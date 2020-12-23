https://ria.ru/20201223/politseyskiy-1590527170.html

В Краснодаре завели дело после ранения полицейского

В Краснодаре завели дело после ранения полицейского

Уголовное дело возбуждено после ранения полицейского в Краснодаре при попытке задержания трёх подозреваемых в краже, сообщает СУСК РФ по краю. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:43

2020-12-23T11:43

2020-12-23T11:43

краснодар

происшествия

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СОЧИ, 23 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ранения полицейского в Краснодаре при попытке задержания трёх подозреваемых в краже, сообщает СУСК РФ по краю.По данным следствия, ранним утром в среду в Краснодаре инспекторы ДПС преследовали "ВАЗ 2112", в котором находилось трое подозреваемых в краже. Около дома №79 на улице Гагарина автомобиль был загнан полицейскими в тупик. Пассажиры и водитель бросили машину и попытались сбежать, а полицейские продолжили преследование.Подозреваемые скрылись, но их преследование продолжил второй экипаж полицейских. Один из убегавших, стреляя, попал в патрульный автомобиль, при этом был задержан 46-летний злоумышленник.Уточняется, что ведётся розыск двух скрывшихся мужчин.

https://ria.ru/20201222/restoran-1590478508.html

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, происшествия