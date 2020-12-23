На Кубани пенсионер зарезал молодую соседку и покончил с собой
СОЧИ, 23 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Кубани по факту убийства 26-летней жительницы 70-летним соседом-пенсионером, который впоследствии покончил с собой, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По данным следствия, утром во вторник 70-летний житель Апшеронского района с ножом напал на свою 26-летнюю соседку в подъезде дома. Женщина смогла вырваться и выбежать на улицу.
"Злоумышленник настиг девушку и нанес ей не менее восьми ударов ножом в область груди, шеи и головы, после чего скрылся с места происшествия. Прибывшие на место медики констатировали смерть потерпевшей. Через непродолжительное время тело подозреваемого без признаков жизни было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов в его гараже, по версии следствия, он свел счеты с жизнью", - говорится в сообщении.
По данным ряда СМИ, пенсионер страдал психическими заболеваниями, а конфликт с соседкой произошел из-за открытой форточки. Также сообщалось, что погибшая женщина была беременна, и у нее остались муж и ребенок. В Следственном комитете эту информацию пока не подтверждают.
"Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю... возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство")", - говорится в сообщении.
Назначены судебно-медицинские экспертизы. С учетом обстоятельств совершения преступления в отношении подозреваемого будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.