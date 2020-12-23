https://ria.ru/20201223/smolensk-1590649354.html

Власти Смоленской области объявили 31 декабря выходным днем

Власти Смоленской области объявили 31 декабря выходным днем

Власти Смоленской области объявили 31 декабря выходным днем сразу после того, как президент России призвал все регионы сделать это, сообщила в среду... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T21:47

2020-12-23T21:47

2020-12-23T21:47

новый год—2021

россия

алексей островский

владимир путин

смоленская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 23 дек - РИА Новости. Власти Смоленской области объявили 31 декабря выходным днем сразу после того, как президент России призвал все регионы сделать это, сообщила в среду обладминистрация.В среду президент России Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным. Более 40 регионов уже объявили это заранее.

https://ria.ru/20201222/elka-1590354573.html

россия

смоленская область

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россия, алексей островский, владимир путин, смоленская область, общество