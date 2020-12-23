Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201223/shtrafy-1590579856.html
Китайских рестораторов будут штрафовать за разбазаривание еды
Китайских рестораторов будут штрафовать за разбазаривание еды
Китайских рестораторов будут штрафовать за разбазаривание еды. Под ним подразумеваются попытки навязать едокам больше, чем они могут съесть. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:20
2020-12-23T15:20
россия-китай: главное
штрафы
всекитайское собрание народных представителей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572285950_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_8c0bf719e9975b53a82831af8ba89609.jpg
МОСКВА, 23 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Китайских рестораторов будут штрафовать за разбазаривание еды. Под ним подразумеваются попытки навязать едокам больше, чем они могут съесть. Размер штрафов будет варьироваться от 1000 до 10 тысяч юаней (1500 долларов). Рестораторам также запретят транслировать видеоролики, пропагандирующие обжорство. За это будут штрафовать от 10 тысяч до 100 тысяч юаней.Наказания закреплены в Законе против разбазаривания еды, который находится на рассмотрении Всекитайского собрания народных представителей. Рестораторов также обяжут предупреждать посетителей в случае, если те заказывают слишком много.Разработчики закона поясняют, что разбазаривание еды наносит прямой удар по национальной продовольственной безопасности, а опосредованно является разбазариванием воды и электричества.
https://ria.ru/20201218/svyaz-1589873879.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572285950_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_bbfd25fcf7400b3cfd9294072122a446.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
штрафы, всекитайское собрание народных представителей

Китайских рестораторов будут штрафовать за разбазаривание еды

15:20 23.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПосетители ресторана в торговом центре города Хайлар
Посетители ресторана в торговом центре города Хайлар - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Китайских рестораторов будут штрафовать за разбазаривание еды. Под ним подразумеваются попытки навязать едокам больше, чем они могут съесть.
Размер штрафов будет варьироваться от 1000 до 10 тысяч юаней (1500 долларов). Рестораторам также запретят транслировать видеоролики, пропагандирующие обжорство. За это будут штрафовать от 10 тысяч до 100 тысяч юаней.
Наказания закреплены в Законе против разбазаривания еды, который находится на рассмотрении Всекитайского собрания народных представителей. Рестораторов также обяжут предупреждать посетителей в случае, если те заказывают слишком много.
Разработчики закона поясняют, что разбазаривание еды наносит прямой удар по национальной продовольственной безопасности, а опосредованно является разбазариванием воды и электричества.
Мужчина проходит мимо вывески рекламирующей связь 5G - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 12:56Россия-Китай: Главное
Более 700 тысяч базовых станций стандарта 5G появилось по всему Китаю
 
Россия-Китай: ГлавноеШтрафыВсекитайское собрание народных представителей
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Имена убитых нацистскими карателями новгородцев увековечили в мемориале
08:17В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки
08:15Московская горячая линия по COVID будет работать в новогодние праздники
08:12Эксперт рассказала, есть ли на Земле места, недоступные съемке из космоса
08:11Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус четырех
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
Лента новостейМолния