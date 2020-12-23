https://ria.ru/20201223/shtrafy-1590579856.html

Китайских рестораторов будут штрафовать за разбазаривание еды

Китайских рестораторов будут штрафовать за разбазаривание еды

Китайских рестораторов будут штрафовать за разбазаривание еды. Под ним подразумеваются попытки навязать едокам больше, чем они могут съесть. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T15:20

2020-12-23T15:20

2020-12-23T15:20

россия-китай: главное

штрафы

всекитайское собрание народных представителей

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МОСКВА, 23 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Китайских рестораторов будут штрафовать за разбазаривание еды. Под ним подразумеваются попытки навязать едокам больше, чем они могут съесть. Размер штрафов будет варьироваться от 1000 до 10 тысяч юаней (1500 долларов). Рестораторам также запретят транслировать видеоролики, пропагандирующие обжорство. За это будут штрафовать от 10 тысяч до 100 тысяч юаней.Наказания закреплены в Законе против разбазаривания еды, который находится на рассмотрении Всекитайского собрания народных представителей. Рестораторов также обяжут предупреждать посетителей в случае, если те заказывают слишком много.Разработчики закона поясняют, что разбазаривание еды наносит прямой удар по национальной продовольственной безопасности, а опосредованно является разбазариванием воды и электричества.

https://ria.ru/20201218/svyaz-1589873879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штрафы, всекитайское собрание народных представителей