Reuters: США планируют новые санкции против "Северного потока — 2"
21:14 23.12.2020 (обновлено: 22:18 23.12.2020)
© AP Photo / dpa / Stefan SauerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия
© AP Photo / dpa / Stefan Sauer
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток 2" в ближайшем будущем, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Администрация Трампа, которая в скором времени готовится уйти, готовит новый пакет санкций..., который может нанести удар по проекту России и Германии, возглавляемому "Газпромом", - говорится в сообщении.
Источники отказались комментировать агентству, какие организации могут столкнуться с санкциями, но уточнили, что санкции не будут направлены на определенные правительства или правительственных чиновников.
Один из трех источников заявил, что некоторые европейские организации, участвовавшие в проекте, могут избежать санкций, если они приложат "добросовестные усилия, чтобы свернуть свое участие (в проекте - ред.)".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
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Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.