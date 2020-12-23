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Распространение нового коронавируса
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В Сингапуре впервые использовали цифровой сертификат по COVID-19
В Сингапуре впервые использовали цифровой сертификат по COVID-19
Гражданин Сингапура стал первым человеком в мире, который воспользовался цифровым сертификатом здоровья, отражающим отрицательный результат ПЦР-теста на... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:08
2020-12-23T15:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
международная торговая палата
воз
еврокомиссия
сингапур (страна)
малайзия
япония
в мире
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Гражданин Сингапура стал первым человеком в мире, который воспользовался цифровым сертификатом здоровья, отражающим отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, чтобы пересечь международную границу, сообщается на сайте НКО Международная торговая палата.Гражданин Сингапура возвращался на родину из Японии 21 декабря. По прибытии в сингапурский аэропорт Чанги он предъявил сертификат здоровья AOKpass, чтобы официально сообщить об отрицательном тесте на COVID-19.Теперь, по данным НКО, все пассажиры, прилетающие в аэропорт Чанги, начиная с пассажиров из Малайзии и Индонезии, смогут использовать AOKpass, чтобы показать статус своего теста на COVID-19.Многие страны сейчас требуют от пассажиров предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус по прибытии, а с появлением вакцины от COVID-19 могут быть введены сертификаты для вакцинированных. Сейчас над созданием сертификатов для тех, кому была сделана прививка, работают ЕК, страны ЕС и ВОЗ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, международная торговая палата, воз, еврокомиссия, сингапур (страна), малайзия, япония, в мире

В Сингапуре впервые использовали цифровой сертификат по COVID-19

15:08 23.12.2020
 
© РИА Новости / Олеся ПеченкинаСингапур, залив Марина-Бэй
Сингапур, залив Марина-Бэй - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Олеся Печенкина
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Гражданин Сингапура стал первым человеком в мире, который воспользовался цифровым сертификатом здоровья, отражающим отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, чтобы пересечь международную границу, сообщается на сайте НКО Международная торговая палата.
Гражданин Сингапура возвращался на родину из Японии 21 декабря. По прибытии в сингапурский аэропорт Чанги он предъявил сертификат здоровья AOKpass, чтобы официально сообщить об отрицательном тесте на COVID-19.
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"Это был первый случай, когда иммиграционная служба использовала сертификат здоровья на основе блокчейна, который можно проверить в цифровой форме", - говорится в заявлении Международной торговой палаты.

Теперь, по данным НКО, все пассажиры, прилетающие в аэропорт Чанги, начиная с пассажиров из Малайзии и Индонезии, смогут использовать AOKpass, чтобы показать статус своего теста на COVID-19.
Многие страны сейчас требуют от пассажиров предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус по прибытии, а с появлением вакцины от COVID-19 могут быть введены сертификаты для вакцинированных. Сейчас над созданием сертификатов для тех, кому была сделана прививка, работают ЕК, страны ЕС и ВОЗ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Международная торговая палатаВОЗЕврокомиссияСингапур (страна)МалайзияЯпонияВ мире
 
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