine, рассказывается, что девушка, которую приехали спасти полицейские, пострадала от побоев, но сейчас находится в безопасности. Также известно, что среди сотрудников охраны порядка был четвертый полицейский. Его ранило в бедро, его жизни ничего не угрожает. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал погибших полицейских национальными героями.
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франция, происшествия, в мире

Стали известны подробности тройного убийства полицейских во Франции

12:27 23.12.2020
 
© AP Photo / Christophe EnaФранцузские жандармы патрулируют улицу
Французские жандармы патрулируют улицу - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© AP Photo / Christophe Ena
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Французское издание le dauphine раскрыло детали убийства трех полицейских.
Сержант Арно Мавел, лейтенант Сирил Морель и старший офицер Реми Дюпьи были вызваны по звонку о домашнем насилии в удаленную от города Сент-Этьен деревушку. Прибыв на место, полицейские попытались защитить девушку, прятавшуюся от своего супруга на крыше дома.
В этот момент по полицейским открыли огонь. Они были ранены и впоследствии умерли, несмотря на оказанную им помощь. Сержанту Арно Мавел был 21 год.
Причины, по которым мужчина напал на полицейских, еще предстоит выяснить.
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В сообщении министра внутренних дел Франции, опубликованном в статье le dauphine, рассказывается, что девушка, которую приехали спасти полицейские, пострадала от побоев, но сейчас находится в безопасности. Также известно, что среди сотрудников охраны порядка был четвертый полицейский. Его ранило в бедро, его жизни ничего не угрожает.
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал погибших полицейских национальными героями.
 
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