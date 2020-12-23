Пора отдыхать! Что делать в Сочи на Новый год
Сезон планировали начать еще 18 декабря, но погода заставила на неделю задержаться. От этого есть и плюс — туристы могут совместить открытие трасс с Новым годом. Власти предполагают, что на праздники в Сочи приедет около 260 тысяч гостей.
"Сейчас и Роспотребнадзор, и Минздрав Краснодарского края оценили готовность по COVID-19 на 100 процентов. В городе санитарно-эпидемиологическая обстановка спокойная", — пояснил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
На "Розе Хутор", "Красной Поляне" и "Газпроме" постоянно дезинфицируют кабинки подъемников, измеряют температуру, поставили санитайзеры, просят надевать маски, соблюдать социальную дистанцию, стараются не допускать скопления туристов. Везде можно сдать анализ на коронавирус.
Сезон планировали начать еще 18 декабря, но погода заставила на неделю задержаться. От этого есть и плюс — туристы могут совместить открытие трасс с Новым годом. Власти предполагают, что на праздники в Сочи приедет около 260 тысяч гостей.
"Сейчас и Роспотребнадзор, и Минздрав Краснодарского края оценили готовность по COVID-19 на 100 процентов. В городе санитарно-эпидемиологическая обстановка спокойная", — пояснил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
На "Розе Хутор", "Красной Поляне" и "Газпроме" постоянно дезинфицируют кабинки подъемников, измеряют температуру, поставили санитайзеры, просят надевать маски, соблюдать социальную дистанцию, стараются не допускать скопления туристов. Везде можно сдать анализ на коронавирус.
На трех сочинских горнолыжных курортах общие не только меры безопасности. Катаются там по единому ски-пассу: сезонному, разовому или на несколько дней (от двух до восьми, подряд).
Это удобно и с точки зрения проживания — выбирайте любой отель. Цены на конец декабря — от 3200 рублей в сутки (двух-трехзвездные гостиницы). В Адлере — от 1200, с тем же уровнем сервиса. Оттуда ходит "Ласточка" — 270 рублей. Время в дороге до "Красной Поляны" — 30 минут, до "Розы Хутор" — 40 минут. "Газпром" чуть в стороне от железнодорожной ветки, и туда немного дольше.
Еще один бонус, если выбрать Адлер, — тепло и морской воздух.
На трех сочинских горнолыжных курортах общие не только меры безопасности. Катаются там по единому ски-пассу: сезонному, разовому или на несколько дней (от двух до восьми, подряд).
Это удобно и с точки зрения проживания — выбирайте любой отель. Цены на конец декабря — от 3200 рублей в сутки (двух-трехзвездные гостиницы). В Адлере — от 1200, с тем же уровнем сервиса. Оттуда ходит "Ласточка" — 270 рублей. Время в дороге до "Красной Поляны" — 30 минут, до "Розы Хутор" — 40 минут. "Газпром" чуть в стороне от железнодорожной ветки, и туда немного дольше.
Еще один бонус, если выбрать Адлер, — тепло и морской воздух.
Даже до сезона взобраться на вершины стоило ради впечатляющих видов и отличных фото. И если погода у подножья кажется неподходящей — подъемник доставит за облака.
На всех курортах имеются снегогенераторы. Правда, они работают только при минусовых температурах.
Даже до сезона взобраться на вершины стоило ради впечатляющих видов и отличных фото. И если погода у подножья кажется неподходящей — подъемник доставит за облака.
На всех курортах имеются снегогенераторы. Правда, они работают только при минусовых температурах.
"Роза Хутор" отмечает в этому году десятилетие. На ближайшую субботу запланирован праздник с уличным оркестром и фейерверком. Еще вступит в строй канатная дорога "Вероника" на южном склоне — почти бесшумная и устойчивая к вибрации. Она снимет часть нагрузки с кресельной канатки. То есть очередей на популярных трассах станет меньше.
"Мы предполагаем, что в этом году гостей в зимний период будет на десять процентов больше. За весь сезон примем 800 тысяч человек", — заявил генеральный директор курорта Александр Белокобыльский.
"Роза Хутор" отмечает в этому году десятилетие. На ближайшую субботу запланирован праздник с уличным оркестром и фейерверком. Еще вступит в строй канатная дорога "Вероника" на южном склоне — почти бесшумная и устойчивая к вибрации. Она снимет часть нагрузки с кресельной канатки. То есть очередей на популярных трассах станет меньше.
"Мы предполагаем, что в этом году гостей в зимний период будет на десять процентов больше. За весь сезон примем 800 тысяч человек", — заявил генеральный директор курорта Александр Белокобыльский.
На "Красной Поляне" запустят зеленую трассу для новичков с бугельным подъемником, расширят зону внетрассового катания, а также откроют ферму северных оленей.
"Еще мы сделали несколько "инстаграмных" мест, среди них — зона в парке "Времена года" с 12-метровой елкой и световым куполом", — уточнил генеральный директор комплекса Андрей Круковский.
И добавил, что на праздники забронировано уже более 90 процентов номеров — отели загружены на треть выше, чем в 2019-м.
На "Красной Поляне" запустят зеленую трассу для новичков с бугельным подъемником, расширят зону внетрассового катания, а также откроют ферму северных оленей.
"Еще мы сделали несколько "инстаграмных" мест, среди них — зона в парке "Времена года" с 12-метровой елкой и световым куполом", — уточнил генеральный директор комплекса Андрей Круковский.
И добавил, что на праздники забронировано уже более 90 процентов номеров — отели загружены на треть выше, чем в 2019-м.
