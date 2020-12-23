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https://ria.ru/20201223/tsifrovizatsiya-1590631093.html
Глава Подмосковья назвал главные шаги к цифровизации в регионе
Глава Подмосковья назвал главные шаги к цифровизации в регионе
Власти Московской области за текущий год приняли несколько стратегических решений, касающихся цифровизации в регионе. Глава Подмосковья Андрей Воробьев в рамках РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T19:01
2020-12-23T19:01
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.&nbsp;Власти Московской области за текущий год приняли несколько стратегических решений, касающихся цифровизации в регионе. Глава Подмосковья Андрей Воробьев в рамках своего выступления на заседании Госсовета назвал три приоритета в этом направлении, сообщил телеканал "360".Первым приоритетом Воробьев назвал создание единой платформы МВД, Росреестра, Пенсионного фонда и мировых судей. Он уточнил, что в настоящий момент по этому проекту ведутся работы. Их планируется завершить в следующем году.Кроме этого глава региона отметил важность электронного документооборота между местными жителями и ведомствами. Он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести онлайн-альтернативу, которая позволит отказаться от необходимости предоставления бумажных документов.Также, по словам Воробьева, в регионе находятся на согласовании около 30 федеральных и 30 региональных и муниципальных строительных проектов. Он уточнил, что если в этой сфере перевести документы в "цифру", то удастся ощутимо снизить время выхода на стройку.Владимир Путин заявил, что вопросы, поставленные главой Московской области, имеют приоритетный характер. Лидер страны заключил, что нужно внедрять предложенные схемы как можно быстрее.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Глава Подмосковья назвал главные шаги к цифровизации в регионе

19:01 23.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей ДружининГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Власти Московской области за текущий год приняли несколько стратегических решений, касающихся цифровизации в регионе. Глава Подмосковья Андрей Воробьев в рамках своего выступления на заседании Госсовета назвал три приоритета в этом направлении, сообщил телеканал "360".

"Понятно, что без „цифры“, без интернета сегодня вряд ли возможно добиваться результата", – подчеркнул губернатор.

Первым приоритетом Воробьев назвал создание единой платформы МВД, Росреестра, Пенсионного фонда и мировых судей. Он уточнил, что в настоящий момент по этому проекту ведутся работы. Их планируется завершить в следующем году.
Кроме этого глава региона отметил важность электронного документооборота между местными жителями и ведомствами. Он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести онлайн-альтернативу, которая позволит отказаться от необходимости предоставления бумажных документов.
Также, по словам Воробьева, в регионе находятся на согласовании около 30 федеральных и 30 региональных и муниципальных строительных проектов. Он уточнил, что если в этой сфере перевести документы в "цифру", то удастся ощутимо снизить время выхода на стройку.
Владимир Путин заявил, что вопросы, поставленные главой Московской области, имеют приоритетный характер. Лидер страны заключил, что нужно внедрять предложенные схемы как можно быстрее.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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