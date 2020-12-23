Путин объяснил, почему местным органам власти дали новые полномочия
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему местным органам власти были даны новые полномочия - ставить перед Госсоветом вопросы, волнующие людей.
По его словам, дело не только в организационных новациях, хотя они тоже важны.
22 декабря, 16:47Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус"
"Важнее, конечно, сущностные изменения в том, чтобы обеспечить новое качество и эффективность работы органов власти на всех уровнях - федеральном, региональном и муниципальном, в конечном итоге для улучшения жизни людей, для достижения национальных целей развития", - сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.