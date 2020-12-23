Путин объяснил, почему местным органам власти дали новые полномочия

"Важнее, конечно, сущностные изменения в том, чтобы обеспечить новое качество и эффективность работы органов власти на всех уровнях - федеральном, региональном и муниципальном, в конечном итоге для улучшения жизни людей, для достижения национальных целей развития", - сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.