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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201223/proekt-1590523139.html
Аудитория проекта Открой#Моспром превысила 5,4 миллиона человек
Аудитория проекта Открой#Моспром превысила 5,4 миллиона человек
Онлайн-аудитория проекта Открой#Моспром, который знакомит москвичей с работой промышленных предприятий города, в 2020 году превысила 5,4 миллиона человек,... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T11:56
2020-12-23T11:56
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Онлайн-аудитория проекта Открой#Моспром, который знакомит москвичей с работой промышленных предприятий города, в 2020 году превысила 5,4 миллиона человек, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В этом году городской проект Открой#Моспром запустил сразу несколько новых форматов: виртуальные экскурсии на заводы, мастер-классы, а также прямые эфиры с предприятий с известными ведущими, актерами театра и кино."Большая часть мероприятий проекта Открой#Моспром в этом году прошла в режиме онлайн. Ограничения, связанные с коронавирусом, стали толчком для развития новых форматов. Так, в рамках проекта были сняты 16 видеоэкскурсий на московские предприятия, которые посмотрели свыше 2,4 миллиона человек. В режиме офлайн в этом году удалось провести только два этапа проекта: в феврале и с большими ограничениями в сентябре. Посетить 25 предприятий очно смогли порядка 4,5 тысячи человек", - рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Благодаря онлайн формату зрители вместе со съемочной группой заглянули на нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефть-МНПЗ", фабрику мороженого "Баскин Роббинс", Карачаровский механический завод, "Москабельмет", производство нижнего белья "Черемушки" и многие другие предприятия.Как отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров, особый интерес у москвичей вызвали интеллектуальные игры "Квиз, плиз!", посвященные столичной промышленности.Он добавил, что в этом году проект не обошел вниманием и самых маленьких жителей столицы – в октябре совместно с компанией "Первый канал. Всемирная сеть" были запущены специальные промышленные выпуски детской познавательно-развлекательной программы "ТриО!" на канале "Карусель". В передаче в простой и понятной форме рассказывали о работе промпредприятий. В общей сложности шесть выпусков посмотрели почти 8 миллионов человек.
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александр прохоров, москва

Аудитория проекта Открой#Моспром превысила 5,4 миллиона человек

11:56 23.12.2020
 
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыУчастники онлайн-мероприятия проекта "Открой#Моспром"
Участники онлайн-мероприятия проекта Открой#Моспром - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Онлайн-аудитория проекта Открой#Моспром, который знакомит москвичей с работой промышленных предприятий города, в 2020 году превысила 5,4 миллиона человек, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В этом году городской проект Открой#Моспром запустил сразу несколько новых форматов: виртуальные экскурсии на заводы, мастер-классы, а также прямые эфиры с предприятий с известными ведущими, актерами театра и кино.
Руки на клавиатуре - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 11:14Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Инвестпортал Москвы набрал более 12 миллионов посещений
"Большая часть мероприятий проекта Открой#Моспром в этом году прошла в режиме онлайн. Ограничения, связанные с коронавирусом, стали толчком для развития новых форматов. Так, в рамках проекта были сняты 16 видеоэкскурсий на московские предприятия, которые посмотрели свыше 2,4 миллиона человек. В режиме офлайн в этом году удалось провести только два этапа проекта: в феврале и с большими ограничениями в сентябре. Посетить 25 предприятий очно смогли порядка 4,5 тысячи человек", - рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Благодаря онлайн формату зрители вместе со съемочной группой заглянули на нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефть-МНПЗ", фабрику мороженого "Баскин Роббинс", Карачаровский механический завод, "Москабельмет", производство нижнего белья "Черемушки" и многие другие предприятия.
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыУчастники онлайн-мероприятия проекта "Открой#Моспром"
Участники онлайн-мероприятия проекта Открой#Моспром - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Участники онлайн-мероприятия проекта "Открой#Моспром"
Как отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров, особый интерес у москвичей вызвали интеллектуальные игры "Квиз, плиз!", посвященные столичной промышленности.
"Участниками десяти игр стали более семи тысяч человек – это свыше 900 команд и около 2,5 тысячи студентов из 30 столичных вузов. Организаторы провели впечатляющую работу, подготовив более 250 вопросов о работе наших заводов из самых разных отраслей: от пищевых производств до авиапрома. Часть из них озвучили известные телеведущие и артисты. Останавливаться на достигнутом мы не планируем – в следующем году москвичей ждет еще больше активностей и интересных форматов", – подчеркнул глава ведомства.
Он добавил, что в этом году проект не обошел вниманием и самых маленьких жителей столицы – в октябре совместно с компанией "Первый канал. Всемирная сеть" были запущены специальные промышленные выпуски детской познавательно-развлекательной программы "ТриО!" на канале "Карусель". В передаче в простой и понятной форме рассказывали о работе промпредприятий. В общей сложности шесть выпусков посмотрели почти 8 миллионов человек.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
 
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