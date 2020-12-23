https://ria.ru/20201223/pogoda-1590485559.html

Жителей Европейской России предупредили о сильном похолодании

Жителей Европейской России предупредили о сильном похолодании

Антициклон сменит циклон в воскресенье в центре Европейской части России, ночные температуры упадут ниже минус 10 градусов в начале следующей недели, сообщил... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T01:36

2020-12-23T01:36

2020-12-23T05:57

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

зима

общество

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Антициклон сменит циклон в воскресенье в центре Европейской части России, ночные температуры упадут ниже минус 10 градусов в начале следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, в начале следующей недели температурный фон будет ниже минус 10 градусов ночью.Вильфанд рассказал РИА Новости, что в середине этой недели — с четверга до субботы — в центре Европейской части России ожидаются снегопады.Синоптик прогнозирует, что высота снежного покрова увеличится до 12-15 сантиметров.Руководитель Гидрометцентра также подчеркнул, что в конце этой недели в Центральном федеральном округе ожидаются опасные погодные явления, в том числе снегопады и метели.В пятницу и субботу в Костромской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской областях ожидается сильный снег.

https://ria.ru/20201223/pogoda-1590486259.html

https://ria.ru/20201222/pogoda-1590473787.html

https://ria.ru/20201216/yanvar-1589429543.html

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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, зима, общество