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https://ria.ru/20201223/stenin-1590473176.html
Африканский этап турне конкурса имени Стенина продолжается в Претории
Африканский этап турне конкурса имени Стенина продолжается в Претории
Второй площадкой, принявшей мировое турне работ лауреатов Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина, стала административная столица ЮАР - Претория. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T08:00
2020-12-23T15:34
россия
андрей стенин
илья рогачев
нью-дели
в мире
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ПРЕТОРИЯ, 23 дек – пресс-служба МИА "Россия сегодня". Второй площадкой, принявшей мировое турне работ лауреатов Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина, стала административная столица ЮАР - Претория. Выставка, организованная в галерее отеля Apogee при поддержке Посольства РФ в ЮАР, включила более 40 фоторабот лучших по мнению конкурса им. Стенина-2020 молодых репортеров мира. Среди них – одиночные фотографии и серии из ЮАР, России, Индии, Турции, Бангладеш, США, Испании, Австрии, Венгрии и других стран. Выставка открыта до 6 января 2021 года, вход на выставку свободный. Все фотографии экспозиции в Претории затрагиваю самые острые вопросы современности и пытаются найти на них ответы. Среди главных тем выставочных работ - глобальные гуманитарные вызовы, вопросы экологии и национального самоопределения, социальные проблемы, своеобразие жизни мегаполисов и крошечных городов. Открывая выставку, посол РФ в ЮАР Илья Рогачев сказал: "Мы считаем фотоконкурс им. Андрея Стенина важной площадкой, позволяющей молодым фотографам продемонстрировать свои навыки и талант. В некотором смысле фотографии – это зеркала, в которых мы можем увидеть, насколько многогранен наш мир на самом деле, а конкурс Стенина превращает эти зеркала в калейдоскоп. Мы считаем естественным, что ЮАР входит в число стран, где проходят фотовыставки работ конкурса, учитывая впечатляющую историю участия в нем южноафриканских фотографов. В 2017 году Фандулвази Джайкло занял 1-е место в номинации "Главные новости", в 2018 году Джастин Салливан завоевал для ЮАР еще одну "золотую медаль" в той же категории и занял 2-е место в номинации "Моя планета". Через год он улучшил свой результат, получив 1-е место в номинации "Моя планета". Наконец, 2020 год принес ЮАР еще одну награду: серия фотографий Джона Весселса "Эбола: ДР Конго" была удостоена специального приза МККК за гуманитарную фотографию в номинации "Главные новости"".В своем видеообращении к участникам и гостям церемонии открытия исполнительный директор конкурса имени Стенина, глава фотослужбы медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль отметил: "Наши победители – это профессионалы высочайшего класса, и я надеюсь, что конкурс станет для них трамплином в профессии и в будущем откроет миру фотографии множество новых имен. Я надеюсь, что мы получим много заявок от молодых фотографов из ЮАР и в целом из африканских стран, и, возможно, увидим их среди победителей нашего конкурса 2021 года. Желаем им удачи и, безусловно, победы!".В планах выставочного турне конкурса имени Стенина-2020 посетить и другие страны, как только будут сняты карантинные ограничения, вызванные COVID-19. До этого времени фотографии победителей 2020 года можно увидеть в онлайн-формате – на платформе виртуальной галереи Старт мировому турне работ конкурса 2020 года был дан в столице ДР Конго, Киншасе, 18 декабря.Прием работ на конкурс 2021 года по традиции стартовал 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина, имя которого конкурс носит. Заявки можно подать на русском , английском и китайском языках на сайте конкурса.О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.В 2020 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, информационное агентство News1, интернет-портал DBW, новостной портал Brasil247. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: журнал "National Geographic Россия", портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", информационный портал YOung JOurnalists, журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал Enfoque Visual, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
https://ria.ru/20201222/stenin-1590292511.html
https://ria.ru/20201022/fotokonkurs-1580853811.html
https://ria.ru/20200806/1575294021.html
россия
нью-дели
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей стенин, илья рогачев, нью-дели, в мире

