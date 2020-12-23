Попова заявила об улучшении эпидситуации в стране

"Коэффициент репродукции RT, я напомню, что это - это значит, какое количество людей потенциально заражает один инфицированный до того момента, как он будет изолирован. Так вот, этот показатель у нас снизился до единицы, и сегодня он составляет единицу, то есть прекращается дальнейшее распространение, в 77 субъектах Российской Федерации", - заявила она в ходе брифинга.