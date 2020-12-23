Пора отдыхать! Что делать в Сочи на Новый год

Сезон планировали начать еще 18 декабря, но погода заставила на неделю задержаться. От этого есть и плюс — туристы могут совместить открытие трасс с Новым годом. Власти предполагают, что на праздники в Сочи приедет около 260 тысяч гостей.

"Сейчас и Роспотребнадзор, и Минздрав Краснодарского края оценили готовность по COVID-19 на 100 процентов. В городе санитарно-эпидемиологическая обстановка спокойная", — пояснил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

На "Розе Хутор", "Красной Поляне" и "Газпроме" постоянно дезинфицируют кабинки подъемников, измеряют температуру, поставили санитайзеры, просят надевать маски, соблюдать социальную дистанцию, стараются не допускать скопления туристов. Везде можно сдать анализ на коронавирус.