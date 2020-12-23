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Глава ЦНИИмаш рассказал, влияют ли санкции США на представителей НАСА
Глава ЦНИИмаш рассказал, влияют ли санкции США на представителей НАСА
Санкции США, введенные в отношении головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш, никак не скажутся на работе сотрудников представительства НАСА при Центре... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T03:39
2020-12-23T03:39
россия
министерство торговли сша
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
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союз
наса
москва
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Санкции США, введенные в отношении головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш, никак не скажутся на работе сотрудников представительства НАСА при Центре управления полетами (входит в ЦНИИмаш), сообщил РИА Новости генеральный директор института Сергей Коблов."Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, каких-либо ограничений для прохода сотрудников НАСА в ЦУП также вводиться не будет.Ранее на сайте министерства торговли США был опубликован санкционный список, в который впервые внесены предприятия "Роскосмоса" - Ракетно-космический центра "Прогресс" (производит ракеты "Союз") и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).Центральный научно-исследовательский институт машиностроения занимается широким спектром научных задач в интересах госкорпорации "Роскосмос". В состав института входит Центр управления полетами, обеспечивающий управление гражданской группировкой спутников России и российским сегментом МКС, информационно-аналитический центр ГЛОНАСС, сопровождающий работу навигационной системы, отраслевой центр обеспечения качества ракетно-космической техники.
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россия
москва
сша
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россия, министерство торговли сша, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, глонасс (система навигации), союз, наса, москва, сша

Глава ЦНИИмаш рассказал, влияют ли санкции США на представителей НАСА

03:39 23.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЦентр управления полетами в Королёве
Центр управления полетами в Королёве - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Санкции США, введенные в отношении головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш, никак не скажутся на работе сотрудников представительства НАСА при Центре управления полетами (входит в ЦНИИмаш), сообщил РИА Новости генеральный директор института Сергей Коблов.
"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, каких-либо ограничений для прохода сотрудников НАСА в ЦУП также вводиться не будет.
"Мы проход на территорию ограничиваем только исходя из эпидемиологической обстановки. Сейчас он ограничен только тем, что мы попросили представительство НАСА не приводить в ЦУП гостей", - рассказал Коблов.
Ранее на сайте министерства торговли США был опубликован санкционный список, в который впервые внесены предприятия "Роскосмоса" - Ракетно-космический центра "Прогресс" (производит ракеты "Союз") и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).
Центральный научно-исследовательский институт машиностроения занимается широким спектром научных задач в интересах госкорпорации "Роскосмос". В состав института входит Центр управления полетами, обеспечивающий управление гражданской группировкой спутников России и российским сегментом МКС, информационно-аналитический центр ГЛОНАСС, сопровождающий работу навигационной системы, отраслевой центр обеспечения качества ракетно-космической техники.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
Вчера, 10:21Хочу стать космонавтом
Рогозин обратился к НАСА из-за санкций против предприятий "Роскосмоса"
 
РоссияМинистерство торговли СШАМеждународная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиГЛОНАСС (система навигации)СоюзНАСАМоскваСША
 
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