Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201223/pandemiya-1590531086.html
Песков оценил влияние пандемии на российский ТЭК
Песков оценил влияние пандемии на российский ТЭК
Российский топливно-энергетический комплекс показал в период пандемии устойчивость и надежность, "все на самом деле хорошо", заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T12:02
2020-12-23T12:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дмитрий песков
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590533940_0:107:3072:1835_1920x0_80_0_0_c850a22820399930c33f05beb9bda877.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский топливно-энергетический комплекс показал в период пандемии устойчивость и надежность, "все на самом деле хорошо", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Сама постановка вопроса неверная, с моей точки зрения, потому что все на самом деле хорошо. И только что мы говорили о том, что энергетический сектор наш, он показал свою абсолютную устойчивость и надежность", - сказал он на церемонии вручения премий "Медиатэк 2020", отвечая на вопрос, все ли так плохо из-за пандемии или можно каким-то образом использовать сложившиеся обстоятельства для решения экстренных ситуаций на будущее.Спрос на энергоресурсы в мире из-за пандемии упал катастрофически, поэтому упали цены на нефть, и это падение продолжится, считает пресс-секретарь российского президента.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201223/mediatek-1590524201.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590533940_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0fb50e2349d31f6f1edeff9fe15369b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий песков, экономика

Песков оценил влияние пандемии на российский ТЭК

12:02 23.12.2020 (обновлено: 12:17 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков и Александр Новак на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
Дмитрий Песков и Александр Новак на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский топливно-энергетический комплекс показал в период пандемии устойчивость и надежность, "все на самом деле хорошо", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сама постановка вопроса неверная, с моей точки зрения, потому что все на самом деле хорошо. И только что мы говорили о том, что энергетический сектор наш, он показал свою абсолютную устойчивость и надежность", - сказал он на церемонии вручения премий "Медиатэк 2020", отвечая на вопрос, все ли так плохо из-за пандемии или можно каким-то образом использовать сложившиеся обстоятельства для решения экстренных ситуаций на будущее.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 11:30
Песков рассказал, как российский ТЭК справился с трудностями в пандемию
Спрос на энергоресурсы в мире из-за пандемии упал катастрофически, поэтому упали цены на нефть, и это падение продолжится, считает пресс-секретарь российского президента.
"Произошло в мире, можно сказать, катастрофическое падение спроса на энергоресурсы по объективным причинам, потому что и самолеты перестали летать, и потоки товаров стали не такими интенсивными и так далее, и ряд других факторов тоже привел к тому, что и цены на нефть падали существенно. И, наверное, какая-то отрицательная динамика в этом плане будет еще какое-то время продолжаться", - заявил Песков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть - РИА Новости, 1920, 06.06.2020
6 июня, 10:28Инфографика
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий ПесковЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки
08:15Московская горячая линия по COVID будет работать в новогодние праздники
08:12Эксперт рассказала, есть ли на Земле места, недоступные съемке из космоса
08:11Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус четырех
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
07:05Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным
Лента новостейМолния