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В мобильном приложении "Моя Москва" появится голосовой помощник
В мобильном приложении "Моя Москва" появится голосовой помощник
Раздел "Голосовой помощник" заработал в тестовом режиме в городском мобильном приложении "Моя Москва", сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T08:28
2020-12-23T08:28
наталья сергунина
москва
технологии
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Раздел "Голосовой помощник" заработал в тестовом режиме в городском мобильном приложении "Моя Москва", сообщается на сайте мэра столицы.Как отметила Сергунина, сегодня голосовой помощник обрабатывает более 40% звонков, поступающих на горячие линии.Отмечается, что в дальнейшем функционал помощника будет расширяться. В перспективе пользователи приложения "Моя Москва" смогут получать большинство услуг полностью в разделе "Голосовой помощник".
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наталья сергунина, москва, технологии

В мобильном приложении "Моя Москва" появится голосовой помощник

08:28 23.12.2020
 
CC0 / / Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
CC0 / /
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Раздел "Голосовой помощник" заработал в тестовом режиме в городском мобильном приложении "Моя Москва", сообщается на сайте мэра столицы.

Москве, как и везде в мире, растут требования жителей к удобству цифровых сервисов. Поэтому городские онлайн-инструменты постоянно совершенствуются. При создании голосового ассистента использовались технологии распознавания и синтеза речи, которые уже применяются в столичном контакт-центре. Робот консультирует москвичей наравне с операторами", - цитирует сайт заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

Как отметила Сергунина, сегодня голосовой помощник обрабатывает более 40% звонков, поступающих на горячие линии.
Отмечается, что в дальнейшем функционал помощника будет расширяться. В перспективе пользователи приложения "Моя Москва" смогут получать большинство услуг полностью в разделе "Голосовой помощник".
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