https://ria.ru/20201223/sanktsii-1590647282.html

Reuters: США планируют новые санкции против "Северного потока — 2"

Reuters: США планируют новые санкции против "Северного потока — 2"

Администрация Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток 2" в ближайшем будущем, сообщает агентство Reuters со ссылкой РИА Новости, 23.12.2020

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allseas

nord stream 2 ag

балтийское море

украина

дональд трамп

россия

северный поток — 2

сша

в мире

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток 2" в ближайшем будущем, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Источники отказались комментировать агентству, какие организации могут столкнуться с санкциями, но уточнили, что санкции не будут направлены на определенные правительства или правительственных чиновников.Один из трех источников заявил, что некоторые европейские организации, участвовавшие в проекте, могут избежать санкций, если они приложат "добросовестные усилия, чтобы свернуть свое участие (в проекте - ред.)"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.

https://radiosputnik.ria.ru/20201221/sevpotok-1590205230.html

https://ria.ru/20201220/nordstream-1590110589.html

балтийское море

украина

россия

сша

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allseas, nord stream 2 ag, балтийское море, украина, дональд трамп, россия, северный поток — 2, сша, в мире