https://ria.ru/20201223/sportinventar-1590626698.html

Главы Минспорта и Калужской области обсудили производство спортинвентаря

Главы Минспорта и Калужской области обсудили производство спортинвентаря

Задачи развития и продвижения отечественного спортивного инвентаря обсуждались в ходе рабочей поездки в Калужскую область министра спорта РФ Олега Матыцина,... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T18:38

2020-12-23T18:38

2020-12-23T18:38

калужская область

олег матыцин

калужская область

балабаново

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КАЛУГА, 23 дек — РИА Новости. Задачи развития и продвижения отечественного спортивного инвентаря обсуждались в ходе рабочей поездки в Калужскую область министра спорта РФ Олега Матыцина, посетившего вместе с главой региона Владиславом Шапшой предприятие "Центр спортивных технологий" в городе Балабаново, сообщает пресс-служба облправительства.Компания является лидером российского производства лыж и другого спортивного инвентаря для ведущих мировых брендов. Ежегодно в рамках полного цикла в Балабаново выпускается более миллиона пар беговых лыж, около двух миллионов пар лыжных палок и палок для скандинавской ходьбы."В ходе встречи, состоявшейся по окончании осмотра фабрики, обсуждались вопросы развития и продвижения отечественного бренда спортивного инвентаря. Для этого необходимо создание при содействии Минспорта России и спортивных федераций специализированной научно-технической лаборатории для оказания содействия в разработке высокотехнологичной продукции для сборных команд России с привлечением тренерского состава, спортсменов, а также специалистов в области химии, биомеханики, метеорологии и других. Кроме этого, обсуждалась возможность централизованных закупок спортинвентаря для нужд спортивных школ", - говорится в сообщении.По словам Шапши, российские производители достаточно уверенно работают на рынке спортинвентаря в Калужской области. "В прошлом году мы закупили на 25 миллионов рублей комплектов лыж с креплениями, ботинками и палками для наших школ. Сегодня ребята имеют возможность заниматься спортом на том оборудовании, которое произведено в Калужской области. Этот опыт будет продолжен", – сказал губернатор.Глава Минспорта отметил перспективы развития производства инвентаря и оборудования в Калужской области, поскольку вопрос обеспечения занятий не только профессиональным спортом, но и массовым, должен рассматриваться в совокупности с необходимым оборудованием и инвентарем. "Здесь есть опыт, заинтересованные творческие талантливые люди. Мы будем делать все возможное, чтобы это сотрудничество развивалось", - привели в пресс-службе слова Матыцина.

https://ria.ru/20201208/mediki-1588199923.html

калужская область

балабаново

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олег матыцин, калужская область, балабаново