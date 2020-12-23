https://ria.ru/20201223/produkty-1590509707.html

Госдума дала правительству право регулировать цены на продукты

Госдума дала правительству право регулировать цены на продукты

Госдума приняла закон о праве правительства самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать их стоимость. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T10:26

2020-12-23T10:26

2020-12-23T11:11

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон о праве правительства самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать их стоимость.Ранее, если такие продовольственные товары в одном или нескольких российских регионах за месяц дорожали на 30% и выше, кабмин мог установить предельные розничные цены на срок до 90 дней. Принятый сегодня закон снимает это ограничение в 30%, и теперь правительство сможет вводить предельные розничные цены на срок до 90 дней в любое время. Это позволит оперативное реагировать ситуацию, отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.Какие товары войдут в список и каким будет порядок определения допустимых цен, решит кабинет министров. Его постановление подразумевает следующие продукты: говядина, свинина, баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.Цены на базовые продуктыНа ситуацию с ростом цен ранее обратил внимание Владимир Путин. Как отметил президент, из-за удорожания базовых продуктов у россиян может не хватить денег на покупку еды, и потребовал решить вопрос. По словам главы государства, его не устраивают "надежды" правительства на то, что "на следующей неделе все стабилизируется".Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что ответственные ведомства и вице-премьеры не проконтролировали рост цен на продукты и упустили ситуацию. Премьер подчеркнул, что в условиях снижения доходов граждан подобное недопустимо и призывал оперативно принять меры.Кабмин отреагировал комплексным планом. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло: по договоренности, предельно допустимая розничная цена на масло составит 110 рублей за литр, на сахар — 46 рублей за килограмм. Если цены производителей не снизятся, могут ввести экспортную пошлину на масло (при этом уже с 9 января повысится ее ставка для подсолнечника) и отменить пошлину на ввоз тростникового сахара.Кроме того, Россия с 15 февраля до 30 июня 2021 года вводит квоту на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы и экспортную пошлину для пшеницы (для остальных культур в рамках квоты она будет нулевой). Производители сахара, хлеба и переработчики муки в следующем году получат господдержку. В прошлую среду премьер-министр сообщил о подготовке проекта нового постановления, которое позволит регулировать розничные цены в случае их росте уже на 10%. Причем мониторинг, по его словам, будут вести за два месяца: это позволит отследить не только разовые всплески, но и более плавное удорожание продуктов.

https://ria.ru/20201219/produkty-1589890203.html

https://ria.ru/20201222/tabak-1590404599.html

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россия, госдума рф, правительство рф, общество