https://ria.ru/20201223/tsifrovizatsiya-1590631093.html

Глава Подмосковья назвал главные шаги к цифровизации в регионе

Глава Подмосковья назвал главные шаги к цифровизации в регионе

Власти Московской области за текущий год приняли несколько стратегических решений, касающихся цифровизации в регионе. Глава Подмосковья Андрей Воробьев в рамках РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T19:01

2020-12-23T19:01

2020-12-23T19:01

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Власти Московской области за текущий год приняли несколько стратегических решений, касающихся цифровизации в регионе. Глава Подмосковья Андрей Воробьев в рамках своего выступления на заседании Госсовета назвал три приоритета в этом направлении, сообщил телеканал "360".Первым приоритетом Воробьев назвал создание единой платформы МВД, Росреестра, Пенсионного фонда и мировых судей. Он уточнил, что в настоящий момент по этому проекту ведутся работы. Их планируется завершить в следующем году.Кроме этого глава региона отметил важность электронного документооборота между местными жителями и ведомствами. Он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести онлайн-альтернативу, которая позволит отказаться от необходимости предоставления бумажных документов.Также, по словам Воробьева, в регионе находятся на согласовании около 30 федеральных и 30 региональных и муниципальных строительных проектов. Он уточнил, что если в этой сфере перевести документы в "цифру", то удастся ощутимо снизить время выхода на стройку.Владимир Путин заявил, что вопросы, поставленные главой Московской области, имеют приоритетный характер. Лидер страны заключил, что нужно внедрять предложенные схемы как можно быстрее.

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)