Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в среду
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пробки до девяти баллов ожидаются вечером в среду в Москве, сообщается на инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Утром пробки достигли пяти-шести баллов. Отмечается, что на движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы. Днем прогнозируется шесть-семь баллов.
"Постоять придется на Ярославском шоссе на участке от Федоскинской до Северянинского путепровода. Есть сложности на Рязанском проспекте от Паперника до Карачаровской эстакады и достаточно плотный затор образовался на шоссе Энтузиастов от Плеханова до Авиамоторной", - говорится в сообщении.
Кроме того, утром наблюдается пробка на внешней стороне МКАД на северо-востоке. От Ярославского до Осташковского шоссе скорость движения низкая в связи с ДТП с грузовиком, который наехал на препятствие за развязкой на 90-м километре.
"Движению он не мешает, но в месте ДТП остальной транспорт притормаживает. В остальном, без неожиданностей. Длина заторов – 57 километров", - добавили в дептрансе.