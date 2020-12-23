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Туризм
https://ria.ru/20201223/turizm-1590598507.html
АТОР попросила правительство отменить часть налогов и взносов для отрасли
АТОР попросила правительство отменить часть налогов и взносов для отрасли
Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина официальное письмо (копия письма есть в распоряжении РИА Новости)... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:39
2020-12-23T17:01
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина официальное письмо (копия письма есть в распоряжении РИА Новости) с предложениями частично отменить в 2021 году налоги, авансовые платежи по налогам и страховым взносам для туркомпаний, пострадавших от пандемии коронавируса."Принятые к настоящему моменту решения об отсрочке уплаты налогов не решают назревшие проблемы. Мы просим рассмотреть возможность отмены уплаты налогов для компаний, осуществляющих туроператорскую деятельность, включая страховые взносы, связанные с формированием средств для финансирования накопительной пенсии и обязательным социальным страхованием. Освобождение от уплаты налогов и взносов может распространяться на 2-4 кварталы 2020 года", - говорится в письме."Просим рассмотреть также возможность применить в течение 2021 года снижение размера страховых взносов для предприятий туристической индустрии на 50%", - уточняется в обращении к правительству.В письме АТОР также просит распространить доступность поддержки государства для предпринимателей сферы туризма всех уровней."Отдельно хотим обратить внимание, что в сфере туризма осуществляют деятельность предприниматели разного уровня - от микропредприятий до крупных компаний. Поддержка государства должна распространяться на все категории предпринимателей, в то время как в 2020 году большинство поддерживающих инициатив распространялось только на субъекты МСП", - подчеркивается в обращении Ассоциации туроператоров.В АТОР отметили, что несмотря на колоссальные сложности, с которыми столкнулась российская туриндустрия, туроператоры смогли переформатировать бизнес, чтобы не допустить ухода с рынка туристических компаний и финансовых потерь для туристов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201223/turizm-1590549283.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, михаил мишустин, правительство рф

АТОР попросила правительство отменить часть налогов и взносов для отрасли

16:39 23.12.2020 (обновлено: 17:01 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина официальное письмо (копия письма есть в распоряжении РИА Новости) с предложениями частично отменить в 2021 году налоги, авансовые платежи по налогам и страховым взносам для туркомпаний, пострадавших от пандемии коронавируса.
"Принятые к настоящему моменту решения об отсрочке уплаты налогов не решают назревшие проблемы. Мы просим рассмотреть возможность отмены уплаты налогов для компаний, осуществляющих туроператорскую деятельность, включая страховые взносы, связанные с формированием средств для финансирования накопительной пенсии и обязательным социальным страхованием. Освобождение от уплаты налогов и взносов может распространяться на 2-4 кварталы 2020 года", - говорится в письме.
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"Просим рассмотреть также возможность применить в течение 2021 года снижение размера страховых взносов для предприятий туристической индустрии на 50%", - уточняется в обращении к правительству.
В письме АТОР также просит распространить доступность поддержки государства для предпринимателей сферы туризма всех уровней.
"Отдельно хотим обратить внимание, что в сфере туризма осуществляют деятельность предприниматели разного уровня - от микропредприятий до крупных компаний. Поддержка государства должна распространяться на все категории предпринимателей, в то время как в 2020 году большинство поддерживающих инициатив распространялось только на субъекты МСП", - подчеркивается в обращении Ассоциации туроператоров.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмМихаил МишустинПравительство РФ
 
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