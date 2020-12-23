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В регионах особо отличившиеся работники культуры получат денежные премии
В регионах особо отличившиеся работники культуры получат денежные премии
Особо отличившиеся работники культуры в регионах РФ получат денежные премии в размере 50 тысяч рублей, лучшие сельские учреждения культуры - 100 тысяч рублей,... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:38
2020-12-23T14:38
2020-12-23T14:46
культура
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Особо отличившиеся работники культуры в регионах РФ получат денежные премии в размере 50 тысяч рублей, лучшие сельские учреждения культуры - 100 тысяч рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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россия, татьяна голикова