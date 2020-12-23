https://ria.ru/20201223/privatizatsiya-1590600338.html

Путин оценил ход приватизации в России

Путин оценил ход приватизации в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в вопросах приватизации власти РФ действуют очень аккуратно. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T16:44

2020-12-23T16:44

2020-12-23T17:13

россия

приватизация

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в вопросах приватизации власти РФ действуют очень аккуратно."По поводу приватизации, мы действуем очень аккуратно. Я понимаю ваши озабоченности и отчасти их даже разделяю. Это нужно делать только тогда и там, где результаты этих приватизационных процессов приносят значимый, понятный вклад в развитие в соответствующую отрасль. Мы так и делаем, мы не делаем это в погоне за деньгами, чтобы во что бы то ни стало получить какой-то выигрыш от реализации госимущества", - сказал Путин в ходе заседания Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе заседания Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам отметил, что дальнейшая приватизация ряда предприятий может привести к подрыву стабильности в стране. "МУПы и ГУПы должны быть в руках мэра, руководителя. В противном случае он будет сторожем, он не в состоянии будет управлять коммуналкой", - сказал Зюганов.

https://ria.ru/20201222/ekonomika-1590360988.html

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россия, приватизация, владимир путин, экономика