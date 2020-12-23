https://ria.ru/20201223/sertifikat-1590576669.html

В Сингапуре впервые использовали цифровой сертификат по COVID-19

В Сингапуре впервые использовали цифровой сертификат по COVID-19

Гражданин Сингапура стал первым человеком в мире, который воспользовался цифровым сертификатом здоровья, отражающим отрицательный результат ПЦР-теста на... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T15:08

2020-12-23T15:08

2020-12-23T15:08

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

международная торговая палата

воз

еврокомиссия

сингапур (страна)

малайзия

япония

в мире

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Гражданин Сингапура стал первым человеком в мире, который воспользовался цифровым сертификатом здоровья, отражающим отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, чтобы пересечь международную границу, сообщается на сайте НКО Международная торговая палата.Гражданин Сингапура возвращался на родину из Японии 21 декабря. По прибытии в сингапурский аэропорт Чанги он предъявил сертификат здоровья AOKpass, чтобы официально сообщить об отрицательном тесте на COVID-19.Теперь, по данным НКО, все пассажиры, прилетающие в аэропорт Чанги, начиная с пассажиров из Малайзии и Индонезии, смогут использовать AOKpass, чтобы показать статус своего теста на COVID-19.Многие страны сейчас требуют от пассажиров предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус по прибытии, а с появлением вакцины от COVID-19 могут быть введены сертификаты для вакцинированных. Сейчас над созданием сертификатов для тех, кому была сделана прививка, работают ЕК, страны ЕС и ВОЗ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сингапур (страна)

малайзия

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, международная торговая палата, воз, еврокомиссия, сингапур (страна), малайзия, япония, в мире