В регионах особо отличившиеся работники культуры получат денежные премии

"До 2024 года четыре тысячи лучших сельских учреждений культуры и столько же лучших работников культуры на селе получат денежные поощрения в размере 100 и 50 тысяч рублей соответственно", - рассказала Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.