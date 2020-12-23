https://ria.ru/20201223/turizm-1590598507.html

АТОР попросила правительство отменить часть налогов и взносов для отрасли

АТОР попросила правительство отменить часть налогов и взносов для отрасли

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина официальное письмо (копия письма есть в распоряжении РИА Новости)... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T16:39

2020-12-23T16:39

2020-12-23T17:01

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михаил мишустин

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина официальное письмо (копия письма есть в распоряжении РИА Новости) с предложениями частично отменить в 2021 году налоги, авансовые платежи по налогам и страховым взносам для туркомпаний, пострадавших от пандемии коронавируса."Принятые к настоящему моменту решения об отсрочке уплаты налогов не решают назревшие проблемы. Мы просим рассмотреть возможность отмены уплаты налогов для компаний, осуществляющих туроператорскую деятельность, включая страховые взносы, связанные с формированием средств для финансирования накопительной пенсии и обязательным социальным страхованием. Освобождение от уплаты налогов и взносов может распространяться на 2-4 кварталы 2020 года", - говорится в письме."Просим рассмотреть также возможность применить в течение 2021 года снижение размера страховых взносов для предприятий туристической индустрии на 50%", - уточняется в обращении к правительству.В письме АТОР также просит распространить доступность поддержки государства для предпринимателей сферы туризма всех уровней."Отдельно хотим обратить внимание, что в сфере туризма осуществляют деятельность предприниматели разного уровня - от микропредприятий до крупных компаний. Поддержка государства должна распространяться на все категории предпринимателей, в то время как в 2020 году большинство поддерживающих инициатив распространялось только на субъекты МСП", - подчеркивается в обращении Ассоциации туроператоров.В АТОР отметили, что несмотря на колоссальные сложности, с которыми столкнулась российская туриндустрия, туроператоры смогли переформатировать бизнес, чтобы не допустить ухода с рынка туристических компаний и финансовых потерь для туристов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/turizm-1590549283.html

https://ria.ru/20201105/otdykh-1583194749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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