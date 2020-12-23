https://ria.ru/20201223/petr-1597699819.html
Эксперты обсудили подготовку к 350-летию со дня рождения Петра I
Эксперты обсудили подготовку к 350-летию со дня рождения Петра I
Перспективу реставрации и благоустройства Новодвинской крепости в Архангельской области, заложенной в 1701 году по личному указанию Петра I, обсудили на круглом РИА Новости, 23.02.2021
2020-12-23T15:00
2020-12-23T15:00
2021-02-23T13:08
морская держава
морская держава
александр цыбульский
российское историческое общество
владимир путин
сергей нарышкин
волгоградская область
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Перспективу реставрации и благоустройства Новодвинской крепости в Архангельской области, заложенной в 1701 году по личному указанию Петра I, обсудили на круглом столе в Доме Российского исторического общества.Новодвинская крепость была построена на архангельской земле в начале XVIII века по личному указанию и под руководством Петра I для защиты единственного в то время российского морского порта и первой морской судоверфи.Рассказав о планах по восстановлению крепости, глава области Александр Цыбульский отметил, что регион готов взять на себя обязательства по доработке и корректировке проектно-сметной документации на реставрацию, а также повысить транспортную доступность объекта."Мы хотели выступить с предложением разработать план мероприятий, дорожную карту по реставрации этого уникального объекта. Просим рассмотреть возможность включения мероприятия “Реставрация объекта культурного наследия федерального значения Новодвинская крепость” в государственную программу развития культуры начиная с 2022 года, рассмотреть возможность финансирования этих работ на регулярной основе. Судьба уникального памятника сейчас в буквальном смысле в наших руках", – заявил губернатор.По его словам, при возобновлении полноценного финансирования уже в ближайшие три года можно было бы завершить работы по реставрации комендантского дома-крепости и парадных Двинских ворот.Председатель круглого стола Сергей Нарышкин поддержал предложение, отметив, что с соответствующей инициативой может выступить либо оргкомитет по подготовке к празднованию 350-летия Петра I, либо непосредственно Российское историческое общество."Мы готовы выйти в правительство, для того чтобы реализовать шаги, которые вы в этом плане наметили", – подчеркнул С. Нарышкин.Эксперты также обсудили восстановление и использование в туристических целях объектов, связанных с Царицынской сторожевой линией в Волгоградской области.По словам заместителя директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Сергея Иванюка, памятники, связанные с Петровской эпохой, сохранились не только на северо-западе, но и на юге страны, и особое значение приобретает музеефикация Царицынской линии."У такого объекта культурного и исторического наследия, как Царицынская сторожевая линия, очень хорошие перспективы развития, особенно это становится актуально в преддверии праздничных мероприятий в 2022 году. Это памятник фортификации XVIII века, который имеет самое непосредственное отношение к истории Петровской эпохи. Форпостом на юге страны Царицынская сторожевая линия служила на протяжении всего XVIII века, лишь после присоединения Крыма к России и полной безопасности региона служба на ней была упразднена", – отметил С.Иванюк.В дискуссии приняли участие политики, представители крупных корпораций, ведущие ученые из разных регионов страны. Эксперты обсудили десятки разных тем – от проведения выставок и научных конференций, до масштабных планов по реставрации объектов культурного значения. Указ о праздновании 350-летия со дня рождения императора Петра I, который приходится на 2022 год, был подписан Владимиром Путиным в 2018 году. В нем говорится, что празднование проводится с учетом большого значения реформ Петра I для истории России. По поручению президента был создан оргкомитет по подготовке празднования.В этом году пройдут выставки и конференции в Саратове, Ростове-на-Дону, Таганроге, Астрахани, Туле, Выборге, Калининграде, Воронеже, Санкт-Петербурге. Основными мероприятиями юбилейного года станут торжественное открытие Дней Петра Великого в России, которое пройдет в Александринском театре, военно-морской парад, международная научная конференция "Значение преобразований Петра в новой и новейшей истории России", которая состоится в Москве, и Международный петровский конгресс в Санкт-Петербурге. При участии Эрмитажа, Петергофа, Русского музея и Кунсткамеры запланирован также масштабный межмузейный выставочный проект.
https://ria.ru/20201111/pamyatnik-1584031285.html
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морская держава, александр цыбульский, российское историческое общество, владимир путин, сергей нарышкин, волгоградская область
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Перспективу реставрации и благоустройства Новодвинской крепости в Архангельской области, заложенной в 1701 году по личному указанию Петра I, обсудили на круглом столе в Доме Российского исторического общества.
