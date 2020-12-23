Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20201223/sportinventar-1590626698.html
Главы Минспорта и Калужской области обсудили производство спортинвентаря
Главы Минспорта и Калужской области обсудили производство спортинвентаря
Задачи развития и продвижения отечественного спортивного инвентаря обсуждались в ходе рабочей поездки в Калужскую область министра спорта РФ Олега Матыцина,... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T18:38
2020-12-23T18:38
калужская область
олег матыцин
калужская область
балабаново
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590626802_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_a16cf318e4b028a1591302690c223b98.jpg
КАЛУГА, 23 дек — РИА Новости. Задачи развития и продвижения отечественного спортивного инвентаря обсуждались в ходе рабочей поездки в Калужскую область министра спорта РФ Олега Матыцина, посетившего вместе с главой региона Владиславом Шапшой предприятие "Центр спортивных технологий" в городе Балабаново, сообщает пресс-служба облправительства.Компания является лидером российского производства лыж и другого спортивного инвентаря для ведущих мировых брендов. Ежегодно в рамках полного цикла в Балабаново выпускается более миллиона пар беговых лыж, около двух миллионов пар лыжных палок и палок для скандинавской ходьбы."В ходе встречи, состоявшейся по окончании осмотра фабрики, обсуждались вопросы развития и продвижения отечественного бренда спортивного инвентаря. Для этого необходимо создание при содействии Минспорта России и спортивных федераций специализированной научно-технической лаборатории для оказания содействия в разработке высокотехнологичной продукции для сборных команд России с привлечением тренерского состава, спортсменов, а также специалистов в области химии, биомеханики, метеорологии и других. Кроме этого, обсуждалась возможность централизованных закупок спортинвентаря для нужд спортивных школ", - говорится в сообщении.По словам Шапши, российские производители достаточно уверенно работают на рынке спортинвентаря в Калужской области. "В прошлом году мы закупили на 25 миллионов рублей комплектов лыж с креплениями, ботинками и палками для наших школ. Сегодня ребята имеют возможность заниматься спортом на том оборудовании, которое произведено в Калужской области. Этот опыт будет продолжен", – сказал губернатор.Глава Минспорта отметил перспективы развития производства инвентаря и оборудования в Калужской области, поскольку вопрос обеспечения занятий не только профессиональным спортом, но и массовым, должен рассматриваться в совокупности с необходимым оборудованием и инвентарем. "Здесь есть опыт, заинтересованные творческие талантливые люди. Мы будем делать все возможное, чтобы это сотрудничество развивалось", - привели в пресс-службе слова Матыцина.
https://ria.ru/20201208/mediki-1588199923.html
калужская область
балабаново
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590626802_59:0:1499:1080_1920x0_80_0_0_eb87add67913b41c96493e6a535feaab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег матыцин, калужская область, балабаново

Главы Минспорта и Калужской области обсудили производство спортинвентаря

18:38 23.12.2020
 
© Фото : пресс-служба правительства Калужской областиМинистр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Калужской области Владислав Шапша во время посещения предприятия "Центр спортивных технологий" в городе Балабаново
Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Калужской области Владислав Шапша во время посещения предприятия Центр спортивных технологий в городе Балабаново - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : пресс-служба правительства Калужской области
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 23 дек — РИА Новости. Задачи развития и продвижения отечественного спортивного инвентаря обсуждались в ходе рабочей поездки в Калужскую область министра спорта РФ Олега Матыцина, посетившего вместе с главой региона Владиславом Шапшой предприятие "Центр спортивных технологий" в городе Балабаново, сообщает пресс-служба облправительства.
Компания является лидером российского производства лыж и другого спортивного инвентаря для ведущих мировых брендов. Ежегодно в рамках полного цикла в Балабаново выпускается более миллиона пар беговых лыж, около двух миллионов пар лыжных палок и палок для скандинавской ходьбы.
"В ходе встречи, состоявшейся по окончании осмотра фабрики, обсуждались вопросы развития и продвижения отечественного бренда спортивного инвентаря. Для этого необходимо создание при содействии Минспорта России и спортивных федераций специализированной научно-технической лаборатории для оказания содействия в разработке высокотехнологичной продукции для сборных команд России с привлечением тренерского состава, спортсменов, а также специалистов в области химии, биомеханики, метеорологии и других. Кроме этого, обсуждалась возможность централизованных закупок спортинвентаря для нужд спортивных школ", - говорится в сообщении.
По словам Шапши, российские производители достаточно уверенно работают на рынке спортинвентаря в Калужской области. "В прошлом году мы закупили на 25 миллионов рублей комплектов лыж с креплениями, ботинками и палками для наших школ. Сегодня ребята имеют возможность заниматься спортом на том оборудовании, которое произведено в Калужской области. Этот опыт будет продолжен", – сказал губернатор.
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 13:27Калужская область
Губернатор Калужской области наградил медиков, борющихся с COVID-19
Глава Минспорта отметил перспективы развития производства инвентаря и оборудования в Калужской области, поскольку вопрос обеспечения занятий не только профессиональным спортом, но и массовым, должен рассматриваться в совокупности с необходимым оборудованием и инвентарем. "Здесь есть опыт, заинтересованные творческие талантливые люди. Мы будем делать все возможное, чтобы это сотрудничество развивалось", - привели в пресс-службе слова Матыцина.
 
Калужская областьОлег МатыцинКалужская областьБалабаново
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Имена убитых нацистскими карателями новгородцев увековечили в мемориале
08:17В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки
08:15Московская горячая линия по COVID будет работать в новогодние праздники
08:12Эксперт рассказала, есть ли на Земле места, недоступные съемке из космоса
08:11Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус четырех
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
Лента новостейМолния