https://ria.ru/20201223/sotrudniki-1590487986.html

Глава ЦНИИмаш рассказал, влияют ли санкции США на представителей НАСА

Глава ЦНИИмаш рассказал, влияют ли санкции США на представителей НАСА

Санкции США, введенные в отношении головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш, никак не скажутся на работе сотрудников представительства НАСА при Центре... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T03:39

2020-12-23T03:39

2020-12-23T03:39

россия

министерство торговли сша

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

глонасс (система навигации)

союз

наса

москва

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571249374_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_6a947c768a0bb0b4a72d14e1d22988b4.jpg

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Санкции США, введенные в отношении головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш, никак не скажутся на работе сотрудников представительства НАСА при Центре управления полетами (входит в ЦНИИмаш), сообщил РИА Новости генеральный директор института Сергей Коблов."Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, каких-либо ограничений для прохода сотрудников НАСА в ЦУП также вводиться не будет.Ранее на сайте министерства торговли США был опубликован санкционный список, в который впервые внесены предприятия "Роскосмоса" - Ракетно-космический центра "Прогресс" (производит ракеты "Союз") и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами).Центральный научно-исследовательский институт машиностроения занимается широким спектром научных задач в интересах госкорпорации "Роскосмос". В состав института входит Центр управления полетами, обеспечивающий управление гражданской группировкой спутников России и российским сегментом МКС, информационно-аналитический центр ГЛОНАСС, сопровождающий работу навигационной системы, отраслевой центр обеспечения качества ракетно-космической техники.

https://ria.ru/20201222/zapros-1590330142.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство торговли сша, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, глонасс (система навигации), союз, наса, москва, сша