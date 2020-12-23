https://ria.ru/20201223/svyaschennik-1590588994.html

Детей арестованного в Мордовии священника отдали в реабилитационный центр

Детей арестованного в Мордовии священника отдали в реабилитационный центр

Детей из семьи Смоляковых, где отец-священнослужитель арестован по обвинению в насилии над дочерью, а мать – по подозрению в истязаниях, поместили в... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T15:55

2020-12-23T15:55

2020-12-23T15:55

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Детей из семьи Смоляковых, где отец-священнослужитель арестован по обвинению в насилии над дочерью, а мать – по подозрению в истязаниях, поместили в реабилитационный центр в Саранске, сообщили РИА Новости в министерстве образования Мордовии.По версии следствия, 54-летний житель Чамзинского района, воспитывающий 12 детей, в том числе 6 приемных, в 2005 и 2012 годах, совершил преступления, посягающие на половую неприкосновенность приемной дочери, которой тогда было 6 и 13 лет соответственно. По решению суда 19 декабря мужчина был заключен под стражу. Кроме того, в отношении обвиняемого и его супруги расследуется уголовное дело об истязаниях (статья 117 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статья 156 УК РФ). Женщина была арестована 22 декабря.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что арестованный за насилие и истязание детей – мордовский священнослужитель Сергий Смоляков.Она отметила, что двое из несовершеннолетних, находящихся сейчас в реабилитационном центре, жаловались на родителей. "Сейчас дети проходят медицинские обследования, с ними работает психолог", - добавила Гребнева.По ее словам, пока рано говорить о том, как долго дети будут находиться в реабилитационном центре. "Будем работать с родственниками по вопросу передачи детей к ним под опеку", - сказала сотрудница министерства образования Мордовии.Ранее сообщалось, что следственными органами СК РФ по региону в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства Чамзинского муниципального района возбуждено уголовное дело по факту халатности (статья 293 УК РФ).Как сообщили РИА Новости в министерстве образовании Мордовии, там совместно с другими органами системы профилактики республики занимаются изучением ситуации с семьей Смоляковых и "проводят комплексную работу в отношении действий органов опеки и попечительства Чамзинского муниципального района".По сообщению местных СМИ, родные и приемные дети настоятеля Никольской церкви в селе Сорлиней священника Сергия Смолякова обратились в полицию с заявлением об издевательствах над ними со стороны отца. В Ардатовской епархии РИА Новости заявили, что служивший настоятелем Никольской церкви в селе Сорлиней Смоляков полгода "находится за штатом" по состоянию здоровья.

https://ria.ru/20201218/svyaschennik-1589900342.html

https://ria.ru/20200921/svyaschennik-1577550302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия