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Макрон прокомментировал убийство жандармов при стрельбе в центре страны

Макрон прокомментировал убийство жандармов при стрельбе в центре страны

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал драму с убийством жандармов в департаменте Пюи-де-Дом в центральной части страны, заявив, что нация... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:50

2020-12-23T11:50

2020-12-23T11:50

жеральд дарманен

эммануэль макрон

франция

в мире

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ПАРИЖ, 23 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал драму с убийством жандармов в департаменте Пюи-де-Дом в центральной части страны, заявив, что нация разделяет горе с их семьями.В среду ночью жандармы получили сообщение о домашнем насилии. Прибыв на место, они попытались спасти укрывшуюся на крыше дома женщину. Находившийся в доме 48-летний мужчина открыл огонь. В результате трое жандармов скончались. Четвертый был ранен в бедро, сейчас его жизнь вне опасности, сообщили глава МВД Жеральд ДарманенСтрелявший скрылся с места преступления. Для его поисков были мобилизованы более 300 сотрудников правоохранительных органов. Около 09.00 (11.00 мск) министр внутренних дел Франции сообщил, что злоумышленник был найден мертвым. Глава МВД выехал на место происшествия.

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жеральд дарманен, эммануэль макрон, франция, в мире