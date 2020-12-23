Путин заявил о важности думать о развитии страны на годы вперед
17:24 23.12.2020 (обновлено: 17:46 23.12.2020)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Высокая динамика на федеральном, региональном и муниципальном уровне должна быть обеспечена для успешного развития России, заявил глава государства Владимир Путин.
Президент отметил, что даже в самые сложные периоды истории страны работа по освоению новых отраслей и территорий не прекращалась, в связи с чем необходимо думать о будущем развитии государства.
"Формировать для этого базу и делать это уже сегодня: ставить задачи, соразмерные историческому масштабу нашей страны и нашего народа, задачи, которые применительно к каждому человеку, к каждой семье означают и новое качество жизни, благосостояние, новые возможности для самореализации. И для этого, повторю, нужна высокая динамика, эффективность и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном уровнях", - сказал Путин в ходе заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.