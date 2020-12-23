Путин оценил ход приватизации в России
16:44 23.12.2020 (обновлено: 17:13 23.12.2020)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в вопросах приватизации власти РФ действуют очень аккуратно.
"По поводу приватизации, мы действуем очень аккуратно. Я понимаю ваши озабоченности и отчасти их даже разделяю. Это нужно делать только тогда и там, где результаты этих приватизационных процессов приносят значимый, понятный вклад в развитие в соответствующую отрасль. Мы так и делаем, мы не делаем это в погоне за деньгами, чтобы во что бы то ни стало получить какой-то выигрыш от реализации госимущества", - сказал Путин в ходе заседания Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе заседания Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам отметил, что дальнейшая приватизация ряда предприятий может привести к подрыву стабильности в стране. "МУПы и ГУПы должны быть в руках мэра, руководителя. В противном случае он будет сторожем, он не в состоянии будет управлять коммуналкой", - сказал Зюганов.