Африканский этап турне конкурса имени Стенина продолжается в Претории

08:00 23.12.2020 (обновлено: 15:34 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Арефьев / Перейти в фотобанкПосетитель на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории
Посетитель на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Александр Арефьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПРЕТОРИЯ, 23 дек – пресс-служба МИА "Россия сегодня". Второй площадкой, принявшей мировое турне работ лауреатов Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина, стала административная столица ЮАР - Претория.
Выставка, организованная в галерее отеля Apogee при поддержке Посольства РФ в ЮАР, включила более 40 фоторабот лучших по мнению конкурса им. Стенина-2020 молодых репортеров мира. Среди них – одиночные фотографии и серии из ЮАР, России, Индии, Турции, Бангладеш, США, Испании, Австрии, Венгрии и других стран. Выставка открыта до 6 января 2021 года, вход на выставку свободный.
Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 11:35
Памяти фотографа. Лучшие работы Андрея Стенина
Все фотографии экспозиции в Претории затрагиваю самые острые вопросы современности и пытаются найти на них ответы. Среди главных тем выставочных работ - глобальные гуманитарные вызовы, вопросы экологии и национального самоопределения, социальные проблемы, своеобразие жизни мегаполисов и крошечных городов.
Открывая выставку, посол РФ в ЮАР Илья Рогачев сказал: "Мы считаем фотоконкурс им. Андрея Стенина важной площадкой, позволяющей молодым фотографам продемонстрировать свои навыки и талант. В некотором смысле фотографии – это зеркала, в которых мы можем увидеть, насколько многогранен наш мир на самом деле, а конкурс Стенина превращает эти зеркала в калейдоскоп. Мы считаем естественным, что ЮАР входит в число стран, где проходят фотовыставки работ конкурса, учитывая впечатляющую историю участия в нем южноафриканских фотографов. В 2017 году Фандулвази Джайкло занял 1-е место в номинации "Главные новости", в 2018 году Джастин Салливан завоевал для ЮАР еще одну "золотую медаль" в той же категории и занял 2-е место в номинации "Моя планета". Через год он улучшил свой результат, получив 1-е место в номинации "Моя планета". Наконец, 2020 год принес ЮАР еще одну награду: серия фотографий Джона Весселса "Эбола: ДР Конго" была удостоена специального приза МККК за гуманитарную фотографию в номинации "Главные новости"".
Теракт в отеле DusitD2. Луис Тато. Испания. Гран-при - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 16:20
Трагедия в отеле и столица исчезающего мира: победители конкурса Стенина
В своем видеообращении к участникам и гостям церемонии открытия исполнительный директор конкурса имени Стенина, глава фотослужбы медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль отметил: "Наши победители – это профессионалы высочайшего класса, и я надеюсь, что конкурс станет для них трамплином в профессии и в будущем откроет миру фотографии множество новых имен. Я надеюсь, что мы получим много заявок от молодых фотографов из ЮАР и в целом из африканских стран, и, возможно, увидим их среди победителей нашего конкурса 2021 года. Желаем им удачи и, безусловно, победы!".
© РИА Новости / Александр Арефьев / Перейти в фотобанкПосетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории. В 2020 году конкурс, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, собрал более 5000 работ из 75 стран мира.
Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории
1 из 3
Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории. В 2020 году конкурс, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, собрал более 5000 работ из 75 стран мира.
© РИА Новости / Александр Арефьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Арефьев / Перейти в фотобанкПосетитель на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории. В 2020 году конкурс, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, собрал более 5000 работ из 75 стран мира.
Посетитель на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории
2 из 3
Посетитель на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории. В 2020 году конкурс, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, собрал более 5000 работ из 75 стран мира.
© РИА Новости / Александр Арефьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Арефьев / Перейти в фотобанкФотографии на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории. В 2020 году конкурс, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, собрал более 5000 работ из 75 стран мира.
Фотографии на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории
3 из 3
Фотографии на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории. В 2020 году конкурс, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, собрал более 5000 работ из 75 стран мира.
© РИА Новости / Александр Арефьев
Перейти в фотобанк
1 из 3
Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории. В 2020 году конкурс, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, собрал более 5000 работ из 75 стран мира.
© РИА Новости / Александр Арефьев
Перейти в фотобанк
2 из 3
Посетитель на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории. В 2020 году конкурс, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, собрал более 5000 работ из 75 стран мира.
© РИА Новости / Александр Арефьев
Перейти в фотобанк
3 из 3
Фотографии на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Претории. В 2020 году конкурс, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, собрал более 5000 работ из 75 стран мира.
© РИА Новости / Александр Арефьев
Перейти в фотобанк
В планах выставочного турне конкурса имени Стенина-2020 посетить и другие страны, как только будут сняты карантинные ограничения, вызванные COVID-19. До этого времени фотографии победителей 2020 года можно увидеть в онлайн-формате – на платформе виртуальной галереи Старт мировому турне работ конкурса 2020 года был дан в столице ДР Конго, Киншасе, 18 декабря.
Прием работ на конкурс 2021 года по традиции стартовал 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина, имя которого конкурс носит. Заявки можно подать на русском , английском и китайском языках на сайте конкурса.

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
В 2020 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, информационное агентство News1, интернет-портал DBW, новостной портал Brasil247. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: журнал "National Geographic Россия", портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", информационный портал YOung JOurnalists, журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал Enfoque Visual, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
Фотокорреспондент Андрей Стенин в Каире, Египет - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 11:20
Андрей Стенин — смелый человек с чутьем на эксклюзив
 
РоссияАндрей СтенинИлья РогачевНью-ДелиВ мире
 
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