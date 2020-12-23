Путин заявил о важности думать о развитии страны на годы вперед

"Формировать для этого базу и делать это уже сегодня: ставить задачи, соразмерные историческому масштабу нашей страны и нашего народа, задачи, которые применительно к каждому человеку, к каждой семье означают и новое качество жизни, благосостояние, новые возможности для самореализации. И для этого, повторю, нужна высокая динамика, эффективность и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном уровнях", - сказал Путин в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.