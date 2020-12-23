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В Подмосковье в цеху по переработке отходов нашли тело новорожденного

В Подмосковье в цеху по переработке отходов нашли тело новорожденного

Тело новорожденного мальчика нашли на сортировочной ленте комплекса по переработке отходов в подмосковном Егорьевске, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T10:00

2020-12-23T10:00

2020-12-23T10:00

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

воскресенск

происшествия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Тело новорожденного мальчика нашли на сортировочной ленте комплекса по переработке отходов в подмосковном Егорьевске, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.Он добавила, что следователи организовали проверку. Установлено, что мусор, подлежащий переработке на данном комплексе, доставляют из Егорьевска, Коломны, Воскресенска, Раменского и Москвы.

московская область (подмосковье)

воскресенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), воскресенск, происшествия