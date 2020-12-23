https://ria.ru/20201223/turizm-1590549283.html

Выездной турпоток из России в 2020 году сократился на 77 процентов

Выездной турпоток из России в 2020 году сократился на 77 процентов

Объем выездного турпотока из России за 2020 год сократился на 77% по сравнению с предыдущим годом, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T13:08

2020-12-23T13:08

2020-12-23T13:09

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туризм

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Объем выездного турпотока из России за 2020 год сократился на 77% по сравнению с предыдущим годом, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."По итогам 2020 года, по нашим оценкам, общий объем туристов – 2,753 миллиона человек, это включая первый квартал, когда у нас еще не было пандемии, и поток был достаточно активный, в том числе по популярным зимним направлениям. Снижение по сравнению с прошлым годом составляет 77%", - сказала Ломидзе, выступая на конференции "Отдых в период эпидемии. Туристические итоги 2020 года".Она напомнила, что по совокупному объему всех туристов, которые выезжали за рубеж в 2019 году, показатель составлял более 20 миллионов человек, из них 12 миллионов - клиенты туристических компаний.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201020/turizm-1580574728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм