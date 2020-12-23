https://ria.ru/20201223/proekt-1590600430.html

Госдума приняла в первом чтении проект о просветительской деятельности

Госдума приняла в первом чтении проект о просветительской деятельности

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о "просветительской деятельности", который также обязывает вузы получать заключения... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T16:44

2020-12-23T16:44

2020-12-23T16:44

госдума рф

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о "просветительской деятельности", который также обязывает вузы получать заключения для подписания соглашений о международном сотрудничестве.Законопроект, которым вносятся изменения в закон "Об образовании в РФ", в Госдуму внесли депутаты и сенаторы. Проектом вводится понятие "просветительская деятельность", под которой следует понимать осуществляемую вне образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний и навыков "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов".Авторы запрещают использование просветительской деятельности "для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов". Одновременно инициативой устанавливается полномочие правительства РФ по определению порядка и условий ее ведения и форм контроля.Кроме того, парламентарии предлагают наделить федеральные органы власти в сфере образования полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации участия образовательных организаций в международном сотрудничестве. В пояснительной записке говорится, что такая мера позволит не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс".Авторы уверены, что принятие законопроекта позволит не только противодействовать распространению противоправной информации и антироссийской пропаганде в школьной и студенческой среде, но и "полноценно реализовывать в рамках правового поля возможности образовательных организаций по распространению среди различных слоев населения достижений отечественной науки и культуры, исторического наследия, иных социально значимых сведений".

https://radiosputnik.ria.ru/20201223/kleveta-1590551982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, общество