https://ria.ru/20201223/pensioner-1590545618.html

На Кубани пенсионер зарезал молодую соседку и покончил с собой

На Кубани пенсионер зарезал молодую соседку и покончил с собой

Уголовное дело возбуждено на Кубани по факту убийства 26-летней жительницы 70-летним соседом-пенсионером, который впоследствии покончил с собой, сообщает СУСК... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T12:54

2020-12-23T12:54

2020-12-23T12:54

распространение нового коронавируса

апшеронский район

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 23 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Кубани по факту убийства 26-летней жительницы 70-летним соседом-пенсионером, который впоследствии покончил с собой, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.По данным следствия, утром во вторник 70-летний житель Апшеронского района с ножом напал на свою 26-летнюю соседку в подъезде дома. Женщина смогла вырваться и выбежать на улицу.По данным ряда СМИ, пенсионер страдал психическими заболеваниями, а конфликт с соседкой произошел из-за открытой форточки. Также сообщалось, что погибшая женщина была беременна, и у нее остались муж и ребенок. В Следственном комитете эту информацию пока не подтверждают.Назначены судебно-медицинские экспертизы. С учетом обстоятельств совершения преступления в отношении подозреваемого будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

https://radiosputnik.ria.ru/20201222/proisshestviya-1590345819.html

апшеронский район

краснодарский край

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апшеронский район, краснодарский край, происшествия