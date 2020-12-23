https://ria.ru/20201223/smertnost-1590565449.html

Голикова оценила ситуацию со смертностью в России

Голикова оценила ситуацию со смертностью в России

Распространение коронавируса осложнило ситуацию со смертностью в РФ, при этом смертность от ряда причин удалось снизить, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:24

2020-12-23T14:24

2020-12-23T14:38

здоровье - общество

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Распространение коронавируса осложнило ситуацию со смертностью в РФ, при этом смертность от ряда причин удалось снизить, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Еще один важный показатель - это снижение смертности, который влияет как на увеличение численности населения, так и на увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Безусловно, распространение новой коронавирусной инфекции осложнило ситуацию со смертностью. Вместе с тем, несмотря на все сложности, за 10 месяцев текущего года - это последние официальные данные - удалось снизить смертность от ряда причин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказала Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.По ее словам, смертность от новообразований снизилась на 1,9%, от внешних причин - на 2,5%, от некоторых инфекционных и паразитарных заболеваний - на 8,8%.

https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590351320.html

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здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, татьяна голикова, общество