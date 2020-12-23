Песков оценил влияние пандемии на российский ТЭК
12:02 23.12.2020 (обновлено: 12:17 23.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков и Александр Новак на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский топливно-энергетический комплекс показал в период пандемии устойчивость и надежность, "все на самом деле хорошо", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сама постановка вопроса неверная, с моей точки зрения, потому что все на самом деле хорошо. И только что мы говорили о том, что энергетический сектор наш, он показал свою абсолютную устойчивость и надежность", - сказал он на церемонии вручения премий "Медиатэк 2020", отвечая на вопрос, все ли так плохо из-за пандемии или можно каким-то образом использовать сложившиеся обстоятельства для решения экстренных ситуаций на будущее.
Спрос на энергоресурсы в мире из-за пандемии упал катастрофически, поэтому упали цены на нефть, и это падение продолжится, считает пресс-секретарь российского президента.
"Произошло в мире, можно сказать, катастрофическое падение спроса на энергоресурсы по объективным причинам, потому что и самолеты перестали летать, и потоки товаров стали не такими интенсивными и так далее, и ряд других факторов тоже привел к тому, что и цены на нефть падали существенно. И, наверное, какая-то отрицательная динамика в этом плане будет еще какое-то время продолжаться", - заявил Песков.
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