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Лавров надеется, что Конституционный комитет Сирии начнет работу в январе
Лавров надеется, что Конституционный комитет Сирии начнет работу в январе
Россия ожидает, что в ходе предстоящей в январе встречи Конституционного комитета Сирии сторонами будет начата предметная работа над конституцией, заявил глава... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:03
2020-12-23T13:03
2020-12-23T13:03
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сергей лавров
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия ожидает, что в ходе предстоящей в январе встречи Конституционного комитета Сирии сторонами будет начата предметная работа над конституцией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен заявил, что очередное заседание Конституционного комитета Сирии пройдет с 25 по 29 января, повестка заседания будет касаться основных принципов конституции."Последнее заседание, которое завершилось 4 декабря, было весьма обещающим, как с осторожным оптимизмом скажу, и мы ожидаем, что пятая сессия редакционной комиссии, которая намечена на вторую половину января, уже будет этапом перехода к предметной работе над конституцией", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом аль-Тани.
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гейр педерсен, мид катара, сергей лавров, сирия, оон, в мире