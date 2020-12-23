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Жителей Европейской России предупредили о сильном похолодании
Жителей Европейской России предупредили о сильном похолодании
Антициклон сменит циклон в воскресенье в центре Европейской части России, ночные температуры упадут ниже минус 10 градусов в начале следующей недели, сообщил... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T01:36
2020-12-23T05:57
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
зима
общество
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Антициклон сменит циклон в воскресенье в центре Европейской части России, ночные температуры упадут ниже минус 10 градусов в начале следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, в начале следующей недели температурный фон будет ниже минус 10 градусов ночью.Вильфанд рассказал РИА Новости, что в середине этой недели — с четверга до субботы — в центре Европейской части России ожидаются снегопады.Синоптик прогнозирует, что высота снежного покрова увеличится до 12-15 сантиметров.Руководитель Гидрометцентра также подчеркнул, что в конце этой недели в Центральном федеральном округе ожидаются опасные погодные явления, в том числе снегопады и метели.В пятницу и субботу в Костромской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской областях ожидается сильный снег.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, зима, общество

Жителей Европейской России предупредили о сильном похолодании

01:36 23.12.2020 (обновлено: 05:57 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Антициклон сменит циклон в воскресенье в центре Европейской части России, ночные температуры упадут ниже минус 10 градусов в начале следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Дальше очередное противостояние западного циклона и восточного антициклона приведет к тому, что циклоническое образование будет уходить на северо-восток европейской территории, и в центре опять будет область высокого давления. В воскресенье дневные и ночные температуры - минус 5 - минус 10 (градусов), преимущественно без осадков, будет выглядывать солнце", — сказал Вильфанд.

По его словам, в начале следующей недели температурный фон будет ниже минус 10 градусов ночью.
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Вильфанд рассказал РИА Новости, что в середине этой недели — с четверга до субботы — в центре Европейской части России ожидаются снегопады.
"Западный антициклон оттесняет циклон и занимает его место в центре Европейской России. Днем в Москве будет от 0 до -2, но прогнозируется сильный снег, метель, местами гололедица. Также ожидаем снежные заносы. 26 числа снег будет ослабевать. За эти несколько дней со второй половины четверга выпадет большое количество снега", — сказал Вильфанд.
Синоптик прогнозирует, что высота снежного покрова увеличится до 12-15 сантиметров.
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Руководитель Гидрометцентра также подчеркнул, что в конце этой недели в Центральном федеральном округе ожидаются опасные погодные явления, в том числе снегопады и метели.
"25-26 декабря в ЦФО пройдут снегопады, местами сильные. В западной половине округа - с мокрым снегом, местами ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, снежные заносы, ветер усилиться до 17-18 метров в секунду", — пояснил специалист.
В пятницу и субботу в Костромской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской областях ожидается сильный снег.
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