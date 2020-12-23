https://ria.ru/20201223/pereedanie-1590443258.html

"Правда тела". Новогоднее переедание

"Правда тела". Новогоднее переедание

“Не трогай, это на Новый год”. Времена дефицита давно прошли, но мы продолжаем готовить для праздничного стола “всё лучшее сразу” - и в итоге переедаем. Чем заменить горы высококалорийной еды? Стоит ли отказаться от оливье? Как подготовиться к “грандиозной обжираловке” и восстанавливаться после: советы диетолога, чтобы не жалеть о съеденном.

2020-12-23T12:00

2020-12-23T12:00

2020-12-23T14:41

правда тела

елена соломатина

подкаст

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590443065_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_1076c78401d1edd6cef1dc32a3f7fffa.png

"Правда тела". Новогоднее переедание “Не трогай, это на Новый год”. Времена дефицита давно прошли, но мы продолжаем готовить для праздничного стола “всё лучшее сразу” - и в итоге переедаем. Чем заменить горы высококалорийной еды? Стоит ли отказаться от оливье? Как подготовиться к “грандиозной обжираловке” и восстанавливаться после: советы диетолога, чтобы не жалеть о съеденном. audio/mpeg

"Правда тела". Новогоднее переедание “Не трогай, это на Новый год”. Времена дефицита давно прошли, но мы продолжаем готовить для праздничного стола “всё лучшее сразу” - и в итоге переедаем. Чем заменить горы высококалорийной еды? Стоит ли отказаться от оливье? Как подготовиться к “грандиозной обжираловке” и восстанавливаться после: советы диетолога, чтобы не жалеть о съеденном. audio/mpeg

Почему важно не смешивать водку и вино, и зачем пить за 2 часа до застолья? Что есть днем 31-го декабря, и когда садиться за стол? “Здоровый” алгоритм празднования Нового года ( с поправкой от реальность) помогает составлять врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.03:04 Для кого праздничный “зажор” особенно опасен05:47 Чем заместить горы высококалорийной еды06:06 “У людей осталось в голове, что организм в праздники им все простит” 07:18 “Важно провести весь этот день не голодным”07:58 “Часа за 2 - выпить напиток, который будете пить в новогоднюю ночь”08:46 “Не нужно смешивать напитки на основе винограда и на основе зерна”10:00 Формируем алгоритм отмечания Нового года11:42 Стоит ли отказываться от оливье14:45 Насколько полезны препараты “для того, чтобы съесть больше”16:50 Бывает ли “пищевое похмелье”19:00 Что есть наутро после новогодней или рождественской ночиПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, елена соломатина, подкаст, общество