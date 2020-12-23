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Путин заявил о необходимости "инфраструктурно сшивать" территорию России
Путин заявил о необходимости "инфраструктурно сшивать" территорию России
Президент Владимир Путин, говоря о доступности авиаперелетов с Дальнего Востока, призвал "инфраструктурно сшивать" территорию России. Об этом он заявил на... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:47
2020-12-23T15:47
2020-12-23T16:19
дальний восток
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин, говоря о доступности авиаперелетов с Дальнего Востока, призвал "инфраструктурно сшивать" территорию России. Об этом он заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам."У нас за последние десятилетия, начиная с девяностых годов, создалась ситуация, когда люди с Дальнего Востока не могут нормально добраться до европейской части и обратно. Дорого очень все. Там много направлений решений, мы все время об этом говорим", — сказал президент.Он напомнил премьер-министру Михаилу Мишустину, что эта тема недавно обсуждалась, и попросил его заняться этим вопросом индивидуально.К первому вице-премьеру Андрею Белоусову глава государства обратился с просьбой подумать над увеличением субсидирования авиаперевозок для Дальнего Востока. По его мнению, семи миллиардов рублей, которые сейчас выделяются на эти цели, недостаточно."Нам нужно уделить больше внимания, и не только отдельным категориям граждан, проживающих на Дальнем Востоке, всем, кто там живет. Надо над этим подумать, прошу вас над этим подумать", — заключил глава государства.
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дальний восток, михаил мишустин, владимир путин, общество
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
Президент Владимир Путин
, говоря о доступности авиаперелетов с Дальнего Востока, призвал "инфраструктурно сшивать" территорию России. Об этом он заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"У нас за последние десятилетия, начиная с девяностых годов, создалась ситуация, когда люди с Дальнего Востока не могут нормально добраться до европейской части и обратно. Дорого очень все. Там много направлений решений, мы все время об этом говорим", — сказал президент.
Он напомнил премьер-министру Михаилу Мишустину
, что эта тема недавно обсуждалась, и попросил его заняться этим вопросом индивидуально.
К первому вице-премьеру Андрею Белоусову глава государства обратился с просьбой подумать над увеличением субсидирования авиаперевозок для Дальнего Востока. По его мнению, семи миллиардов рублей, которые сейчас выделяются на эти цели, недостаточно.
"Нам нужно уделить больше внимания, и не только отдельным категориям граждан, проживающих на Дальнем Востоке, всем, кто там живет. Надо над этим подумать, прошу вас над этим подумать", — заключил глава государства.