Новодвинская крепость была построена на архангельской земле в начале XVIII века по личному указанию и под руководством Петра I для защиты единственного в то время российского морского порта и первой морской судоверфи.
Рассказав о планах по восстановлению крепости, глава области Александр Цыбульский отметил, что регион готов взять на себя обязательства по доработке и корректировке проектно-сметной документации на реставрацию, а также повысить транспортную доступность объекта.
"Мы хотели выступить с предложением разработать план мероприятий, дорожную карту по реставрации этого уникального объекта. Просим рассмотреть возможность включения мероприятия “Реставрация объекта культурного наследия федерального значения Новодвинская крепость” в государственную программу развития культуры начиная с 2022 года, рассмотреть возможность финансирования этих работ на регулярной основе. Судьба уникального памятника сейчас в буквальном смысле в наших руках", – заявил губернатор.
По его словам, при возобновлении полноценного финансирования уже в ближайшие три года можно было бы завершить работы по реставрации комендантского дома-крепости и парадных Двинских ворот.
Председатель круглого стола Сергей Нарышкин поддержал предложение, отметив, что с соответствующей инициативой может выступить либо оргкомитет по подготовке к празднованию 350-летия Петра I, либо непосредственно Российское историческое общество.
"Мы готовы выйти в правительство, для того чтобы реализовать шаги, которые вы в этом плане наметили", – подчеркнул С. Нарышкин.
Эксперты также обсудили восстановление и использование в туристических целях объектов, связанных с Царицынской сторожевой линией в Волгоградской области.
По словам заместителя директора музея-заповедника "Сталинградская битва" Сергея Иванюка, памятники, связанные с Петровской эпохой, сохранились не только на северо-западе, но и на юге страны, и особое значение приобретает музеефикация Царицынской линии.
"У такого объекта культурного и исторического наследия, как Царицынская сторожевая линия, очень хорошие перспективы развития, особенно это становится актуально в преддверии праздничных мероприятий в 2022 году. Это памятник фортификации XVIII века, который имеет самое непосредственное отношение к истории Петровской эпохи. Форпостом на юге страны Царицынская сторожевая линия служила на протяжении всего XVIII века, лишь после присоединения Крыма к России и полной безопасности региона служба на ней была упразднена", – отметил С.Иванюк.
В дискуссии приняли участие политики, представители крупных корпораций, ведущие ученые из разных регионов страны. Эксперты обсудили десятки разных тем – от проведения выставок и научных конференций, до масштабных планов по реставрации объектов культурного значения.
Указ о праздновании 350-летия со дня рождения императора Петра I, который приходится на 2022 год, был подписан Владимиром Путиным в 2018 году. В нем говорится, что празднование проводится с учетом большого значения реформ Петра I для истории России. По поручению президента был создан оргкомитет по подготовке празднования.
В этом году пройдут выставки и конференции в Саратове, Ростове-на-Дону, Таганроге, Астрахани, Туле, Выборге, Калининграде, Воронеже, Санкт-Петербурге. Основными мероприятиями юбилейного года станут торжественное открытие Дней Петра Великого в России, которое пройдет в Александринском театре, военно-морской парад, международная научная конференция "Значение преобразований Петра в новой и новейшей истории России", которая состоится в Москве, и Международный петровский конгресс в Санкт-Петербурге. При участии Эрмитажа, Петергофа, Русского музея и Кунсткамеры запланирован также масштабный межмузейный выставочный проект.