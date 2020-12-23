https://ria.ru/20201223/tennant-1590630692.html

Умерла британская топ-модель Стелла Теннант

Умерла британская топ-модель Стелла Теннант

Британская топ-модель Стелла Теннант скончалась в возрасте 50 лет, сообщает газета Guardian со ссылкой на ее семью. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T18:59

2020-12-23T18:59

2020-12-23T19:46

chanel

шотландия

карл лагерфельд

великобритания

мода

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590630026_0:95:3072:1823_1920x0_80_0_0_9fe8b58b10b2d21cdcf31422e0c64676.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Британская топ-модель Стелла Теннант скончалась в возрасте 50 лет, сообщает газета Guardian со ссылкой на ее семью.Родные Теннант призвали всех к уважению их частной жизни. Детали прощания с топ-моделью будут объявлены позднее.Теннант происходит из семьи потомственных аристократов, она внучка Эндрю Кавендиша, 11-го герцога Девонширского. Ее карьера манекенщицы началась в 1990-х годах. Фотографии модели появлялись на обложках журналов Vogue и Harper's Bazaar. Она считалась музой известного модельера Карла Лагерфельда, который назначил ее лицом рекламной кампании Chanel.В 1999 году Теннант вышла замуж за французского фотографа Давида Лане. У пары появилось четверо детей, они живут в небольшой деревне в шотландском округе Скоттиш-Бордерс. В августе ряд СМИ сообщил, что супруги расстались.В полиции Шотландии заявили об отсутствии подозрительных обстоятельств, связанных с кончиной Теннант.

шотландия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

chanel, шотландия, карл лагерфельд, великобритания, мода, в мире