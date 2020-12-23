https://ria.ru/20201223/proekt-1590523139.html

Аудитория проекта Открой#Моспром превысила 5,4 миллиона человек

Аудитория проекта Открой#Моспром превысила 5,4 миллиона человек

Онлайн-аудитория проекта Открой#Моспром, который знакомит москвичей с работой промышленных предприятий города, в 2020 году превысила 5,4 миллиона человек,... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:56

2020-12-23T11:56

2020-12-23T11:56

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Онлайн-аудитория проекта Открой#Моспром, который знакомит москвичей с работой промышленных предприятий города, в 2020 году превысила 5,4 миллиона человек, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В этом году городской проект Открой#Моспром запустил сразу несколько новых форматов: виртуальные экскурсии на заводы, мастер-классы, а также прямые эфиры с предприятий с известными ведущими, актерами театра и кино."Большая часть мероприятий проекта Открой#Моспром в этом году прошла в режиме онлайн. Ограничения, связанные с коронавирусом, стали толчком для развития новых форматов. Так, в рамках проекта были сняты 16 видеоэкскурсий на московские предприятия, которые посмотрели свыше 2,4 миллиона человек. В режиме офлайн в этом году удалось провести только два этапа проекта: в феврале и с большими ограничениями в сентябре. Посетить 25 предприятий очно смогли порядка 4,5 тысячи человек", - рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Благодаря онлайн формату зрители вместе со съемочной группой заглянули на нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефть-МНПЗ", фабрику мороженого "Баскин Роббинс", Карачаровский механический завод, "Москабельмет", производство нижнего белья "Черемушки" и многие другие предприятия.Как отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров, особый интерес у москвичей вызвали интеллектуальные игры "Квиз, плиз!", посвященные столичной промышленности.Он добавил, что в этом году проект не обошел вниманием и самых маленьких жителей столицы – в октябре совместно с компанией "Первый канал. Всемирная сеть" были запущены специальные промышленные выпуски детской познавательно-развлекательной программы "ТриО!" на канале "Карусель". В передаче в простой и понятной форме рассказывали о работе промпредприятий. В общей сложности шесть выпусков посмотрели почти 8 миллионов человек.

https://ria.ru/20201223/investportal-1590520202.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров, москва