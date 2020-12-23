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Специалист назвал причины возникновения эха при беседе по телефону
Специалист назвал причины возникновения эха при беседе по телефону
Как правило, помехи при телефонной беседе бывают вызваны самим телефоном. Чаще всего это бывает при звонках по интернету — в этом случае звук разделяется на... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T01:11
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интеллектуальный резерв
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Как правило, помехи при телефонной беседе бывают вызваны самим телефоном. Чаще всего это бывает при звонках по интернету — в этом случае звук разделяется на цифровые пакеты и отправляется через сеть. Коммутация пакетов — этот сложный процесс и может привести к сбою, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.В первом случае речь идет, вероятнее всего, о проблемах с аппаратом – так называемое шумоподавление входит в рассинхронизацию, и микрофон одного из устройств начинает примешивать входящий звук в разговор. При звонках по интернету эхо возникает чаще всего. В процессе таких разговоров звук разделяется на цифровые пакеты и маршрутизируется через интернет. В процессе отправки происходит так называемая коммутация пакетов."Этот сложный технологический процесс может дать сбой: пакеты теряются в процессе передачи, путаются или приходят с задержкой. Часто в такой ситуации наблюдается именно эхо. Причем его можете слышать и вы, и ваш собеседник", — заключает эксперт.
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интеллектуальный резерв, павел мясоедов, россия, технологии, общество

Специалист назвал причины возникновения эха при беседе по телефону

01:11 23.12.2020 (обновлено: 08:14 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Как правило, помехи при телефонной беседе бывают вызваны самим телефоном. Чаще всего это бывает при звонках по интернету — в этом случае звук разделяется на цифровые пакеты и отправляется через сеть. Коммутация пакетов — этот сложный процесс и может привести к сбою, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

Чтобы понять причины, вызывающие эхо, нужно знать, по какому каналу связи идёт общение. "Самыми распространёнными являются каналы традиционной сотовой связи и каналы связи по протоколам IP", — уточняет специалист.

В первом случае речь идет, вероятнее всего, о проблемах с аппаратом – так называемое шумоподавление входит в рассинхронизацию, и микрофон одного из устройств начинает примешивать входящий звук в разговор.

"То же самое происходит при попытке записать разговор той же трубкой. Чтобы проверить своё устройство на предмет сбоя, можно заглушить динамик и попросить собеседника послушать, осталось ли эхо в звуковом канале", — советует Мясоедов.

При звонках по интернету эхо возникает чаще всего. В процессе таких разговоров звук разделяется на цифровые пакеты и маршрутизируется через интернет. В процессе отправки происходит так называемая коммутация пакетов.
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"Этот сложный технологический процесс может дать сбой: пакеты теряются в процессе передачи, путаются или приходят с задержкой. Часто в такой ситуации наблюдается именно эхо. Причем его можете слышать и вы, и ваш собеседник", — заключает эксперт.
 
Интеллектуальный РезервПавел МясоедовРоссияТехнологииОбщество
 
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