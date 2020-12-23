https://ria.ru/20201223/svalka-1590583878.html

В Челябинске завершили рекультивацию городской свалки

В Челябинске завершили рекультивацию городской свалки

В нынешнем году в Челябинске завершены основные работы по рекультивации местной свалки - одной из крупнейших городских свалок в Европе, сообщила вице-премьер РФ РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T15:36

2020-12-23T15:36

2020-12-23T15:41

россия

виктория абрамченко

жкх

челябинск

европа

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В нынешнем году в Челябинске завершены основные работы по рекультивации местной свалки - одной из крупнейших городских свалок в Европе, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.Она напомнила, что городская свалка в Челябинске эксплуатировалась почти 70 лет, начиная с 1949 года, и стала одной из крупнейших в Европе свалок в городской черте.Челябинская свалка закрылась в сентябре 2018 года. За время ее работы сформировалось гигантское тело свалки размером почти 75 гектаров со сложной морфологией отходов. Объем накопленных отходов составил более 17,5 миллиона кубометров.

https://realty.ria.ru/20201215/yadrovo-1589341035.html

россия

челябинск

европа

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россия, виктория абрамченко, жкх, челябинск, европа, общество