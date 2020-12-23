https://ria.ru/20201223/smertnost-1590570647.html
Голикова отметила снижение уровня младенческой смертности в России
Голикова отметила снижение уровня младенческой смертности в России
Уровень младенческой смертности в России за 10 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 8,3%, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:43
2020-12-23T14:43
2020-12-23T14:43
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Уровень младенческой смертности в России за 10 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 8,3%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Очень важно - на 8,3% снизился уровень младенческой смертности", - сказала Голикова в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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