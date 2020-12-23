https://ria.ru/20201223/telefon-1590482101.html

Специалист назвал причины возникновения эха при беседе по телефону

Специалист назвал причины возникновения эха при беседе по телефону

Как правило, помехи при телефонной беседе бывают вызваны самим телефоном. Чаще всего это бывает при звонках по интернету — в этом случае звук разделяется на... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T01:11

2020-12-23T01:11

2020-12-23T08:14

интеллектуальный резерв

павел мясоедов

россия

технологии

общество

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Как правило, помехи при телефонной беседе бывают вызваны самим телефоном. Чаще всего это бывает при звонках по интернету — в этом случае звук разделяется на цифровые пакеты и отправляется через сеть. Коммутация пакетов — этот сложный процесс и может привести к сбою, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.В первом случае речь идет, вероятнее всего, о проблемах с аппаратом – так называемое шумоподавление входит в рассинхронизацию, и микрофон одного из устройств начинает примешивать входящий звук в разговор. При звонках по интернету эхо возникает чаще всего. В процессе таких разговоров звук разделяется на цифровые пакеты и маршрутизируется через интернет. В процессе отправки происходит так называемая коммутация пакетов."Этот сложный технологический процесс может дать сбой: пакеты теряются в процессе передачи, путаются или приходят с задержкой. Часто в такой ситуации наблюдается именно эхо. Причем его можете слышать и вы, и ваш собеседник", — заключает эксперт.

https://ria.ru/20201205/zvonki-1587773045.html

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интеллектуальный резерв, павел мясоедов, россия, технологии, общество