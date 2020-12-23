https://ria.ru/20201223/syabitova-1590539878.html

Сваха Сябитова резко отчитала невесту с рогами

Сваха Сябитова резко отчитала невесту с рогами

Ведущая "Давай поженимся!" – сваха Роза Сябитова в недавнем выпуске программы резко отчитала невесту, которая пришла в студию с рогами на голове (в костюме то... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T19:07

2020-12-23T19:07

2020-12-23T20:08

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Ведущая "Давай поженимся!" – сваха Роза Сябитова в недавнем выпуске программы резко отчитала невесту, которая пришла в студию с рогами на голове (в костюме то ли коровы, то ли колдуньи Малефисенты), за то, что та с ней "бодалась": постоянно ее перебивала. Выслушав историю 29-летней Янины и прочитав ее анкету, Сябитова попыталась объяснить героине, почему у нее не получается наладить личную жизнь. "Вы – не жена вообще для любого нормального мужчины, у которого есть семейные ценности", – начала сваха. Янина сразу перебила ведущую, заявив, что с ней все в порядке. Роза Сябитова попробовала продолжить свое выступление, однако невеста все равно ее перебивала. На это сваха резко ответила ей матом. За кулисами испуганные женихи обменивались впечатлениями от услышанного: "Характер, да, довольно таки скверный, но зато будет над чем работать", а в комментариях зрители отметили, что эта девушка "идеальный вариант для того, чтобы сойти с ума". Тем не менее, с потенциальным женихом Янина все-таки ушла.

https://ria.ru/20201207/morgenshtern-1587945965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, роза сябитова