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Детей арестованного в Мордовии священника отдали в реабилитационный центр
Детей арестованного в Мордовии священника отдали в реабилитационный центр
Детей из семьи Смоляковых, где отец-священнослужитель арестован по обвинению в насилии над дочерью, а мать – по подозрению в истязаниях, поместили в... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:55
2020-12-23T15:55
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Детей из семьи Смоляковых, где отец-священнослужитель арестован по обвинению в насилии над дочерью, а мать – по подозрению в истязаниях, поместили в реабилитационный центр в Саранске, сообщили РИА Новости в министерстве образования Мордовии.По версии следствия, 54-летний житель Чамзинского района, воспитывающий 12 детей, в том числе 6 приемных, в 2005 и 2012 годах, совершил преступления, посягающие на половую неприкосновенность приемной дочери, которой тогда было 6 и 13 лет соответственно. По решению суда 19 декабря мужчина был заключен под стражу. Кроме того, в отношении обвиняемого и его супруги расследуется уголовное дело об истязаниях (статья 117 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статья 156 УК РФ). Женщина была арестована 22 декабря.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что арестованный за насилие и истязание детей – мордовский священнослужитель Сергий Смоляков.Она отметила, что двое из несовершеннолетних, находящихся сейчас в реабилитационном центре, жаловались на родителей. "Сейчас дети проходят медицинские обследования, с ними работает психолог", - добавила Гребнева.По ее словам, пока рано говорить о том, как долго дети будут находиться в реабилитационном центре. "Будем работать с родственниками по вопросу передачи детей к ним под опеку", - сказала сотрудница министерства образования Мордовии.Ранее сообщалось, что следственными органами СК РФ по региону в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства Чамзинского муниципального района возбуждено уголовное дело по факту халатности (статья 293 УК РФ).Как сообщили РИА Новости в министерстве образовании Мордовии, там совместно с другими органами системы профилактики республики занимаются изучением ситуации с семьей Смоляковых и "проводят комплексную работу в отношении действий органов опеки и попечительства Чамзинского муниципального района".По сообщению местных СМИ, родные и приемные дети настоятеля Никольской церкви в селе Сорлиней священника Сергия Смолякова обратились в полицию с заявлением об издевательствах над ними со стороны отца. В Ардатовской епархии РИА Новости заявили, что служивший настоятелем Никольской церкви в селе Сорлиней Смоляков полгода "находится за штатом" по состоянию здоровья.
https://ria.ru/20201218/svyaschennik-1589900342.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Детей арестованного в Мордовии священника отдали в реабилитационный центр

15:55 23.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Детей из семьи Смоляковых, где отец-священнослужитель арестован по обвинению в насилии над дочерью, а мать – по подозрению в истязаниях, поместили в реабилитационный центр в Саранске, сообщили РИА Новости в министерстве образования Мордовии.
По версии следствия, 54-летний житель Чамзинского района, воспитывающий 12 детей, в том числе 6 приемных, в 2005 и 2012 годах, совершил преступления, посягающие на половую неприкосновенность приемной дочери, которой тогда было 6 и 13 лет соответственно. По решению суда 19 декабря мужчина был заключен под стражу. Кроме того, в отношении обвиняемого и его супруги расследуется уголовное дело об истязаниях (статья 117 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статья 156 УК РФ). Женщина была арестована 22 декабря.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что арестованный за насилие и истязание детей – мордовский священнослужитель Сергий Смоляков.

"Четверо детей Смоляковых 13, 15, 16 и 17 лет сейчас находятся в реабилитационном центре в Саранске. Еще одну девочку 10 лет, которая проживала в семье, оформляет под опеку ее сестра. Сестра тоже воспитывалась в этой семье", - сообщила агентству начальник отдела дополнительного образования и опеки министерства образования Мордовии Галина Гребнева.

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Она отметила, что двое из несовершеннолетних, находящихся сейчас в реабилитационном центре, жаловались на родителей. "Сейчас дети проходят медицинские обследования, с ними работает психолог", - добавила Гребнева.
По ее словам, пока рано говорить о том, как долго дети будут находиться в реабилитационном центре. "Будем работать с родственниками по вопросу передачи детей к ним под опеку", - сказала сотрудница министерства образования Мордовии.
Ранее сообщалось, что следственными органами СК РФ по региону в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства Чамзинского муниципального района возбуждено уголовное дело по факту халатности (статья 293 УК РФ).
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Как сообщили РИА Новости в министерстве образовании Мордовии, там совместно с другими органами системы профилактики республики занимаются изучением ситуации с семьей Смоляковых и "проводят комплексную работу в отношении действий органов опеки и попечительства Чамзинского муниципального района".

"Изучив материалы, мы не видим, что это какая-то неблагополучная семья, на виду всегда семья была. Говорить сейчас сложно, оценка будет дана после расследования в отношении специалистов органов опеки", - отметила начальник отдела опеки министерства образования Мордовии.

По сообщению местных СМИ, родные и приемные дети настоятеля Никольской церкви в селе Сорлиней священника Сергия Смолякова обратились в полицию с заявлением об издевательствах над ними со стороны отца. В Ардатовской епархии РИА Новости заявили, что служивший настоятелем Никольской церкви в селе Сорлиней Смоляков полгода "находится за штатом" по состоянию здоровья.
 
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