Сибирь ожидают аномальные морозы, сообщили в Гидрометцентре
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Аномальные морозы до -50 градусов прогнозируются в ряде регионов Сибири, где в настоящее время наблюдается очень теплая для этого времени года погода, сообщил РИА новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
“В Азиатской части долгое время север Западной и Средней Сибири были теплыми. На Таймыре было -8 - это невероятное тепло для декабря. Сейчас картина меняется до прямо противоположной. Дело в том, что арктический антициклон смещается на север Сибири и температура в этих регионах становится экстремально холодной. В Ямало-Ненецком округе прогнозируется в четверг, что температура будет ниже нормы на 15-20 градусов”, - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что в Ханты-Мансийском округе температура будет от 36 до 40 градусов мороза; в ЯНАО - температура ночью -44-49 градусов, а 24 декабря до -50.
“На юге Таймыра температура -45-50. А в Эвенкии и на севере Туруханского муниципального округа -50-55 градусов. На севере других центральных районов Красноярского края -47-48 мороза”, - сказал Вильфанд.
По прогнозам синоптиков, на юге Сибири прогнозируется также снег и метель.
“Например, в Новосибирске понижение температуры в течение пяти дней на десять градусов. Сильный снег, ветер, метели, снежные заносы в ближайшее время. В Алтайском крае ветер будет 22-27 метров в секунду, а я напомню, что 25 метров в секунду - это уже угрожающий человеку ветер”, - отметил Вильфанд.
В качестве примера резкого падения температуры Вильфанд отметил Омскую область, где температура в ближайшие дни будет около -12 градусов, а в пятницу уже -24-28 мороза и в субботу -25-30.