https://ria.ru/20201223/probki-1590495210.html

Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в среду

Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в среду

Пробки до девяти баллов ожидаются вечером в среду в Москве, сообщается на инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T08:13

2020-12-23T08:13

2020-12-23T08:13

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156290/66/1562906688_0:351:3018:2048_1920x0_80_0_0_c59ea7958cc45d41e8539b4e750b046f.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пробки до девяти баллов ожидаются вечером в среду в Москве, сообщается на инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале.Утром пробки достигли пяти-шести баллов. Отмечается, что на движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы. Днем прогнозируется шесть-семь баллов.Кроме того, утром наблюдается пробка на внешней стороне МКАД на северо-востоке. От Ярославского до Осташковского шоссе скорость движения низкая в связи с ДТП с грузовиком, который наехал на препятствие за развязкой на 90-м километре.

https://ria.ru/20201222/moskva-1590319317.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия