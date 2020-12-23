https://ria.ru/20201223/porucheniya-1590647667.html

Руденя: в регионе сформируют задачи для выполнения поручений президента

Руденя: в регионе сформируют задачи для выполнения поручений президента

Власти Тверской области сформируют перечень поручений по выполнению задач, обозначенных президентом России на совместном заседании Госсовета и Совета при... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T21:21

2020-12-23T21:21

2020-12-23T21:21

тверская область

россия

игорь руденя

тверская область

общество

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ТВЕРЬ, 23 дек - РИА Новости. Власти Тверской области сформируют перечень поручений по выполнению задач, обозначенных президентом России на совместном заседании Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщил губернатор области Игорь Руденя.На ближайшие десять лет выделены пять основных целей развития ­– "сохранение населения, здоровье и благополучие людей", "возможности для самореализации и развития талантов", "комфортная и безопасная среда для жизни", "достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство" и "цифровая трансформация". Пресс-служба отметила, что в Тверской области задачи будут решаться в рамках национальных проектов. В здравоохранении продолжится оснащение современным оборудованием сосудистых центров и медицинских организаций, оказывающих помощь онкологическим больным. Для поддержки и развития талантов у детей и молодежи в регионе появятся новые центры "Точка роста" и цифрового образования детей "IT-куб", в сфере культуры - новые дома культуры в сельской местности, виртуальные концертные залы. Продолжится ремонт дорог, благоустройство общественных территорий и пространств, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, реконструкции и модернизации объектов питьевого водоснабжения. Планируется расширять меры поддержки предпринимательства, фермеров, развивать сельскую кооперацию.

https://ria.ru/20201222/investprogramma-1590438410.html

россия

тверская область

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россия, игорь руденя, тверская область, общество