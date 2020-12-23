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Песков рассказал, что помогло России не рухнуть во время пандемии
Песков рассказал, что помогло России не рухнуть во время пандемии
Потенциал России позволил стране не рухнуть во время пандемии и оставаться в стабильном состоянии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T12:11
2020-12-23T12:11
2020-12-23T12:11
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Потенциал России позволил стране не рухнуть во время пандемии и оставаться в стабильном состоянии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Среди значимых событий 2020 года Песков назвал празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне и пандемию."И значимо, наверное, что потенциал нашей страны позволил нам не рухнуть перед лицом этого вызова. Позволил нам все-таки оставаться в абсолютно стабильном состоянии, это очень важно", - сказал Песков, отвечая на вопросы на всероссийской премии "Медиатэк 2020", проходящей на площадке МИА "Россия сегодня".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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