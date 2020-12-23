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Умерла британская топ-модель Стелла Теннант
Умерла британская топ-модель Стелла Теннант
Британская топ-модель Стелла Теннант скончалась в возрасте 50 лет, сообщает газета Guardian со ссылкой на ее семью. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T18:59
2020-12-23T19:46
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Британская топ-модель Стелла Теннант скончалась в возрасте 50 лет, сообщает газета Guardian со ссылкой на ее семью.Родные Теннант призвали всех к уважению их частной жизни. Детали прощания с топ-моделью будут объявлены позднее.Теннант происходит из семьи потомственных аристократов, она внучка Эндрю Кавендиша, 11-го герцога Девонширского. Ее карьера манекенщицы началась в 1990-х годах. Фотографии модели появлялись на обложках журналов Vogue и Harper's Bazaar. Она считалась музой известного модельера Карла Лагерфельда, который назначил ее лицом рекламной кампании Chanel.В 1999 году Теннант вышла замуж за французского фотографа Давида Лане. У пары появилось четверо детей, они живут в небольшой деревне в шотландском округе Скоттиш-Бордерс. В августе ряд СМИ сообщил, что супруги расстались.В полиции Шотландии заявили об отсутствии подозрительных обстоятельств, связанных с кончиной Теннант.
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chanel, шотландия, карл лагерфельд, великобритания, мода, в мире

Умерла британская топ-модель Стелла Теннант

18:59 23.12.2020 (обновлено: 19:46 23.12.2020)
 
© AP Photo / Vianney Le CaerБританская топ-модель Стелла Теннант
Британская топ-модель Стелла Теннант - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© AP Photo / Vianney Le Caer
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Британская топ-модель Стелла Теннант скончалась в возрасте 50 лет, сообщает газета Guardian со ссылкой на ее семью.
"С величайшей печалью мы сообщаем о внезапной смерти Стеллы Теннант 22 декабря 2020 года. Стелла была чудесной женщиной и вдохновением для всех нас. Нам будет ее очень не хватать", - говорится в заявлении.
Родные Теннант призвали всех к уважению их частной жизни. Детали прощания с топ-моделью будут объявлены позднее.
Теннант происходит из семьи потомственных аристократов, она внучка Эндрю Кавендиша, 11-го герцога Девонширского. Ее карьера манекенщицы началась в 1990-х годах. Фотографии модели появлялись на обложках журналов Vogue и Harper's Bazaar. Она считалась музой известного модельера Карла Лагерфельда, который назначил ее лицом рекламной кампании Chanel.
В 1999 году Теннант вышла замуж за французского фотографа Давида Лане. У пары появилось четверо детей, они живут в небольшой деревне в шотландском округе Скоттиш-Бордерс. В августе ряд СМИ сообщил, что супруги расстались.
В полиции Шотландии заявили об отсутствии подозрительных обстоятельств, связанных с кончиной Теннант.
 
ChanelШотландияКарл ЛагерфельдВеликобританиямодаВ мире
 
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