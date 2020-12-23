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На Кубани пенсионер зарезал молодую соседку и покончил с собой
На Кубани пенсионер зарезал молодую соседку и покончил с собой
Уголовное дело возбуждено на Кубани по факту убийства 26-летней жительницы 70-летним соседом-пенсионером, который впоследствии покончил с собой, сообщает СУСК... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T12:54
2020-12-23T12:54
распространение нового коронавируса
апшеронский район
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 23 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Кубани по факту убийства 26-летней жительницы 70-летним соседом-пенсионером, который впоследствии покончил с собой, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.По данным следствия, утром во вторник 70-летний житель Апшеронского района с ножом напал на свою 26-летнюю соседку в подъезде дома. Женщина смогла вырваться и выбежать на улицу.По данным ряда СМИ, пенсионер страдал психическими заболеваниями, а конфликт с соседкой произошел из-за открытой форточки. Также сообщалось, что погибшая женщина была беременна, и у нее остались муж и ребенок. В Следственном комитете эту информацию пока не подтверждают.Назначены судебно-медицинские экспертизы. С учетом обстоятельств совершения преступления в отношении подозреваемого будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
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апшеронский район, краснодарский край, происшествия

На Кубани пенсионер зарезал молодую соседку и покончил с собой

12:54 23.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СОЧИ, 23 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Кубани по факту убийства 26-летней жительницы 70-летним соседом-пенсионером, который впоследствии покончил с собой, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По данным следствия, утром во вторник 70-летний житель Апшеронского района с ножом напал на свою 26-летнюю соседку в подъезде дома. Женщина смогла вырваться и выбежать на улицу.
"Злоумышленник настиг девушку и нанес ей не менее восьми ударов ножом в область груди, шеи и головы, после чего скрылся с места происшествия. Прибывшие на место медики констатировали смерть потерпевшей. Через непродолжительное время тело подозреваемого без признаков жизни было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов в его гараже, по версии следствия, он свел счеты с жизнью", - говорится в сообщении.
По данным ряда СМИ, пенсионер страдал психическими заболеваниями, а конфликт с соседкой произошел из-за открытой форточки. Также сообщалось, что погибшая женщина была беременна, и у нее остались муж и ребенок. В Следственном комитете эту информацию пока не подтверждают.
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"Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю... возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство")", - говорится в сообщении.
Назначены судебно-медицинские экспертизы. С учетом обстоятельств совершения преступления в отношении подозреваемого будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
 
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