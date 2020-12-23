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https://ria.ru/20201223/sochi-1590262581.html
Пора отдыхать! Что делать в Сочи на Новый год
Пора отдыхать! Что делать в Сочи на Новый год
Завтра открывается сезон на одном из трех сочинских горнолыжных курортов — "Красной Поляне". На день позже стартует "Роза Хутор", в "Газпроме" пока наблюдают за РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T08:00
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Завтра открывается сезон на одном из трех сочинских горнолыжных курортов — "Красной Поляне". На день позже стартует "Роза Хутор", в "Газпроме" пока наблюдают за погодой, но начало катания и здесь не за горами. Новые трассы и подъемники, меры безопасности, а также советы о том, где жить и гулять, как добираться, — в материале РИА Новости.
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Пора отдыхать! Что делать в Сочи на Новый год

08:00 23.12.2020 (обновлено: 08:09 23.12.2020)
 
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Завтра открывается сезон на одном из трех сочинских горнолыжных курортов — "Красной Поляне". На день позже стартует "Роза Хутор", в "Газпроме" пока наблюдают за погодой, но начало катания и здесь не за горами. Новые трассы и подъемники, меры безопасности, а также советы о том, где жить и гулять, как добираться, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Сезон планировали начать еще 18 декабря, но погода заставила на неделю задержаться. От этого есть и плюс — туристы могут совместить открытие трасс с Новым годом. Власти предполагают, что на праздники в Сочи приедет около 260 тысяч гостей.

"Сейчас и Роспотребнадзор, и Минздрав Краснодарского края оценили готовность по COVID-19 на 100 процентов. В городе санитарно-эпидемиологическая обстановка спокойная", — пояснил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

На "Розе Хутор", "Красной Поляне" и "Газпроме" постоянно дезинфицируют кабинки подъемников, измеряют температуру, поставили санитайзеры, просят надевать маски, соблюдать социальную дистанцию, стараются не допускать скопления туристов. Везде можно сдать анализ на коронавирус.

Горнолыжный курорт Роза Хутор в Сочи
1 из 12

Сезон планировали начать еще 18 декабря, но погода заставила на неделю задержаться. От этого есть и плюс — туристы могут совместить открытие трасс с Новым годом. Власти предполагают, что на праздники в Сочи приедет около 260 тысяч гостей.

"Сейчас и Роспотребнадзор, и Минздрав Краснодарского края оценили готовность по COVID-19 на 100 процентов. В городе санитарно-эпидемиологическая обстановка спокойная", — пояснил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

На "Розе Хутор", "Красной Поляне" и "Газпроме" постоянно дезинфицируют кабинки подъемников, измеряют температуру, поставили санитайзеры, просят надевать маски, соблюдать социальную дистанцию, стараются не допускать скопления туристов. Везде можно сдать анализ на коронавирус.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Ирина Овчинникова

На трех сочинских горнолыжных курортах общие не только меры безопасности. Катаются там по единому ски-пассу: сезонному, разовому или на несколько дней (от двух до восьми, подряд).

Это удобно и с точки зрения проживания — выбирайте любой отель. Цены на конец декабря — от 3200 рублей в сутки (двух-трехзвездные гостиницы). В Адлере — от 1200, с тем же уровнем сервиса. Оттуда ходит "Ласточка" — 270 рублей. Время в дороге до "Красной Поляны" — 30 минут, до "Розы Хутор" — 40 минут. "Газпром" чуть в стороне от железнодорожной ветки, и туда немного дольше.

Еще один бонус, если выбрать Адлер, — тепло и морской воздух.

Сочи
2 из 12

На трех сочинских горнолыжных курортах общие не только меры безопасности. Катаются там по единому ски-пассу: сезонному, разовому или на несколько дней (от двух до восьми, подряд).

Это удобно и с точки зрения проживания — выбирайте любой отель. Цены на конец декабря — от 3200 рублей в сутки (двух-трехзвездные гостиницы). В Адлере — от 1200, с тем же уровнем сервиса. Оттуда ходит "Ласточка" — 270 рублей. Время в дороге до "Красной Поляны" — 30 минут, до "Розы Хутор" — 40 минут. "Газпром" чуть в стороне от железнодорожной ветки, и туда немного дольше.

Еще один бонус, если выбрать Адлер, — тепло и морской воздух.

© РИА Новости / Ирина Овчинникова
© РИА Новости / Ирина Овчинникова

Даже до сезона взобраться на вершины стоило ради впечатляющих видов и отличных фото. И если погода у подножья кажется неподходящей — подъемник доставит за облака.

