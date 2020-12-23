https://ria.ru/20201223/pandemiya-1590531086.html

Песков оценил влияние пандемии на российский ТЭК

Песков оценил влияние пандемии на российский ТЭК

Российский топливно-энергетический комплекс показал в период пандемии устойчивость и надежность, "все на самом деле хорошо", заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T12:02

2020-12-23T12:02

2020-12-23T12:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский топливно-энергетический комплекс показал в период пандемии устойчивость и надежность, "все на самом деле хорошо", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сама постановка вопроса неверная, с моей точки зрения, потому что все на самом деле хорошо. И только что мы говорили о том, что энергетический сектор наш, он показал свою абсолютную устойчивость и надежность", - сказал он на церемонии вручения премий "Медиатэк 2020", отвечая на вопрос, все ли так плохо из-за пандемии или можно каким-то образом использовать сложившиеся обстоятельства для решения экстренных ситуаций на будущее.Спрос на энергоресурсы в мире из-за пандемии упал катастрофически, поэтому упали цены на нефть, и это падение продолжится, считает пресс-секретарь российского президента.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/mediatek-1590524201.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий песков, экономика