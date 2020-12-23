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В Краснодаре завели дело после ранения полицейского
В Краснодаре завели дело после ранения полицейского
Уголовное дело возбуждено после ранения полицейского в Краснодаре при попытке задержания трёх подозреваемых в краже, сообщает СУСК РФ по краю. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T11:43
2020-12-23T11:43
2020-12-23T11:43
краснодар
происшествия
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СОЧИ, 23 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ранения полицейского в Краснодаре при попытке задержания трёх подозреваемых в краже, сообщает СУСК РФ по краю.По данным следствия, ранним утром в среду в Краснодаре инспекторы ДПС преследовали "ВАЗ 2112", в котором находилось трое подозреваемых в краже. Около дома №79 на улице Гагарина автомобиль был загнан полицейскими в тупик. Пассажиры и водитель бросили машину и попытались сбежать, а полицейские продолжили преследование.Подозреваемые скрылись, но их преследование продолжил второй экипаж полицейских. Один из убегавших, стреляя, попал в патрульный автомобиль, при этом был задержан 46-летний злоумышленник.Уточняется, что ведётся розыск двух скрывшихся мужчин.
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краснодар, происшествия
СОЧИ, 23 дек - РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено после ранения полицейского в Краснодаре
при попытке задержания трёх подозреваемых в краже, сообщает СУСК РФ по краю.
По данным следствия, ранним утром в среду в Краснодаре инспекторы ДПС преследовали "ВАЗ 2112", в котором находилось трое подозреваемых в краже. Около дома №79 на улице Гагарина автомобиль был загнан полицейскими в тупик. Пассажиры и водитель бросили машину и попытались сбежать, а полицейские продолжили преследование.
"Один из фигурантов произвел не менее двух выстрелов из неустановленного оружия, причинив одному из сотрудников ДПС огнестрельное ранение правого бедра", - говорится в сообщении.
Подозреваемые скрылись, но их преследование продолжил второй экипаж полицейских. Один из убегавших, стреляя, попал в патрульный автомобиль, при этом был задержан 46-летний злоумышленник.
"Возбуждено уголовное дело по сообщению о применении насилия в отношении сотрудников дорожно-патрульной службы УМВД России по городу Краснодару... Сотруднику ДПС, получившему огнестрельное ранение, оказана необходимая медицинская помощь. Он находится на амбулаторном лечении, угрозы жизни его не имеется", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ведётся розыск двух скрывшихся мужчин.