https://ria.ru/20201223/siriya-1590547774.html

Лавров надеется, что Конституционный комитет Сирии начнет работу в январе

Лавров надеется, что Конституционный комитет Сирии начнет работу в январе

Россия ожидает, что в ходе предстоящей в январе встречи Конституционного комитета Сирии сторонами будет начата предметная работа над конституцией, заявил глава... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T13:03

2020-12-23T13:03

2020-12-23T13:03

война в сирии

гейр педерсен

мид катара

сергей лавров

сирия

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589746347_0:0:2858:1608_1920x0_80_0_0_f44956eef5605a1f4fcf6452e731e26d.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия ожидает, что в ходе предстоящей в январе встречи Конституционного комитета Сирии сторонами будет начата предметная работа над конституцией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен заявил, что очередное заседание Конституционного комитета Сирии пройдет с 25 по 29 января, повестка заседания будет касаться основных принципов конституции."Последнее заседание, которое завершилось 4 декабря, было весьма обещающим, как с осторожным оптимизмом скажу, и мы ожидаем, что пятая сессия редакционной комиссии, которая намечена на вторую половину января, уже будет этапом перехода к предметной работе над конституцией", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом аль-Тани.

https://ria.ru/20201221/siriya-1590169031.html

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гейр педерсен, мид катара, сергей лавров, сирия, оон, в мире