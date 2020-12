https://ria.ru/20201223/stenin-1590473176.html

Африканский этап турне конкурса имени Стенина продолжается в Претории

Африканский этап турне конкурса имени Стенина продолжается в Претории

Второй площадкой, принявшей мировое турне работ лауреатов Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина, стала административная столица ЮАР - Претория. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T08:00

2020-12-23T08:00

2020-12-23T15:34

россия

андрей стенин

илья рогачев

нью-дели

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590507469_0:30:3310:1892_1920x0_80_0_0_b89d5ea93c8abe89835f6731eee2b45c.jpg

ПРЕТОРИЯ, 23 дек – пресс-служба МИА "Россия сегодня". Второй площадкой, принявшей мировое турне работ лауреатов Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина, стала административная столица ЮАР - Претория. Выставка, организованная в галерее отеля Apogee при поддержке Посольства РФ в ЮАР, включила более 40 фоторабот лучших по мнению конкурса им. Стенина-2020 молодых репортеров мира. Среди них – одиночные фотографии и серии из ЮАР, России, Индии, Турции, Бангладеш, США, Испании, Австрии, Венгрии и других стран. Выставка открыта до 6 января 2021 года, вход на выставку свободный. Все фотографии экспозиции в Претории затрагиваю самые острые вопросы современности и пытаются найти на них ответы. Среди главных тем выставочных работ - глобальные гуманитарные вызовы, вопросы экологии и национального самоопределения, социальные проблемы, своеобразие жизни мегаполисов и крошечных городов. Открывая выставку, посол РФ в ЮАР Илья Рогачев сказал: "Мы считаем фотоконкурс им. Андрея Стенина важной площадкой, позволяющей молодым фотографам продемонстрировать свои навыки и талант. В некотором смысле фотографии – это зеркала, в которых мы можем увидеть, насколько многогранен наш мир на самом деле, а конкурс Стенина превращает эти зеркала в калейдоскоп. Мы считаем естественным, что ЮАР входит в число стран, где проходят фотовыставки работ конкурса, учитывая впечатляющую историю участия в нем южноафриканских фотографов. В 2017 году Фандулвази Джайкло занял 1-е место в номинации "Главные новости", в 2018 году Джастин Салливан завоевал для ЮАР еще одну "золотую медаль" в той же категории и занял 2-е место в номинации "Моя планета". Через год он улучшил свой результат, получив 1-е место в номинации "Моя планета". Наконец, 2020 год принес ЮАР еще одну награду: серия фотографий Джона Весселса "Эбола: ДР Конго" была удостоена специального приза МККК за гуманитарную фотографию в номинации "Главные новости"".В своем видеообращении к участникам и гостям церемонии открытия исполнительный директор конкурса имени Стенина, глава фотослужбы медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль отметил: "Наши победители – это профессионалы высочайшего класса, и я надеюсь, что конкурс станет для них трамплином в профессии и в будущем откроет миру фотографии множество новых имен. Я надеюсь, что мы получим много заявок от молодых фотографов из ЮАР и в целом из африканских стран, и, возможно, увидим их среди победителей нашего конкурса 2021 года. Желаем им удачи и, безусловно, победы!".В планах выставочного турне конкурса имени Стенина-2020 посетить и другие страны, как только будут сняты карантинные ограничения, вызванные COVID-19. До этого времени фотографии победителей 2020 года можно увидеть в онлайн-формате – на платформе виртуальной галереи Старт мировому турне работ конкурса 2020 года был дан в столице ДР Конго, Киншасе, 18 декабря.Прием работ на конкурс 2021 года по традиции стартовал 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина, имя которого конкурс носит. Заявки можно подать на русском , английском и китайском языках на сайте конкурса.О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.В 2020 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, информационное агентство News1, интернет-портал DBW, новостной портал Brasil247. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: журнал "National Geographic Россия", портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", информационный портал YOung JOurnalists, журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал Enfoque Visual, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.

https://ria.ru/20201222/stenin-1590292511.html

https://ria.ru/20201022/fotokonkurs-1580853811.html

https://ria.ru/20200806/1575294021.html

россия

нью-дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей стенин, илья рогачев, нью-дели, в мире