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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
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Руденя: в регионе сформируют задачи для выполнения поручений президента
Руденя: в регионе сформируют задачи для выполнения поручений президента
Власти Тверской области сформируют перечень поручений по выполнению задач, обозначенных президентом России на совместном заседании Госсовета и Совета при... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T21:21
2020-12-23T21:21
тверская область
россия
игорь руденя
тверская область
общество
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ТВЕРЬ, 23 дек - РИА Новости. Власти Тверской области сформируют перечень поручений по выполнению задач, обозначенных президентом России на совместном заседании Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщил губернатор области Игорь Руденя.На ближайшие десять лет выделены пять основных целей развития ­– "сохранение населения, здоровье и благополучие людей", "возможности для самореализации и развития талантов", "комфортная и безопасная среда для жизни", "достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство" и "цифровая трансформация". Пресс-служба отметила, что в Тверской области задачи будут решаться в рамках национальных проектов. В здравоохранении продолжится оснащение современным оборудованием сосудистых центров и медицинских организаций, оказывающих помощь онкологическим больным. Для поддержки и развития талантов у детей и молодежи в регионе появятся новые центры "Точка роста" и цифрового образования детей "IT-куб", в сфере культуры - новые дома культуры в сельской местности, виртуальные концертные залы. Продолжится ремонт дорог, благоустройство общественных территорий и пространств, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, реконструкции и модернизации объектов питьевого водоснабжения. Планируется расширять меры поддержки предпринимательства, фермеров, развивать сельскую кооперацию.
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россия, игорь руденя, тверская область, общество

Руденя: в регионе сформируют задачи для выполнения поручений президента

21:21 23.12.2020
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: небольшим муниципалитетам Верхневолжья помогут с газификацией
Руденя: небольшим муниципалитетам Верхневолжья помогут с газификацией - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 23 дек - РИА Новости. Власти Тверской области сформируют перечень поручений по выполнению задач, обозначенных президентом России на совместном заседании Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
На ближайшие десять лет выделены пять основных целей развития ­– "сохранение населения, здоровье и благополучие людей", "возможности для самореализации и развития талантов", "комфортная и безопасная среда для жизни", "достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство" и "цифровая трансформация".
Пресс-служба отметила, что в Тверской области задачи будут решаться в рамках национальных проектов. В здравоохранении продолжится оснащение современным оборудованием сосудистых центров и медицинских организаций, оказывающих помощь онкологическим больным.
Для поддержки и развития талантов у детей и молодежи в регионе появятся новые центры "Точка роста" и цифрового образования детей "IT-куб", в сфере культуры - новые дома культуры в сельской местности, виртуальные концертные залы. Продолжится ремонт дорог, благоустройство общественных территорий и пространств, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, реконструкции и модернизации объектов питьевого водоснабжения. Планируется расширять меры поддержки предпринимательства, фермеров, развивать сельскую кооперацию.
Медицинский работник в регистратуре - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 17:26Тверская область
Руденя: более трети объема АИП пойдет на проекты в сфере здравоохранения
 
Тверская областьРоссияИгорь РуденяТверская областьОбщество
 
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