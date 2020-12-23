https://ria.ru/20201223/smolensk-1590649354.html
Власти Смоленской области объявили 31 декабря выходным днем
Власти Смоленской области объявили 31 декабря выходным днем
Власти Смоленской области объявили 31 декабря выходным днем сразу после того, как президент России призвал все регионы сделать это, сообщила в среду... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T21:47
2020-12-23T21:47
2020-12-23T21:47
новый год—2021
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алексей островский
владимир путин
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ВОРОНЕЖ, 23 дек - РИА Новости. Власти Смоленской области объявили 31 декабря выходным днем сразу после того, как президент России призвал все регионы сделать это, сообщила в среду обладминистрация.В среду президент России Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным. Более 40 регионов уже объявили это заранее.
https://ria.ru/20201222/elka-1590354573.html
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россия, алексей островский, владимир путин, смоленская область, общество