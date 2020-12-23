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Китайских рестораторов будут штрафовать за разбазаривание еды
Китайских рестораторов будут штрафовать за разбазаривание еды
Китайских рестораторов будут штрафовать за разбазаривание еды. Под ним подразумеваются попытки навязать едокам больше, чем они могут съесть. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:20
2020-12-23T15:20
2020-12-23T15:20
россия-китай: главное
штрафы
всекитайское собрание народных представителей
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МОСКВА, 23 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Китайских рестораторов будут штрафовать за разбазаривание еды. Под ним подразумеваются попытки навязать едокам больше, чем они могут съесть. Размер штрафов будет варьироваться от 1000 до 10 тысяч юаней (1500 долларов). Рестораторам также запретят транслировать видеоролики, пропагандирующие обжорство. За это будут штрафовать от 10 тысяч до 100 тысяч юаней.Наказания закреплены в Законе против разбазаривания еды, который находится на рассмотрении Всекитайского собрания народных представителей. Рестораторов также обяжут предупреждать посетителей в случае, если те заказывают слишком много.Разработчики закона поясняют, что разбазаривание еды наносит прямой удар по национальной продовольственной безопасности, а опосредованно является разбазариванием воды и электричества.
https://ria.ru/20201218/svyaz-1589873879.html
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штрафы, всекитайское собрание народных представителей