На всех курортах имеются снегогенераторы. Правда, они работают только при минусовых температурах.

Сочи
3 из 12

Даже до сезона взобраться на вершины стоило ради впечатляющих видов и отличных фото. И если погода у подножья кажется неподходящей — подъемник доставит за облака.

На всех курортах имеются снегогенераторы. Правда, они работают только при минусовых температурах.

© РИА Новости / Ирина Овчинникова
© РИА Новости / Ирина Овчинникова

"Роза Хутор" отмечает в этому году десятилетие. На ближайшую субботу запланирован праздник с уличным оркестром и фейерверком. Еще вступит в строй канатная дорога "Вероника" на южном склоне — почти бесшумная и устойчивая к вибрации. Она снимет часть нагрузки с кресельной канатки. То есть очередей на популярных трассах станет меньше.

"Мы предполагаем, что в этом году гостей в зимний период будет на десять процентов больше. За весь сезон примем 800 тысяч человек", — заявил генеральный директор курорта Александр Белокобыльский.

Сочи
4 из 12

"Роза Хутор" отмечает в этому году десятилетие. На ближайшую субботу запланирован праздник с уличным оркестром и фейерверком. Еще вступит в строй канатная дорога "Вероника" на южном склоне — почти бесшумная и устойчивая к вибрации. Она снимет часть нагрузки с кресельной канатки. То есть очередей на популярных трассах станет меньше.

"Мы предполагаем, что в этом году гостей в зимний период будет на десять процентов больше. За весь сезон примем 800 тысяч человек", — заявил генеральный директор курорта Александр Белокобыльский.

© РИА Новости / Ирина Овчинникова
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

На "Красной Поляне" запустят зеленую трассу для новичков с бугельным подъемником, расширят зону внетрассового катания, а также откроют ферму северных оленей.

"Еще мы сделали несколько "инстаграмных" мест, среди них — зона в парке "Времена года" с 12-метровой елкой и световым куполом", — уточнил генеральный директор комплекса Андрей Круковский.

И добавил, что на праздники забронировано уже более 90 процентов номеров — отели загружены на треть выше, чем в 2019-м.

Подъемник на Красной Поляне
5 из 12

На "Красной Поляне" запустят зеленую трассу для новичков с бугельным подъемником, расширят зону внетрассового катания, а также откроют ферму северных оленей.

"Еще мы сделали несколько "инстаграмных" мест, среди них — зона в парке "Времена года" с 12-метровой елкой и световым куполом", — уточнил генеральный директор комплекса Андрей Круковский.

И добавил, что на праздники забронировано уже более 90 процентов номеров — отели загружены на треть выше, чем в 2019-м.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

До сентября прошлого года курорт "Красная Поляна" назывался "Горки город". При этом все три сочинских горнолыжных комплекса — "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" находятся в поселке Красная Поляна. Не запутайтесь!

Курорт Красная Поляна
6 из 12

До сентября прошлого года курорт "Красная Поляна" назывался "Горки город". При этом все три сочинских горнолыжных комплекса — "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" находятся в поселке Красная Поляна. Не запутайтесь!

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Ирина Овчинникова

В "Красной Поляне" находятся два из трех заведений одноименной игорной зоны — "Казино Сочи" и зал игровых автоматов "Бонус". Казино "Бумеранг" — на "Розе Хутор".

За неполные четыре года игорную зону "Красная Поляна" посетили около двух миллионов гостей. До пандемии сюда приезжали в том числе иностранцы, чаще всего — из Израиля, Индии, Китая и арабских стран. Сейчас, конечно, одни россияне.

Казино в Сочи
7 из 12

В "Красной Поляне" находятся два из трех заведений одноименной игорной зоны — "Казино Сочи" и зал игровых автоматов "Бонус". Казино "Бумеранг" — на "Розе Хутор".

За неполные четыре года игорную зону "Красная Поляна" посетили около двух миллионов гостей. До пандемии сюда приезжали в том числе иностранцы, чаще всего — из Израиля, Индии, Китая и арабских стран. Сейчас, конечно, одни россияне.

© РИА Новости / Ирина Овчинникова
© РИА Новости / Ирина Овчинникова

Открытие лыжного сезона меняет жизнь не только в горах, но и на побережье. Ведь многие туристы совмещают активный отдых с прогулками и экскурсиями.

Вообще, Сочи состоит из четырех внутригородских округов. Лазаревский — самый удаленный от зимних курортов, Адлерский — ближайший, здесь расположен аэропорт. Почти весь Хостинский район занимают санатории. В Центральном больше всего исторических достопримечательностей и открыточных объектов: Морской вокзал, Зимний театр, Дендрарий, Сочинский художественный музей, Центральная набережная и Ривьера.

