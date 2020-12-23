Макрон прокомментировал убийство жандармов при стрельбе в центре страны
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Francois Mori
ПАРИЖ, 23 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал драму с убийством жандармов в департаменте Пюи-де-Дом в центральной части страны, заявив, что нация разделяет горе с их семьями.
"Они вмешались, чтобы спасти женщину, ставшую жертвой домашнего насилия в Пюи-де-Дом, три жандарма были убиты, четвертый ранен. Нация разделяет горе с их семьями. Чтобы защитить нас, наши силы правопорядка действуют с риском для жизни. Они наши герои", - написал Макрон на своей странице в Twitter.
В среду ночью жандармы получили сообщение о домашнем насилии. Прибыв на место, они попытались спасти укрывшуюся на крыше дома женщину. Находившийся в доме 48-летний мужчина открыл огонь. В результате трое жандармов скончались. Четвертый был ранен в бедро, сейчас его жизнь вне опасности, сообщили глава МВД Жеральд Дарманен
Стрелявший скрылся с места преступления. Для его поисков были мобилизованы более 300 сотрудников правоохранительных органов. Около 09.00 (11.00 мск) министр внутренних дел Франции сообщил, что злоумышленник был найден мертвым. Глава МВД выехал на место происшествия.
ALERTE INFO - Gendarmes tués dans le Puy-de-Dôme: Darmanin annonce que le forcené a été retrouvé morthttps://t.co/7KeJkse1G8 pic.twitter.com/BFKZoMTLCD— BFMTV (@BFMTV) December 23, 2020