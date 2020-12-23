https://ria.ru/20201223/smertnost-1590570647.html

Голикова отметила снижение уровня младенческой смертности в России

Голикова отметила снижение уровня младенческой смертности в России

Уровень младенческой смертности в России за 10 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 8,3%, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:43

2020-12-23T14:43

2020-12-23T14:43

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Уровень младенческой смертности в России за 10 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 8,3%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Очень важно - на 8,3% снизился уровень младенческой смертности", - сказала Голикова в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590351320.html

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здоровье - общество, татьяна голикова, общество