https://ria.ru/20201223/rybalka-1590267963.html

Сотрудники МЧС отправляются искать "рыбные места"

Сотрудники МЧС отправляются искать "рыбные места"

С наступлением холодов рыбаки по всей России начинают проверять лед на прочность, причем любители посидеть с удочкой не только выходят на замерзшие водоемы, но... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T08:00

2020-12-23T08:00

2020-12-23T11:24

хорошие новости

россия

хорошие новости

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новосибирская область

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. С наступлением холодов рыбаки по всей России начинают проверять лед на прочность, причем любители посидеть с удочкой не только выходят на замерзшие водоемы, но и выезжают на них на машинах. Тонкий лед зачастую не выдерживает, и люди вместе с автомобилями проваливаются. На помощь незадачливым рыбакам регулярно приходят спасатели.Как сообщили РИА Новости в МЧС России, наибольшее количество таких незаконных поездок по замерзшим водоемам отмечается в субъектах Северо-Западного, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Также случаи массового выезда характерны для приморских регионов и субъектов России, в которых расположены крупные озера, водохранилища и реки.Чтобы спасти рыбаков, инспекторы МЧС проводят рейды по водоемам. Сообщается, что во всех регионах проходят месячники безопасности. Участие в них принимают также представители органов исполнительной власти, местного самоуправления и полиции.В МЧС напоминают, что любые меры безопасности будут малоэффективны, пока россияне не начнут проявлять сознательность и не перестанут рисковать своим здоровьем.Но и профилактическая работа дает плоды. По статистике, за последние пять лет снизилось количество трагических случаев, связанных с выходом и выездом людей на лед.Как рассказывают специалисты, основная проблема с несанкционированным выездом на лед в том, что просто физически невозможно перекрыть выход рыбаков на все водоемы. Впрочем, у них есть излюбленные места, за которыми в МЧС присматривают особенно пристально.В Новосибирской области решили пойти дальше и привлечь для работы с рыбаками систему видеофиксации.Региональные власти уверены: успешное использование фото- и видеофиксации на автодорогах позволит пресечь выезд рыбаков на лед."В зимний период на водных объектах Новосибирской области ежегодно происходят провалы людей и техники под лед. Оперативные службы регулярно оказывают помощь рыбакам, которые, выехав на транспортном средстве на лед, не могут самостоятельно выбраться на берег", — сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко.Однако пока система видеофиксации еще находится в стадии проработки. Как сообщают местные власти, технология видеофиксации для предотвращения выезда на лед еще не создана. Пока в Новосибирской области действуют проверенными методами: выставляют запрещающие знаки и информационные стенды. А на водоемах, куда рыбаки пытаются проехать на машинах, устанавливают шлагбаумы и бетонные заграждения.В региональном МЧС напоминают, что за выезд на лед на автомобиле вне ледовых переправ предусмотрена административная ответственность."В Новосибирской области выезд на лед транспортных средств вне ледовых переправ находится на особом контроле", – отметил главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Новосибирской области Андрей Деменев.

https://ria.ru/20201110/spasateli-1583751025.html

https://ria.ru/20200112/1563331845.html

https://ria.ru/20200331/1569399742.html

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новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хорошие новости, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирская область