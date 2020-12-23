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Reuters: США планируют новые санкции против "Северного потока — 2"
Reuters: США планируют новые санкции против "Северного потока — 2"
Администрация Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток 2" в ближайшем будущем, сообщает агентство Reuters со ссылкой РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T21:14
2020-12-23T22:18
allseas
nord stream 2 ag
балтийское море
украина
дональд трамп
россия
северный поток — 2
сша
в мире
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток 2" в ближайшем будущем, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Источники отказались комментировать агентству, какие организации могут столкнуться с санкциями, но уточнили, что санкции не будут направлены на определенные правительства или правительственных чиновников.Один из трех источников заявил, что некоторые европейские организации, участвовавшие в проекте, могут избежать санкций, если они приложат "добросовестные усилия, чтобы свернуть свое участие (в проекте - ред.)"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.
https://radiosputnik.ria.ru/20201221/sevpotok-1590205230.html
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allseas, nord stream 2 ag, балтийское море, украина, дональд трамп, россия, северный поток — 2, сша, в мире

Reuters: США планируют новые санкции против "Северного потока — 2"

21:14 23.12.2020 (обновлено: 22:18 23.12.2020)
 
© AP Photo / dpa / Stefan SauerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© AP Photo / dpa / Stefan Sauer
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток 2" в ближайшем будущем, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Администрация Трампа, которая в скором времени готовится уйти, готовит новый пакет санкций..., который может нанести удар по проекту России и Германии, возглавляемому "Газпромом", - говорится в сообщении.

Строительство трубопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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Песков раскрыл лучший ответ России на санкции США по "Северному потоку-2"
Источники отказались комментировать агентству, какие организации могут столкнуться с санкциями, но уточнили, что санкции не будут направлены на определенные правительства или правительственных чиновников.
Один из трех источников заявил, что некоторые европейские организации, участвовавшие в проекте, могут избежать санкций, если они приложат "добросовестные усилия, чтобы свернуть свое участие (в проекте - ред.)".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Трубоукладочное судно Фортуна - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
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Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.
 
AllseasNord Stream 2 AGБалтийское мореУкраинаДональд ТрампРоссияСеверный поток — 2СШАВ мире
 
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