https://ria.ru/20201223/sanktsii-1590490500.html

В "ВСМПО-Ависма" прокомментировали санкции США против компании

В "ВСМПО-Ависма" прокомментировали санкции США против компании

Новые ограничения министерства торговли США не повлияют на производственный процесс "ВСМПО-Ависма", сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T06:09

2020-12-23T06:09

2020-12-23T07:31

санкции

минторг сша

всмпо-ависма

москва

китай

сша

экономика

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Новые ограничения министерства торговли США не повлияют на производственный процесс "ВСМПО-Ависма", сообщили РИА Новости в компании.Американское ведомство опубликовало список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к которым применят ограничения на экспорт. Список включает Минобороны России, крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей.Корпорация "ВСМПО-Ависма" — крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный технологический цикл. Компания поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и выступает для многих стратегическим поставщиком.Реакция на новые санкцииГлава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Россия будет отвечать на санкции США в двустороннем режиме, если потребуется, создавая проблемы для их производителей и компаний на рынках третьих стран.Косачев подчеркнул, что, по его мнению, у России достаточно средств для того, чтобы не уступать в конкуренции.В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что санкции США разрушают основу для мирного российско-американского сотрудничества в космосе, начавшегося еще в 1970-е годы, во времена разрядки и полета "Союза-Аполона".Она подчеркнула, что подобные рестрикции – серьезный вызов, который "заставляет" Россию ускорить реализацию программ импортозамещения, особенно в сфере электроники, продуктов программного обеспечения, а также усилит кооперацию с незападными партнерами, в первую очередь, со странами БРИКС и ШОС.

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590471712.html

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590371570.html

https://ria.ru/20201223/sotrudniki-1590487986.html

москва

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции, минторг сша, всмпо-ависма, москва, китай, сша, экономика