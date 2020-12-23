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В "ВСМПО-Ависма" прокомментировали санкции США против компании
В "ВСМПО-Ависма" прокомментировали санкции США против компании
Новые ограничения министерства торговли США не повлияют на производственный процесс "ВСМПО-Ависма", сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T06:09
2020-12-23T07:31
санкции
минторг сша
всмпо-ависма
москва
китай
сша
экономика
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Новые ограничения министерства торговли США не повлияют на производственный процесс "ВСМПО-Ависма", сообщили РИА Новости в компании.Американское ведомство опубликовало список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к которым применят ограничения на экспорт. Список включает Минобороны России, крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей.Корпорация "ВСМПО-Ависма" — крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный технологический цикл. Компания поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и выступает для многих стратегическим поставщиком.Реакция на новые санкцииГлава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Россия будет отвечать на санкции США в двустороннем режиме, если потребуется, создавая проблемы для их производителей и компаний на рынках третьих стран.Косачев подчеркнул, что, по его мнению, у России достаточно средств для того, чтобы не уступать в конкуренции.В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что санкции США разрушают основу для мирного российско-американского сотрудничества в космосе, начавшегося еще в 1970-е годы, во времена разрядки и полета "Союза-Аполона".Она подчеркнула, что подобные рестрикции – серьезный вызов, который "заставляет" Россию ускорить реализацию программ импортозамещения, особенно в сфере электроники, продуктов программного обеспечения, а также усилит кооперацию с незападными партнерами, в первую очередь, со странами БРИКС и ШОС.
https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590471712.html
https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590371570.html
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санкции, минторг сша, всмпо-ависма, москва, китай, сша, экономика

В "ВСМПО-Ависма" прокомментировали санкции США против компании

06:09 23.12.2020 (обновлено: 07:31 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваГосударственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Новые ограничения министерства торговли США не повлияют на производственный процесс "ВСМПО-Ависма", сообщили РИА Новости в компании.
Американское ведомство опубликовало список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к которым применят ограничения на экспорт. Список включает Минобороны России, крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей.
"Изменение в законодательстве США вступило в силу ранее в 2020 году. В случае использования американских технологий требуется согласие властей США, но на "ВСМПО-Ависма" в производстве титана применяются только российские технологии, и преимущественно это собственные разработки, поэтому нет необходимости что-либо согласовывать. Таким образом, ограничения не повлияют на производственный процесс", - сказал представитель "ВСМПО-Ависма".
Корпорация "ВСМПО-Ависма" — крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный технологический цикл. Компания поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и выступает для многих стратегическим поставщиком.
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ОСК прокомментировала новые американские санкции

Реакция на новые санкции

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Россия будет отвечать на санкции США в двустороннем режиме, если потребуется, создавая проблемы для их производителей и компаний на рынках третьих стран.
"Разумеется, мы будем отвечать американцам, что называется, в двустороннем режиме, если потребуется, создавая проблемы для их производителей, для их компаний на рынках третьих стран. У России есть для этого достаточно возможностей", — сказал парламентарий.
Косачев подчеркнул, что, по его мнению, у России достаточно средств для того, чтобы не уступать в конкуренции.
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В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина заявила, что санкции США разрушают основу для мирного российско-американского сотрудничества в космосе, начавшегося еще в 1970-е годы, во времена разрядки и полета "Союза-Аполона".
"Есть все основания полагать, что эти санкции нанесут ущерб и самим США, развитию науки и космонавтики. Сейчас американские санкции против РФ вводятся практически каждый месяц. США никак не могут избавиться от маниакальной идеи "порвать в клочья" российскую экономику, в особенности - ее высокотехнологичный сегмент", - отметила депутат.
Она подчеркнула, что подобные рестрикции – серьезный вызов, который "заставляет" Россию ускорить реализацию программ импортозамещения, особенно в сфере электроники, продуктов программного обеспечения, а также усилит кооперацию с незападными партнерами, в первую очередь, со странами БРИКС и ШОС.
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СанкцииМинторг СШАВСМПО-АвисмаМоскваКитайСШАЭкономика
 
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