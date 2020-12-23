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Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в среду
Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в среду
Пробки до девяти баллов ожидаются вечером в среду в Москве, сообщается на инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T08:13
2020-12-23T08:13
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пробки до девяти баллов ожидаются вечером в среду в Москве, сообщается на инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале.Утром пробки достигли пяти-шести баллов. Отмечается, что на движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы. Днем прогнозируется шесть-семь баллов.Кроме того, утром наблюдается пробка на внешней стороне МКАД на северо-востоке. От Ярославского до Осташковского шоссе скорость движения низкая в связи с ДТП с грузовиком, который наехал на препятствие за развязкой на 90-м километре.
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москва, происшествия

Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в среду

08:13 23.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредновогодние пробки в Москве
Предновогодние пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пробки до девяти баллов ожидаются вечером в среду в Москве, сообщается на инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Утром пробки достигли пяти-шести баллов. Отмечается, что на движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы. Днем прогнозируется шесть-семь баллов.
"Постоять придется на Ярославском шоссе на участке от Федоскинской до Северянинского путепровода. Есть сложности на Рязанском проспекте от Паперника до Карачаровской эстакады и достаточно плотный затор образовался на шоссе Энтузиастов от Плеханова до Авиамоторной", - говорится в сообщении.
Кроме того, утром наблюдается пробка на внешней стороне МКАД на северо-востоке. От Ярославского до Осташковского шоссе скорость движения низкая в связи с ДТП с грузовиком, который наехал на препятствие за развязкой на 90-м километре.
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