Сочи
8 из 12

Открытие лыжного сезона меняет жизнь не только в горах, но и на побережье. Ведь многие туристы совмещают активный отдых с прогулками и экскурсиями.

Вообще, Сочи состоит из четырех внутригородских округов. Лазаревский — самый удаленный от зимних курортов, Адлерский — ближайший, здесь расположен аэропорт. Почти весь Хостинский район занимают санатории. В Центральном больше всего исторических достопримечательностей и открыточных объектов: Морской вокзал, Зимний театр, Дендрарий, Сочинский художественный музей, Центральная набережная и Ривьера.

© РИА Новости / Ирина Овчинникова
© РИА Новости / Ирина Овчинникова

Парк "Ривьера" основали в конце XIX века, территория — больше 14 гектаров. Сейчас здесь модернизация, которая продлится еще два с половиной года: сносят торговые павильоны, рекламные стенды. Но посетителям это не мешает — работы проводят по секторам.

В новогоднюю ночь парк закроется как обычно, в 23 часа. В праздники будут функционировать 60 детских аттракционов, ярмарка, анимация.

Сочи
9 из 12

Парк "Ривьера" основали в конце XIX века, территория — больше 14 гектаров. Сейчас здесь модернизация, которая продлится еще два с половиной года: сносят торговые павильоны, рекламные стенды. Но посетителям это не мешает — работы проводят по секторам.

В новогоднюю ночь парк закроется как обычно, в 23 часа. В праздники будут функционировать 60 детских аттракционов, ярмарка, анимация.

© РИА Новости / Ирина Овчинникова
© РИА Новости / Ирина Овчинникова

Главный вход в "Ривьеру" — популярнейшее место для фото. На восьмиметровой стене — ярко-красная композиция с портретом Ленина, созданная 40 лет назад в честь 110-летия вождя. Некоторым эта мозаика напоминает работы Энди Уорхола.

Сочи
10 из 12

Главный вход в "Ривьеру" — популярнейшее место для фото. На восьмиметровой стене — ярко-красная композиция с портретом Ленина, созданная 40 лет назад в честь 110-летия вождя. Некоторым эта мозаика напоминает работы Энди Уорхола.

© РИА Новости / Ирина Овчинникова
© РИА Новости / Ирина Овчинникова

У парка есть собственная набережная, которую сейчас реставрируют. Вообще, власти хотят в ближайшие пять лет соединить "Ривьеру" и Дендрарий прогулочной зоной в два с половиной километра. Также в планах ее расширение в десять раз: с трех до 30 метров. Кафе и рестораны у воды не тронут — площадь увеличат за счет моря.

Кстати, пляжи во всех трех районах Сочи каменистые и довольно узкие. Галька привозная, и каждую зиму сильные шторма уносят ее в море, приходится досыпать. Широкий и естественный пляж только в Адлерском районе.

Сочи
11 из 12

У парка есть собственная набережная, которую сейчас реставрируют. Вообще, власти хотят в ближайшие пять лет соединить "Ривьеру" и Дендрарий прогулочной зоной в два с половиной километра. Также в планах ее расширение в десять раз: с трех до 30 метров. Кафе и рестораны у воды не тронут — площадь увеличат за счет моря.

Кстати, пляжи во всех трех районах Сочи каменистые и довольно узкие. Галька привозная, и каждую зиму сильные шторма уносят ее в море, приходится досыпать. Широкий и естественный пляж только в Адлерском районе.

© РИА Новости / Ирина Овчинникова
© РИА Новости / Ирина Овчинникова

Даже в конце декабря в прибрежной части Сочи много зелени, кое-где цветет мушмула — ближайший родственник айвы и груши. Температура воздуха — около десяти градусов, примерно такая же вода в море — кто-то даже купается! Местные хвалят климат и говорят, что настоящих холодов в Сочи не бывает: поздняя осень просто переходит в весну. Так что за зимой — в горы!

Сочи
12 из 12

Даже в конце декабря в прибрежной части Сочи много зелени, кое-где цветет мушмула — ближайший родственник айвы и груши. Температура воздуха — около десяти градусов, примерно такая же вода в море — кто-то даже купается! Местные хвалят климат и говорят, что настоящих холодов в Сочи не бывает: поздняя осень просто переходит в весну. Так что за зимой — в горы!

© РИА Новости / Ирина Овчинникова
 
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