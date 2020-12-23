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Туризм
https://ria.ru/20201223/turpoezdki-1590547653.html
Эксперт рассказала о сокращении числа турпоездок по России в 2020 году
Эксперт рассказала о сокращении числа турпоездок по России в 2020 году
Объем внутренних туристических потоков по России в 2020 году сократился на 35-40 процентов по сравнению с предыдущим годом и составил 40-42 миллиона человек,... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T20:31
2020-12-23T20:31
коронавирус в россии
туризм
россия
туризм
туристы
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Объем внутренних туристических потоков по России в 2020 году сократился на 35-40 процентов по сравнению с предыдущим годом и составил 40-42 миллиона человек, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Несмотря на то, что внутренний туризм в 2020 году стал основным видом, потери и в нем очевидны. По предварительной оценке, снижение совокупного потока по всем российским регионам составило 35-40 процентов", — сказала она на конференции "Отдых в период эпидемии. Туристические итоги 2020 года".Она уточнила, что в 2019 году было совершено 68 миллионов поездок, а, по предварительной оценке, в 2020 году — всего 40-42 миллиона.
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коронавирус в россии, россия, туризм, туристы, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм

Эксперт рассказала о сокращении числа турпоездок по России в 2020 году

20:31 23.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТуристы из Китая катаются на собачьих упряжках в туристическом парке "Северное сияние" в Мурманской области
Туристы из Китая катаются на собачьих упряжках в туристическом парке Северное сияние в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Объем внутренних туристических потоков по России в 2020 году сократился на 35-40 процентов по сравнению с предыдущим годом и составил 40-42 миллиона человек, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Несмотря на то, что внутренний туризм в 2020 году стал основным видом, потери и в нем очевидны. По предварительной оценке, снижение совокупного потока по всем российским регионам составило 35-40 процентов", — сказала она на конференции "Отдых в период эпидемии. Туристические итоги 2020 года".
Она уточнила, что в 2019 году было совершено 68 миллионов поездок, а, по предварительной оценке, в 2020 году — всего 40-42 миллиона.
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