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Сваха Сябитова резко отчитала невесту с рогами
Сваха Сябитова резко отчитала невесту с рогами
Ведущая "Давай поженимся!" – сваха Роза Сябитова в недавнем выпуске программы резко отчитала невесту, которая пришла в студию с рогами на голове (в костюме то... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T19:07
2020-12-23T20:08
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Ведущая "Давай поженимся!" – сваха Роза Сябитова в недавнем выпуске программы резко отчитала невесту, которая пришла в студию с рогами на голове (в костюме то ли коровы, то ли колдуньи Малефисенты), за то, что та с ней "бодалась": постоянно ее перебивала. Выслушав историю 29-летней Янины и прочитав ее анкету, Сябитова попыталась объяснить героине, почему у нее не получается наладить личную жизнь. "Вы – не жена вообще для любого нормального мужчины, у которого есть семейные ценности", – начала сваха. Янина сразу перебила ведущую, заявив, что с ней все в порядке. Роза Сябитова попробовала продолжить свое выступление, однако невеста все равно ее перебивала. На это сваха резко ответила ей матом. За кулисами испуганные женихи обменивались впечатлениями от услышанного: "Характер, да, довольно таки скверный, но зато будет над чем работать", а в комментариях зрители отметили, что эта девушка "идеальный вариант для того, чтобы сойти с ума". Тем не менее, с потенциальным женихом Янина все-таки ушла.
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знаменитости, звезды, роза сябитова

Сваха Сябитова резко отчитала невесту с рогами

19:07 23.12.2020 (обновлено: 20:08 23.12.2020)
 
© Давай поженимся! / YoutubeСкриншот видео проекта "Давай поженимся!"
Скриншот видео проекта Давай поженимся! - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Давай поженимся! / Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Ведущая "Давай поженимся!" – сваха Роза Сябитова в недавнем выпуске программы резко отчитала невесту, которая пришла в студию с рогами на голове (в костюме то ли коровы, то ли колдуньи Малефисенты), за то, что та с ней "бодалась": постоянно ее перебивала.
Выслушав историю 29-летней Янины и прочитав ее анкету, Сябитова попыталась объяснить героине, почему у нее не получается наладить личную жизнь. "Вы – не жена вообще для любого нормального мужчины, у которого есть семейные ценности", – начала сваха.
Янина сразу перебила ведущую, заявив, что с ней все в порядке. Роза Сябитова попробовала продолжить свое выступление, однако невеста все равно ее перебивала. На это сваха резко ответила ей матом.
За кулисами испуганные женихи обменивались впечатлениями от услышанного: "Характер, да, довольно таки скверный, но зато будет над чем работать", а в комментариях зрители отметили, что эта девушка "идеальный вариант для того, чтобы сойти с ума".
Тем не менее, с потенциальным женихом Янина все-таки ушла.
Рэпер Моргенштерн пришел на Давай поженимся - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 04:26Шоубиз
Рэпер Моргенштерн пришел на "Давай поженимся"
 
ШоубизЗнаменитостизвездыРоза Сябитова
 
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