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https://ria.ru/20201223/telegram--1590570383.html
Telegram добавил новую функцию
Telegram добавил новую функцию
Мессенджер Telegram добавил функцию групповых звонков с одновременной параллельной работой чатов, говорится в сообщении мессенджера. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:42
2020-12-23T14:42
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мессенджер Telegram добавил функцию групповых звонков с одновременной параллельной работой чатов, говорится в сообщении мессенджера.В отличие от обычных звонков, участникам не обязательно договариваться о времени: голосовой чат открыт всегда. "Он может служить виртуальным офисом или площадкой для неформальных разговоров, которые не оставят следа в истории сообщений. А в голосовых чатах крупных сообществ могут завязаться неожиданные знакомства. В группе сразу видно, кто из участников сейчас говорит в чате. Если люди интересны, можно присоединиться послушать — как к разговору коллег в соседнем кабинете", - отмечают разработчики.Пользователям Android доступен режим отображения поверх других приложений, в этом режиме можно управлять микрофоном и видеть, кто говорит в чате, даже если приложение Telegram свернуто. Помимо этого в Telegram для компьютеров и в отдельном приложении для macOS можно выбрать сочетание клавиш для управления микрофоном в голосовом чате.Пользователи Android теперь могут отредактировать отправленную ими фотографию без повторной загрузки – например, добавив на фотографию рисунок, текст или стикеры в медиаредакторе. Пользователи iOS могут быстро отредактировать и отправить обратно полученную фотографию, без необходимости сохранять её и загружать заново. Обновления и загрузка стикеров стали проводиться быстрее, во время их загрузки видны переливающиеся силуэты.Голосовой помощник Siri получил навык зачитывания новых сообщений из Telegram в наушники пользователей iOS. Для этого в настройках устройства необходимо включить "Зачитывать сообщения" в разделе "Оповещения".
https://ria.ru/20201223/telegram-1590562814.html
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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telegram (приложение), google android, apple ios, технологии

Telegram добавил новую функцию

14:42 23.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мессенджер Telegram добавил функцию групповых звонков с одновременной параллельной работой чатов, говорится в сообщении мессенджера.
"Эволюция групп продолжается. Сегодня, в 12-м обновлении Telegram за 2020 год, мы представляем голосовые чаты - аудиоконференции нового типа, к которым участники группы могут подключаться в любой момент. В любой группе теперь можно запустить голосовой чат параллельно с обычной перепиской - текст и голос будут органично дополнять друг друга в едином пространстве", - говорится в сообщении.
В отличие от обычных звонков, участникам не обязательно договариваться о времени: голосовой чат открыт всегда. "Он может служить виртуальным офисом или площадкой для неформальных разговоров, которые не оставят следа в истории сообщений. А в голосовых чатах крупных сообществ могут завязаться неожиданные знакомства. В группе сразу видно, кто из участников сейчас говорит в чате. Если люди интересны, можно присоединиться послушать — как к разговору коллег в соседнем кабинете", - отмечают разработчики.
Пользователям Android доступен режим отображения поверх других приложений, в этом режиме можно управлять микрофоном и видеть, кто говорит в чате, даже если приложение Telegram свернуто. Помимо этого в Telegram для компьютеров и в отдельном приложении для macOS можно выбрать сочетание клавиш для управления микрофоном в голосовом чате.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 14:12
Эксперт оценил нововведения в Telegram
Пользователи Android теперь могут отредактировать отправленную ими фотографию без повторной загрузки – например, добавив на фотографию рисунок, текст или стикеры в медиаредакторе. Пользователи iOS могут быстро отредактировать и отправить обратно полученную фотографию, без необходимости сохранять её и загружать заново. Обновления и загрузка стикеров стали проводиться быстрее, во время их загрузки видны переливающиеся силуэты.
Голосовой помощник Siri получил навык зачитывания новых сообщений из Telegram в наушники пользователей iOS. Для этого в настройках устройства необходимо включить "Зачитывать сообщения" в разделе "Оповещения".
 
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