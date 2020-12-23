https://ria.ru/20201223/pogoda-1590486259.html

Сибирь ожидают аномальные морозы, сообщили в Гидрометцентре

Сибирь ожидают аномальные морозы, сообщили в Гидрометцентре

Аномальные морозы до -50 градусов прогнозируются в ряде регионов Сибири, где в настоящее время наблюдается очень теплая для этого времени года погода, сообщил... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T02:05

2020-12-23T02:05

2020-12-23T02:05

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

таймыр

москва

красноярский край

алтайский край

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Аномальные морозы до -50 градусов прогнозируются в ряде регионов Сибири, где в настоящее время наблюдается очень теплая для этого времени года погода, сообщил РИА новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что в Ханты-Мансийском округе температура будет от 36 до 40 градусов мороза; в ЯНАО - температура ночью -44-49 градусов, а 24 декабря до -50.“На юге Таймыра температура -45-50. А в Эвенкии и на севере Туруханского муниципального округа -50-55 градусов. На севере других центральных районов Красноярского края -47-48 мороза”, - сказал Вильфанд.По прогнозам синоптиков, на юге Сибири прогнозируется также снег и метель.“Например, в Новосибирске понижение температуры в течение пяти дней на десять градусов. Сильный снег, ветер, метели, снежные заносы в ближайшее время. В Алтайском крае ветер будет 22-27 метров в секунду, а я напомню, что 25 метров в секунду - это уже угрожающий человеку ветер”, - отметил Вильфанд.В качестве примера резкого падения температуры Вильфанд отметил Омскую область, где температура в ближайшие дни будет около -12 градусов, а в пятницу уже -24-28 мороза и в субботу -25-30.

https://ria.ru/20201223/snegopady-1590484918.html

таймыр

москва

красноярский край

алтайский край

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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, таймыр, москва, красноярский край, алтайский край, общество