https://ria.ru/20201223/telegram--1590570383.html

Telegram добавил новую функцию

Telegram добавил новую функцию

Мессенджер Telegram добавил функцию групповых звонков с одновременной параллельной работой чатов, говорится в сообщении мессенджера. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:42

2020-12-23T14:42

2020-12-23T14:42

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мессенджер Telegram добавил функцию групповых звонков с одновременной параллельной работой чатов, говорится в сообщении мессенджера.В отличие от обычных звонков, участникам не обязательно договариваться о времени: голосовой чат открыт всегда. "Он может служить виртуальным офисом или площадкой для неформальных разговоров, которые не оставят следа в истории сообщений. А в голосовых чатах крупных сообществ могут завязаться неожиданные знакомства. В группе сразу видно, кто из участников сейчас говорит в чате. Если люди интересны, можно присоединиться послушать — как к разговору коллег в соседнем кабинете", - отмечают разработчики.Пользователям Android доступен режим отображения поверх других приложений, в этом режиме можно управлять микрофоном и видеть, кто говорит в чате, даже если приложение Telegram свернуто. Помимо этого в Telegram для компьютеров и в отдельном приложении для macOS можно выбрать сочетание клавиш для управления микрофоном в голосовом чате.Пользователи Android теперь могут отредактировать отправленную ими фотографию без повторной загрузки – например, добавив на фотографию рисунок, текст или стикеры в медиаредакторе. Пользователи iOS могут быстро отредактировать и отправить обратно полученную фотографию, без необходимости сохранять её и загружать заново. Обновления и загрузка стикеров стали проводиться быстрее, во время их загрузки видны переливающиеся силуэты.Голосовой помощник Siri получил навык зачитывания новых сообщений из Telegram в наушники пользователей iOS. Для этого в настройках устройства необходимо включить "Зачитывать сообщения" в разделе "Оповещения".

https://ria.ru/20201223/telegram-1590562814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), google android, apple ios, технологии