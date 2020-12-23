https://ria.ru/20201223/pomoschnik-1590495994.html

В мобильном приложении "Моя Москва" появится голосовой помощник

В мобильном приложении "Моя Москва" появится голосовой помощник

Раздел "Голосовой помощник" заработал в тестовом режиме в городском мобильном приложении "Моя Москва", сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T08:28

2020-12-23T08:28

2020-12-23T08:28

наталья сергунина

москва

технологии

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Раздел "Голосовой помощник" заработал в тестовом режиме в городском мобильном приложении "Моя Москва", сообщается на сайте мэра столицы.Как отметила Сергунина, сегодня голосовой помощник обрабатывает более 40% звонков, поступающих на горячие линии.Отмечается, что в дальнейшем функционал помощника будет расширяться. В перспективе пользователи приложения "Моя Москва" смогут получать большинство услуг полностью в разделе "Голосовой помощник".

https://ria.ru/20201121/poterya-1585626093.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья сергунина, москва, технологии