До сентября прошлого года курорт "Красная Поляна" назывался "Горки город". При этом все три сочинских горнолыжных комплекса — "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" находятся в поселке Красная Поляна. Не запутайтесь!
До сентября прошлого года курорт "Красная Поляна" назывался "Горки город". При этом все три сочинских горнолыжных комплекса — "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" находятся в поселке Красная Поляна. Не запутайтесь!
В "Красной Поляне" находятся два из трех заведений одноименной игорной зоны — "Казино Сочи" и зал игровых автоматов "Бонус". Казино "Бумеранг" — на "Розе Хутор".
За неполные четыре года игорную зону "Красная Поляна" посетили около двух миллионов гостей. До пандемии сюда приезжали в том числе иностранцы, чаще всего — из Израиля, Индии, Китая и арабских стран. Сейчас, конечно, одни россияне.
В "Красной Поляне" находятся два из трех заведений одноименной игорной зоны — "Казино Сочи" и зал игровых автоматов "Бонус". Казино "Бумеранг" — на "Розе Хутор".
За неполные четыре года игорную зону "Красная Поляна" посетили около двух миллионов гостей. До пандемии сюда приезжали в том числе иностранцы, чаще всего — из Израиля, Индии, Китая и арабских стран. Сейчас, конечно, одни россияне.
Открытие лыжного сезона меняет жизнь не только в горах, но и на побережье. Ведь многие туристы совмещают активный отдых с прогулками и экскурсиями.
Вообще, Сочи состоит из четырех внутригородских округов. Лазаревский — самый удаленный от зимних курортов, Адлерский — ближайший, здесь расположен аэропорт. Почти весь Хостинский район занимают санатории. В Центральном больше всего исторических достопримечательностей и открыточных объектов: Морской вокзал, Зимний театр, Дендрарий, Сочинский художественный музей, Центральная набережная и Ривьера.
Открытие лыжного сезона меняет жизнь не только в горах, но и на побережье. Ведь многие туристы совмещают активный отдых с прогулками и экскурсиями.
Вообще, Сочи состоит из четырех внутригородских округов. Лазаревский — самый удаленный от зимних курортов, Адлерский — ближайший, здесь расположен аэропорт. Почти весь Хостинский район занимают санатории. В Центральном больше всего исторических достопримечательностей и открыточных объектов: Морской вокзал, Зимний театр, Дендрарий, Сочинский художественный музей, Центральная набережная и Ривьера.
Парк "Ривьера" основали в конце XIX века, территория — больше 14 гектаров. Сейчас здесь модернизация, которая продлится еще два с половиной года: сносят торговые павильоны, рекламные стенды. Но посетителям это не мешает — работы проводят по секторам.
В новогоднюю ночь парк закроется как обычно, в 23 часа. В праздники будут функционировать 60 детских аттракционов, ярмарка, анимация.
Парк "Ривьера" основали в конце XIX века, территория — больше 14 гектаров. Сейчас здесь модернизация, которая продлится еще два с половиной года: сносят торговые павильоны, рекламные стенды. Но посетителям это не мешает — работы проводят по секторам.
В новогоднюю ночь парк закроется как обычно, в 23 часа. В праздники будут функционировать 60 детских аттракционов, ярмарка, анимация.
Главный вход в "Ривьеру" — популярнейшее место для фото. На восьмиметровой стене — ярко-красная композиция с портретом Ленина, созданная 40 лет назад в честь 110-летия вождя. Некоторым эта мозаика напоминает работы Энди Уорхола.
Главный вход в "Ривьеру" — популярнейшее место для фото. На восьмиметровой стене — ярко-красная композиция с портретом Ленина, созданная 40 лет назад в честь 110-летия вождя. Некоторым эта мозаика напоминает работы Энди Уорхола.
У парка есть собственная набережная, которую сейчас реставрируют. Вообще, власти хотят в ближайшие пять лет соединить "Ривьеру" и Дендрарий прогулочной зоной в два с половиной километра. Также в планах ее расширение в десять раз: с трех до 30 метров. Кафе и рестораны у воды не тронут — площадь увеличат за счет моря.
Кстати, пляжи во всех трех районах Сочи каменистые и довольно узкие. Галька привозная, и каждую зиму сильные шторма уносят ее в море, приходится досыпать. Широкий и естественный пляж только в Адлерском районе.
У парка есть собственная набережная, которую сейчас реставрируют. Вообще, власти хотят в ближайшие пять лет соединить "Ривьеру" и Дендрарий прогулочной зоной в два с половиной километра. Также в планах ее расширение в десять раз: с трех до 30 метров. Кафе и рестораны у воды не тронут — площадь увеличат за счет моря.
Кстати, пляжи во всех трех районах Сочи каменистые и довольно узкие. Галька привозная, и каждую зиму сильные шторма уносят ее в море, приходится досыпать. Широкий и естественный пляж только в Адлерском районе.
Даже в конце декабря в прибрежной части Сочи много зелени, кое-где цветет мушмула — ближайший родственник айвы и груши. Температура воздуха — около десяти градусов, примерно такая же вода в море — кто-то даже купается! Местные хвалят климат и говорят, что настоящих холодов в Сочи не бывает: поздняя осень просто переходит в весну. Так что за зимой — в горы!
Даже в конце декабря в прибрежной части Сочи много зелени, кое-где цветет мушмула — ближайший родственник айвы и груши. Температура воздуха — около десяти градусов, примерно такая же вода в море — кто-то даже купается! Местные хвалят климат и говорят, что настоящих холодов в Сочи не бывает: поздняя осень просто переходит в весну. Так что за зимой — в горы!