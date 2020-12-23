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Туризм
https://ria.ru/20201223/turizm-1590549283.html
Выездной турпоток из России в 2020 году сократился на 77 процентов
Выездной турпоток из России в 2020 году сократился на 77 процентов
Объем выездного турпотока из России за 2020 год сократился на 77% по сравнению с предыдущим годом, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:08
2020-12-23T13:09
туризм
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Объем выездного турпотока из России за 2020 год сократился на 77% по сравнению с предыдущим годом, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."По итогам 2020 года, по нашим оценкам, общий объем туристов – 2,753 миллиона человек, это включая первый квартал, когда у нас еще не было пандемии, и поток был достаточно активный, в том числе по популярным зимним направлениям. Снижение по сравнению с прошлым годом составляет 77%", - сказала Ломидзе, выступая на конференции "Отдых в период эпидемии. Туристические итоги 2020 года".Она напомнила, что по совокупному объему всех туристов, которые выезжали за рубеж в 2019 году, показатель составлял более 20 миллионов человек, из них 12 миллионов - клиенты туристических компаний.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм

Выездной турпоток из России в 2020 году сократился на 77 процентов

13:08 23.12.2020 (обновлено: 13:09 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Объем выездного турпотока из России за 2020 год сократился на 77% по сравнению с предыдущим годом, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"По итогам 2020 года, по нашим оценкам, общий объем туристов – 2,753 миллиона человек, это включая первый квартал, когда у нас еще не было пандемии, и поток был достаточно активный, в том числе по популярным зимним направлениям. Снижение по сравнению с прошлым годом составляет 77%", - сказала Ломидзе, выступая на конференции "Отдых в период эпидемии. Туристические итоги 2020 года".
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Она напомнила, что по совокупному объему всех туристов, которые выезжали за рубеж в 2019 году, показатель составлял более 20 миллионов человек, из них 12 миллионов - клиенты туристических компаний.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
ТуризмТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - Туризм
 
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