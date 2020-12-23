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В мобильном приложении "Моя Москва" появится голосовой помощник
В мобильном приложении "Моя Москва" появится голосовой помощник
Раздел "Голосовой помощник" заработал в тестовом режиме в городском мобильном приложении "Моя Москва", сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T08:28
2020-12-23T08:28
2020-12-23T08:28
наталья сергунина
москва
технологии
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Раздел "Голосовой помощник" заработал в тестовом режиме в городском мобильном приложении "Моя Москва", сообщается на сайте мэра столицы.Как отметила Сергунина, сегодня голосовой помощник обрабатывает более 40% звонков, поступающих на горячие линии.Отмечается, что в дальнейшем функционал помощника будет расширяться. В перспективе пользователи приложения "Моя Москва" смогут получать большинство услуг полностью в разделе "Голосовой помощник".
https://ria.ru/20201121/poterya-1585626093.html
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наталья сергунина, москва, технологии